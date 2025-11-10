Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag erklärt, er wolle 25 Patriot-Luftabwehrsysteme bei den USA bestellen, da Kyjiw weiterhin unerbittliche russische Luftangriffe abwehren muss, die am Rande des Winters zu Stromausfällen im ganzen Land geführt haben.

Selenskyj räumte ein, dass die Patriot-Systeme teuer sind und dass die Herstellung einer so großen Lieferung Jahre dauern könnte.

Er sagte jedoch, dass die europäischen Länder ihre Patriots an die Ukraine abgeben und auf Ersatz warten könnten, wobei er betonte, dass "wir nicht warten möchten".

"Wir wollen 25 Patriot-Systeme bei den Vereinigten Staaten bestellen. Für uns ist das ein klares Budget, und wir verstehen den finanziellen Rahmen; allerdings fehlen bestimmte Elemente in der Vereinbarung", sagte Selenskyj in einem Beitrag auf X.

"Die europäischen Kollegen können uns hier helfen - sie können uns ihre Systeme jetzt leihen und dann unsere zurücknehmen, sobald sie von den Herstellern kommen."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy spricht während einer Pressekonferenz in Kiew, 3. November 2025 AP Photo

Selenskyj sagte letzte Woche, dass die Ukraine weitere Patriot-Systeme von Deutschland erhalten habe.

Deutschland hatte vor drei Monaten erklärt, dass es zwei weitere Patriots an die Ukraine liefern würde. Es stimmte diesem Schritt zu, nachdem es die Zusicherung erhalten hatte, dass die USA der Lieferung neuer Patriots an Deutschland Vorrang einräumen würden, um ihre Bestände wieder aufzufüllen.

Nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums hat Deutschland mehr Patriot-Systeme aus den eigenen Streitkräften an die Ukraine geliefert als jedes andere Land.

Berlin hat auch Luftabwehrsysteme mit unterschiedlichen Reichweiten geliefert, wie IRIS-T und Skynex, heißt es in der Erklärung.

Es ist nicht bekannt, wie viele Patriots sich in der Ukraine befinden. Insgesamt ist die Luftabwehr in weiten Teilen des ukrainischen Territoriums nach wie vor sehr dünn, und die Versorgung mit Heizung und fließendem Wasser ist im bitteren Winter akut gefährdet.

"Wir haben seit dem ersten Tag dieses Krieges über die Schließung des Luftraums gesprochen. Wir wissen, dass das unsere Schwachstelle ist. Und wir wissen, dass Putin über eine riesige Anzahl von Raketen verfügte, während wir nur sehr wenige Luftabwehrsysteme und nur einen kleinen Restbestand an Raketen aus der Sowjetzeit hatten", so Selenskyj.

"Diese Systeme waren überhaupt kein Schutz. Dennoch haben wir die Luftverteidigung aufgebaut, die wir konnten, und wir entwickeln sie weiter."

Die NATO koordiniert regelmäßige Lieferungen von großen Waffenpaketen an die Ukraine.

Die europäischen Verbündeten und Kanada kaufen einen Großteil der Ausrüstung von den Vereinigten Staaten. Im Gegensatz zur vorherigen Regierung Biden liefert die Regierung Trump keine Waffen an die Ukraine.

Angriffe auf das Energienetz

Die Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur haben zugenommen und umfassen Hunderte von Drohnen, von denen einige mit Kameras ausgestattet sind, um die Zielgenauigkeit zu verbessern, und die die ukrainische Luftabwehr überwältigen, insbesondere in Regionen mit schwächerem Schutz.

Außerdem hat Russland in diesem Jahr seine Strategie dahingehend geändert, dass es nun Region für Region angreift und lokale Schaltanlagen und Umspannwerke angreift, anstatt das zentralisierte nationale Netz ins Visier zu nehmen.

Das ukrainische Energieministerium teilte am Montag mit, dass die russischen Angriffe weitere Schäden an der ukrainischen Strominfrastruktur verursacht hätten, was zu geplanten Stromausfällen in den meisten Regionen des Landes geführt habe.

Es forderte die Ukrainer auf, ihren Stromverbrauch zu rationalisieren, insbesondere während der Spitzenzeiten am Morgen und am Abend.

Menschen laden ihre Handys in einem beheizten Zelt in Tschernihiw auf, 21. Oktober 2025 AP Photo

Die kombinierten Raketen- und Drohnenangriffe auf das Stromnetz fielen mit den verzweifelten Bemühungen der Ukraine zusammen, einen russischen Vorstoß auf dem Schlachtfeld aufzuhalten, der auf die Einnahme der östlichen Festung Pokrowsk abzielt.

Selenskyj sagte, Russland habe 170.000 Soldaten für einen erneuten Vorstoß in die Stadt zusammengezogen.

Nach Berichten des Institute for the Study of War ist es in den letzten Tagen zu einer relativen Ruhe der Kämpfe gekommen.

Die in Washington ansässige Denkfabrik geht jedoch davon aus, dass die russischen Streitkräfte das Tempo ihrer Angriffe in den kommenden Tagen erhöhen werden, wenn sie mehr Truppen in die Stadt verlegen.