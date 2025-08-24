Das Verteidigungsministerium hat den Einsatz von Raketen mittlerer Reichweite, bekannt als ATACMS, auf Ziele in Russland mehrere Monate lang verhindert.

Aus Regierungskreisen verlautete, dass die Ukraine vorhatte, die Rakete auf russischem Gebiet einzusetzen.

Elbridge Colby, der stellvertretende Verteidigungsminister für Politik, hat einen Mechanismus namens "Überprüfung" entwickelt, um über Anträge aus der Ukraine zu entscheiden, in den USA und in Europa hergestellte Waffen einzusetzen.

Die endgültige Entscheidung über den Einsatz der Raketen mit einer Reichweite von fast 390 Kilometern pro Stunde zum Angriff auf russische Gebiete obliegt dem US-Verteidigungsminister Pete Hegsett.

Trump bezeichnete Einsatz von ATCMS in Russland als "dämlich"

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Carolyn Levitt, sagte: "US-Präsident Donald Trump hat deutlich betont, dass der Krieg in der Ukraine enden muss. Die militärische Situation in Russland und der Ukraine hat sich nicht geändert. Sekretär Hegseth handelt in Abstimmung mit Präsident Trump"

In den letzten Monaten seiner Präsidentschaft ermächtigte der ehemalige US-Präsident Joe Biden die Ukraine, ATACMS-Raketen einzusetzen, um Ziele auf russischem Boden anzugreifen. Das "endgültige Genehmigungsverfahren" des Pentagons hat diese Aktion jedoch praktisch zum Erliegen gebracht.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Entscheidung von Biden als "dämlich" und sagte: "Sie wird diesen Krieg nur eskalieren und die Situation verschlechtern."

Am Donnerstag schrieb Trump im sozialen Netzwerk "Truth Social", dass die Ukraine Russland nur besiegen könne, wenn sie im Krieg "aggressiv" agieren kwürde.

Er schrieb: "Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne in das Land des Aggressors einzudringen. Es gibt keine Chance auf einen Sieg."

Trumps Äußerungen bedeuten keine Änderung der Politik. Es gilt weiterhin der Überprüfungsmechanismus des Pentagon. Aus beamtenkreisen verlautete jedoch, der Präsident könne seine Meinung über die Förderung einer umfassenderen Offensive gegen Russland ändern.