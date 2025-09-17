Tyler Robinson, der 22-jährige Mann aus Utah, der beschuldigt wird, den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk ermordet zu haben, ist wegen schweren Mordes angeklagt worden. Die Staatsanwalt fügte hinzu, dass Robinson DNA am Abzug des Gewehrs hinterlassen habe, mit dem der tödliche Schuss abgegeben wurde.

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Die Anklage bedeutet, dass Robinson die Todesstrafe drohen könnte, wenn er für die Ermordung Kirks letzte Woche an der Utah Valley University in Orem verurteilt wird.

"Der Mord an Charlie Kirk ist eine amerikanische Tragödie", sagte Jeff Gray, Staatsanwalt von Utah County, bei der Bekanntgabe der Anklage.

Der wichtigste Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet wie folgt: Bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University am 10. September soll Robinson von einem Dach aus auf den ultrarechten Influencer und Trump-Vertrauten Charlie Kirk geschossen haben. Kirk hielt zu diesem Zeitpunkt eine Rede, er wurde von einer Kugel am Hals getroffen und starb kurz darauf.

Robinson sah Kirk als "Bedrohung für das Land"

Robinson, der am Dienstag kurz per Video aus dem Gefängnis vor einem Richter erschien, behauptete den Ermittlern gegenüber, er habe Kirk ins Visier genommen, weil er ihn als "Bedrohung für das Land" ansah. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Robinson in seinen Notizen auch noch weitere potenzielle politische Ziele aufgelistet habe.

Der Richter ordnete eine Haftstrafe ohne Kaution an; die nächste Anhörung ist für den 29. September angesetzt. Das FBI hat nun eine parallele Untersuchung auf Bundesebene eingeleitet, um zu prüfen, ob gegen Gesetze zum inländischen Terrorismus verstoßen wurde.

Jeff Gray, Staatsanwalt von Utah County, spricht während einer Pressekonferenz in Provo, 16. September 2025 AP Photo

Was wusste der Mitbewohner?

Robinsons Mitbewohner ist jetzt ebenfalls ins Visier der Ermittler geraten. Er wurde wegen Behinderung der Justiz angeklagt, weil er Beweise versteckt haben soll. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, er habe zunächst einen Rucksack mit Munition und Robinsons Mobiltelefon in der gemeinsamen Wohnung versteckt, bevor er die Gegenstände später der Polizei übergab.

Der Gouverneur von Utah hatte zuletzt in einer CNN-Talkshow bestätigt, dass es sich bei Robinsons Mitbewohner auch um seinen romantischen Trans-Partner handele, "ein Mann, der zu einer Frau übergehe."

Nach Angaben von Staatsanwalt Gray kooperiert der Trans-Partner mit den Ermittlern. Laut den Gerichtsdokumenten zeigte er sich in einem Textaustausch nach der Schießerei schockiert und fragte Robinson, "warum er es getan hat und wie lange er es schon geplant hatte".

"Ich hatte genug von seinem Hass"

Die Behörden haben noch kein klares Motiv für die Schießerei genannt, aber Gray sagte, dass Robinson in einer SMS über Kirk an seinen Partner schrieb: "Ich hatte genug von seinem Hass. Mancher Hass lässt sich nicht aushandeln."

Nach der Pressekonferenz sagte der Beauftragte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit von Utah, Beau Mason, über die Texte und andere Ermittlungsfäden: "Wir beginnen, uns ein Bild davon zu machen, was in ihm vorging." Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, sagte am Wochenende, dass diejenigen, die Robinson kennen, sagen, dass er viel Zeit in den "dunklen Ecken des Internets" verbracht habe.

Während die Behörden sagen, dass Robinson nicht mit den Ermittlern kooperiert hat, sagen sie, dass seine Familie und Freunde geredet haben.

Robinsons Mutter erzählte den Ermittlern, dass ihr Sohn sich im letzten Jahr politisch nach links gewandt habe und die Rechte von Transgendern stärker unterstütze, nachdem er mit einem Transgender zusammen war, sagte Gray.

Diese Entscheidungen führten zu mehreren Gesprächen im Haushalt, insbesondere zwischen Robinson und seinem Vater. Sie hatten unterschiedliche politische Ansichten, und Robinson erzählte seiner Partnerin in einer Textnachricht, dass sein Vater seit der Wahl von Trump ein "eingefleischter MAGA" geworden sei.

Mason fügte hinzu, dass sich die Ansichten der Familie "ziemlich stark unterscheiden" und die Gespräche zwischen Eltern und Sohn manchmal kontrovers waren.

Robinsons Mutter erkannte ihn, als die Behörden ein Bild des Verdächtigen veröffentlichten, und seine Eltern konfrontierten ihn, woraufhin Robinson sagte, er wolle sich umbringen, so Gray.

Die Familie überredete ihn, sich mit einem Freund der Familie, einem pensionierten Sheriff, zu treffen, der Robinson überredete, sich zu stellen, sagte der Staatsanwalt.

So wurden Beweise sichergestellt

Ein Polizeibeamter der Utah Valley University beobachtete die Menschenmenge auf dem Universitätscampus von einer "erhöhten Position" aus und erkannte das Dach des Losee Centre als mögliche Position für einen Schützen, so Gray.

Der Beamte fand sofort Beweise auf dem Dach und veranlasste die Beamten, ihre Aufmerksamkeit auf das Überwachungsvideo zu richten, das dieses Dach gefilmt hatte.

Gray sagte, dass Robinsons DNA am Abzug des Gewehrs gefunden wurde, das Robinson nach der Tat wegwarf.

Robinson hinterließ eine Notiz unter einer Tastatur, in der er sagte, dass er vorhatte, Kirk zu töten, und gestand die Tat nach der Schießerei. Seinem Mitbewohner sagte er, er habe die Tat ein bisschen länger als eine Woche geplant. Er hatte unter anderem Memes und Parolen in die Patronen eingeritzt:

Auf der abgefeuerten Patrone stand: "NoTices Bulge OWO What’s This?"

Auf den drei weiteren, ungenutzten Patronen stand: "Hey Facist! Catch! [Pfeilsymbole]", "O Bella ciao, Bella ciao Bella ciao Ciao, ciao!" und "If you Read This, You Are GAY Lmao."

Robinson wurde außerdem wegen des Abfeuerns einer Schusswaffe angeklagt, was mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden kann, sowie wegen Behinderung der Justiz, was mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann.

Amerikanische Flaggen und Blumen werden an einer Gedenkstätte für Charlie Kirk an der Utah Valley University in Orem aufgestellt, 15. September 2025 AP Photo

Seine Familie und seine Freunde sprechen mit der Polizei

Bei seinem ersten Gerichtstermin war unklar, ob Robinson einen Anwalt hat, der in seinem Namen sprechen könnte, und seine Familie hat es abgelehnt, sich zu äußern.

Robinson wurde am späten Donnerstag in der Nähe von St. George, der Gemeinde im Süden Utahs, in der er aufgewachsen ist, verhaftet.

Die Ermittler sprachen mit Robinsons Verwandten und durchsuchten das Haus seiner Familie in Washington, etwa 390 Kilometer südwestlich des Ortes, an dem sich die Schießerei ereignete, mit einem Durchsuchungsbefehl.

Trauer um Charlie Kirk in den USA

Der ultrarechte Kirk war ein enger Verbündeter von Präsident Donald Trump. Er gründete die in Arizona ansässige Organisation Turning Point USA , eine der größten politischen Organisationen des Landes.

Menschen nehmen an einer Gedenkfeier und Gebetswache für Charlie Kirk im John F. Kennedy Memorial Centre for the Performing Arts in Washington teil, 14. September 2025 AP Photo

Kirk begeisterte junge, konservative evangelikale Christen für die Politik, und seit seiner Erschießung wächst die Sorge, dass politische Gewalt in dem stark geteilten Land weiter zunimmt.