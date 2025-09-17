Donald Trump und First Lady Melania sind zu einem historischen zweitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich eingetroffen. Der US-Präsident wird von König Charles III. mit königlichem Pomp auf Schloss Windsor empfangen, bevor er mit Premierminister Keir Starmer spricht.

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Der Staatsbesuch, der zweite eines US-Präsidenten, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die britische Regierung hofft, dass ein milliardenschweres Technologieabkommen zeigen wird, dass die transatlantische Bindung trotz der Differenzen über die Ukraine, den Nahen Osten und die Zukunft des westlichen Bündnisses stark bleibt.

Dazu gehören auch Pferdekutschen, militärische Ehrenwachen und ein glanzvolles Bankett in einem 1000 Jahre alten Schloss für die Trumps.

"Es ist das erste Mal, dass jemand zweimal geehrt wird. Das ist eine große Ehre. Und das war in Windsor, und sie haben noch nie Schloss Windsor dafür benutzt, normalerweise ist es der Buckingham Palace", sagte Trump bei seiner Ankunft, die er als "große Ehre" bezeichnete.

Präsident Donald Trump verlässt die Air Force One bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Stansted in der Nähe von London, Dienstag, 16. September 2025. (AP Photo/Alastair Grant) Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

König Charles III. und Königin Camilla werden die Trumps am Mittwoch auf Schloss Windsor empfangen, bevor am Donnerstag die Gespräche mit Starmer in Chequers, dem ländlichen Rückzugsort des britischen Regierungschefs, beginnen.

Laut dem Büro des britischen Premierministers wird der Besuch zeigen, dass "die Beziehung zwischen Großbritannien und den USA die stärkste der Welt ist, die auf 250 Jahren Geschichte aufbaut" - nach dem unglücklichen Bruch im Jahr 1776 - und durch gemeinsame Werte wie den "Glauben an die Rechtsstaatlichkeit und offene Märkte" verbunden ist.

Und das Weiße Haus erwartet, dass die beiden Länder ihre Beziehungen während der Reise stärken und den bevorstehenden 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten feiern werden, so hochrangige Beamte des Weißen Hauses.

Königlicher Prunk und Diplomatie

Der beispiellose Charakter der Einladung und die Erwartung eines üppigen Pomps und Prunks üben auf Trump einen doppelten Reiz aus. Der US-amerikanische Staatschef hat die verstorbene Mutter des Königs, Königin Elisabeth II, in den höchsten Tönen gelobt.

Er hat auch darüber gesprochen, wie sehr seine eigene, in Schottland geborene Mutter die Königin und die Monarchie liebte. Laut britischen Behörden wird Trump dem Grab der Königin einen privaten Besuch abstatten.

Als er am Dienstag das Weiße Haus verließ, wies Trump darauf hin, dass er bei seinem letzten Staatsbesuch im Buckingham Palace empfangen wurde, dieses Mal aber von König Charles in Windsor empfangen wird.

"Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber man sagt, Windsor Castle sei das Nonplusultra", sagte Trump. Er beschrieb König Charles als "eleganten Gentleman" und sagte: "Er repräsentiert das Land so gut".

Doch inmitten der erwarteten Mischung aus Diplomatie des 21. Jahrhunderts und königlichem Prunk wird der Besuch im Vereinigten Königreich kritisch gesehen.

Aktivisten protestieren gegen Trumps Besuch

Am Dienstag versammelten sich Demonstranten vor der Ankunft Trumps in Windsor. Vier Personen wurden festgenommen, nachdem Bilder des US-Präsidenten zusammen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf das königliche Schloss Windsor projiziert worden waren.

Demonstranten versammeln sich vor der Ankunft von Präsident Donald Trump in Windsor, England, am Dienstag, 16. September 2025, zu einer Demonstration. AP Photo

Im Vorfeld des Besuchs kündigten die Aktivisten an, sie würden gegen das protestieren, was sie als "die Entscheidung unserer Regierung, einen Mann zu ehren, der die Menschenrechte in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt verletzt" bezeichneten.

Obwohl Trump das Parlament nicht besuchen wird, da das Unterhaus am Mittwoch wegen einer Parteitagssitzung eine Pause einlegt, werden sich die Demonstranten der Stop Trump Coalition am Portland Place im Herzen Londons versammeln, bevor sie sich auf den Weg zum Parliament Square machen.

Windsor und Chequers liegen jedoch weit außerhalb Londons, Trump wird also höchstwahrscheinlich den Protest nicht direkt zu Gesicht bekommen.

Demonstranten versammeln sich zu einer Demonstration vor der Ankunft von Präsident Donald Trump in Windsor, England, Dienstag, 16. September 2025 (AP Photo/Kin Cheung) Kin Cheung/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ukraine und Gaza auf der Tagesordnung

In der Zwischenzeit hat der britische Premierminister Starmer, der bereits bewiesen hat, dass er geschickt darin ist, Trump zu umgarnen, die Umdekorierung des US-Präsidenten im Oval Office im Februar und die Entscheidung, eine Büste von Winston Churchill aufzustellen, zur Kenntnis genommen, und während Trumps Privatreise nach Schottland im Juli hat Starmer Trumps Golfplätze besucht und gelobt.

Es wird erwartet, dass die beiden Staatsoberhäupter Abkommen über Kernenergie unterzeichnen, die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungstechnologie ausbauen und Möglichkeiten zur Stärkung der Beziehungen zwischen den USA und ihren Finanzzentren ausloten werden.

Starmer hat auch versucht, seinen Einfluss geltend zu machen, um die US-Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten, allerdings mit begrenztem Erfolg.

Und obwohl Trump seine Frustration über den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht hat, hat er seine Drohungen, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, weil es sich den Friedensverhandlungen entzieht, nicht wahr gemacht.

Die europäischen NATO-Partner haben den Drohnenangriff Russlands auf das NATO-Mitglied Polen in der vergangenen Woche scharf verurteilt und zusätzliche Flugzeuge und Truppen für die Ostgrenze der Nato zugesagt. Trump spielte den Vorfall herunter und sagte, es könne sich um einen Fehler gehandelt haben. "

Starmer distanziert sich auch von Trump in Bezug auf Israels Krieg im Gazastreifen und sagte, dass das Vereinigte Königreich noch in diesem Monat bei den Vereinten Nationen einen palästinensischen Staat offiziell anerkennen werde, was im krassen Widerspruch zur US-Politik gegenüber Israel steht.