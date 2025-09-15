Video. US-Flaggen schmücken Windsor vor Trumps Staatsbesuch

Trump wird vom 17. bis 19. September zu einem zweiten Staatsbesuch im Vereinigten Königreich erwartet, bei dem er von König Charles III. und Königin Camilla im Windsor Castle empfangen wird.
Trump, der seine Bewunderung für die königliche Familie zum Ausdruck gebracht hat, wird von seiner Frau Melania während des dreitägigen Besuchs begleitet. Die Reise markiert das erste Mal, dass ein US-Präsident zu einem zweiten Staatsbesuch eingeladen wurde. Sein erster Besuch fand 2019 statt, als er von Königin Elizabeth II. empfangen wurde.
Einwohner und Besucher in Windsor äußerten gemischte Gefühle. Einige begrüßten den Besuch und sagten, er würde die Beziehungen stärken, während andere meinten, viele Einheimische seien über den Anlass unzufrieden. Ein Souvenirladen in der Nähe des Windsor Castle stellte als Protest eine falsche Gedenkplatte mit Trump und Jeffrey Epstein aus.
Am ersten Tag des Besuchs wird in London eine große Demonstration erwartet. Die Einladung für Trumps Rückkehr wurde im Februar persönlich von Premierminister Keir Starmer ins Weiße Haus überbracht.