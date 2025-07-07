WERBUNG

Der russische Verkehrsminister Roman Starowoit wurde am Montag in der Nähe von Moskau tot aufgefunden, nur wenige Stunden nachdem Präsident Wladimir Putin ihn nach massiven Störungen des zivilen russischen Luftraums durch ukrainische Drohnenangriffe entlassen hatte.

Russischen Medienberichten zufolge wurde in der Nähe von Starowoits Leiche eine Waffe gefunden. Berichten zufolge soll es sich um einen offensichtlichen Selbstmord gehandelt haben. Offizielle Informationen über die Todesursache wurden jedoch noch nicht veröffentlicht.

Zuvor hatte der Kreml am Montag keine spezifischen Details oder Gründe für die Entlassung Starowoits genannt, der als Gouverneur der russischen Region Kursk tätig war, bevor er im Mai 2024 erneut zum Verkehrsminister ernannt wurde.

Seine Entlassung erfolgte jedoch, nachdem am vergangenen Wochenende aufgrund des jüngsten ukrainischen Drohnenangriffs fast 300 Flüge auf großen Flughäfen gestoppt wurden.

Am Samstag und Sonntag wurden nach Angaben der föderalen russischen Luftfahrtbehörde Rosaviatsiya 485 Flüge gestrichen.

Insgesamt wurden vom frühen Samstagmorgen bis zum Montagmorgen rund 1.900 Flüge aufgrund von „Luftraumbeschränkungen auf Flughäfen in Zentralrussland“ verschoben, wie die Agentur es nannte.

Die vom Kreml kontrollierte Zeitung Komersant berichtete, dass die Störungen die Fluggesellschaften über 200.000 Euro kosteten.

Drohnenangriffe der Ukraine auf Russland

Während Russland seine Luftangriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung sowie auf Wohn- und Energieinfrastrukturen intensiviert hat, nimmt Kyjiw russische Militärstandorte und Kriegsinfrastruktur ins Visier.

Am Samstag erklärte der ukrainische Militärgeneralstab, dass ukrainische Streitkräfte den Luftwaffenstützpunkt Borisoglebsk in der russischen Region Woronesch angegriffen hätten.

Borisoglebsk gilt als Heimatbasis der russischen Kampfjets Su-34, Su-35S und Su-30SM.

Nach Angaben des Kremls schoss die russische Luftabwehr am späten Sonntag acht ukrainische Drohnen ab, die in Richtung Moskau flogen. Insgesamt wurden in der Nacht 90 Drohnen über russischem Territorium, dem Schwarzen Meer und der zu Russland gehörenden Krim abgeschossen.

Die meisten von ihnen wurden über den Grenzregionen nahe der Ukraine getroffen, aber drei wurden auch über der Region Leningrad, einschließlich der Regionalhauptstadt St. Petersburg, zerstört, teilte das Ministerium am Montag auf Telegram mit.

Die Drohnenkampagne Kyjiws hat den zivilen Flugverkehr in Russland bereits mehrfach gestört.

Anfang Mai, nur wenige Tage vor der Parade zum Tag des Sieges in Moskau, verursachten ukrainische Drohnen massive Störungen auf Moskauer Flughäfen, von denen 350 Flüge betroffen waren.