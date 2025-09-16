Treffen sich Trump und Selenskyj bald in New York?

WERBUNG

Möglicherweise werden sich US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bald treffen. US-Außenminister Marco Rubio kündigte an, dass Gespräche während der UN-Generalversammlung in New York, die am 22. September beginnt, stattfinden könnten.

Das letzte persönliche Treffen zwischen Trump und Selenskyj fand am 18. August in Washington im Beisein weiterer europäischer Staats- und Regierungschefs statt, darunter auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz.

Im Anschluss an die Verhandlungen erklärte Trump, die nächste Phase der diplomatischen Bemühungen des weißen Hauses sehe direkte Gespräche zwischen Selenskyj und Putin vor. Entweder in einem bilateralen Format oder gemeinsam mit dem US-Präsidenten.

Der Kreml zeigte jedoch keine Bereitschaft zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten. Stattdessen lud Putin Selenskyj nach Moskau ein. Kyjiw lehnte diesen Vorschlag jedoch ab, woraufhin Putin erklärte, eine Einigung über die von Russland besetzten Gebiete der Ukraine sei "unmöglich".

Auf die Frage, ob ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin noch möglich sei, erklärte Trump am Sonntag, direkte Gespräche seien „unwahrscheinlich“.

„Der Hass zwischen Selenskyj und Putin ist unergründlich“, fügte er hinzu. „Ich werde wohl das Reden übernehmen müssen, sie hassen sich so sehr, dass sie kaum miteinander sprechen können.“

Selenskyj hat wiederholt seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Putin bekundet. Kyjiw erklärte, dass einige Länder als mögliche Verhandlungsstandorte in Betracht gezogen wurden. Darunter Österreich, der Vatikan, die Schweiz, die Türkei und drei Golfstaaten.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat gegen Putin jedoch einen Haftbefehl wegen potentieller Entführung ukrainischer Kinder erlassen. Er könnte also in jedem der 125 Mitgliedsstaaten verhaftet werden, wenn er dort einreist.

Einige der Länder, darunter die Schweiz und Österreich, erklärten jedoch, dass sie Ausnahmen machen würden. Putin könnte demnach an einem Treffen teilnehmen, ohne festgenommen zu werden, wenn dies dem Ziel dient, den Krieg in der Ukraine zu beenden.