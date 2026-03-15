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Ein Junge schiebt ein Fahrrad mit Wasserkanistern durch einen Sandsturm in Chan Junis im Süden des Gazastreifens.
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Video. Heftiger Sandsturm fegt über Gazastreifen

Zuletzt aktualisiert:

Über dem Süden des Gazastreifens liegt wegen eines Sandsturms ein unheimliches rotes Licht, das die Landschaft verfremdet.

Ein Staubsturm ist am Samstag über den Gazastreifen gezogen. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich zu schützen.

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Einsatzkräfte des von der Hamas kontrollierten Innenministeriums forderten die Palästinenser auf, zu Hause zu bleiben, insbesondere Menschen mit Atemwegserkrankungen. Eine Wolke aus dichtem, orange gefärbtem Staub legte sich über die Enklave.

Die Einsatzkräfte warnten zudem, die Zelte gut zu befestigen, damit sie nicht davonfliegen. Videos vom Samstag zeigen schlagende Zeltplanen und schwankende Bäume, während Autos durch staubgefüllte Straßen mit kaum Sicht fahren.

Staubstürme kommen im Gazastreifen immer wieder vor. Einen so heftigen Sturm hat es dort jedoch seit mehr als fünf Jahren nicht gegeben.

Der Krieg Israels gegen die Hamas hat den Großteil der rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens zu Vertriebenen gemacht. Viele leben in Zelten oder in beschädigten Gebäuden.

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