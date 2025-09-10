WERBUNG

Die Streitkräfte Polens sprechen von einem "Akt der Aggression", auf den sie reagiert haben, und von einer "beispiellosen Verletzung des polnischen Luftraums". Russische Kampfdrohnen waren Berichten zufolge am Mittwochmorgen in den Luftraum von NATO-Mitglied Polen eingedrungen. Es ist der schwerwiegendste Vorfall dieser Art seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

Die polnischen Behörden forderten die Menschen in den Regionen an der Grenze zur Ukraine und zu Belarus dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Die Luftwaffe habe mehrere Drohnen abgeschossen, die den Luftraum des Landes "wiederholt verletzt" hätten.

Angaben der ukrainischen Sicherheitsdienste zufolge waren mehrere Dutzend Shahed-Drohnen in Richtung Kyjiw geflogen. Es wird geschätzt, dass jede dieser Drohnen eine Ladung von etwa 100 Kilogramm Sprengstoff transportieren konnte. Ein Teil der Drohnen flog in Richtung Westen. Mindestens acht erreichten Lwiw, nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Nach inoffiziellen Informationen überquerten fünf Maschinen die polnische Grenze in der Nähe von Zamość.

Vier Flughäfen - darunter Chopin in Warschau, der größte Airport Polens - wurden wegen der Drohnen geschlossen.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bestätigte das militärische Eingreifen in den sozialen Medien.

"Es wurden Waffen eingesetzt, und es laufen Operationen, um die abgeschossenen Objekte zu lokalisieren", so auch die Streitkräfte in einem Beitrag auf X.

Schon an den Tagen zuvor war von nach Polen eingedrungenen Drohnen berichtet worden.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk sagte, die Streitkräfte arbeiteten daran, die Objekte zu "neutralisieren" und forderte die Bürger auf, "den Ankündigungen der polnischen Armee und Polizei Folge zu leisten". Tusk sei am Ort des Geschehens.

Das Einsatzkommando des Landes nannte drei Regionen, die betroffen: Die Woiwodschaften Podlachien, Masowien und Lublin, die alle im östlichen Teil Polens an der Grenze zu Belarus und der Ukraine liegen.

Mehrere Flughäfen in Polen geschlossen

Der Warschauer Chopin-Flughafen in Mazowieckie wurde gesperrt, nachdem es Berichte gab, dass Drohnen in seinen Luftraum eingedrungen waren, wie Reuters berichtete. Auch die Flughäfen Warschau Modlin, Rzeszów-Jasionka und Lublin wurden geschlossen.

In großen Teilen der Ukraine, einschließlich der westlichen Grenzgebiete zu Polen, war in der Nacht zum Mittwoch wegen russischer Raketen- und Drohnenangriffe Luftalarm ausgelöst worden.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und unsere Journalisten arbeiten daran, Ihnen weitere Updates zu liefern.