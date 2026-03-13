Der iranische Botschafter beim UN-Büro in Genf hat bei Euronews erklärt, dass Teheran keine zivilen Ziele in der Golfregion angegriffen hat, obwohl es Beweise dafür gibt, dass der Iran hinter der militärischen Eskalation im Nahen Osten steckt.

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In einem exklusiven Interview beschuldigte Ali Bahreini die USA und Israel, zivile Ziele im Iran anzugreifen, bestritt aber, dass Teheran zivile Einrichtungen in der Golfregion ins Visier genommen hat, obwohl es Beweise dafür gibt, dass der Iran hinter den Angriffen steckt.

"Ich kann diese Behauptung nicht akzeptieren", sagte Bahreini zu Euronews auf die Frage nach iranischen Angriffen auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar.

"Unsere Streitkräfte sind angewiesen worden, ausschließlich Militärbasen anzugreifen, die von den Vereinigten Staaten gegen unser Land genutzt werden", sagte er und fügte hinzu, dass der Iran "eine sehr klare Botschaft an unsere Nachbarländer geschickt hat, dass wir Freunde sind und zur selben Familie gehören".

"Aber sie sollten den Vereinigten Staaten nicht erlauben, ihr Land und ihre Einrichtungen zu benutzen, um den Iran anzugreifen".

Euronews-Journalisten vor Ort in Dubai und Doha haben die Angriffe Teherans auf zivile Einrichtungen, darunter Flughäfen, Wohnhäuser und Hotels, dokumentiert.

Bahreini wies diese Behauptungen zurück und bezeichnete sie als "nicht verifiziert".

Er sagte, der Iran stehe in Kontakt mit den Golfstaaten, um ihnen zu erklären, was wir getan und was wir nicht getan haben".

Iran: Verdeckte Operationen der USA und Israels

"Wir sind bereit, Informationen über unsere Operationen und Maßnahmen mit ihnen zu teilen, und wenn sie Beweise haben, sind wir bereit, sie zu überprüfen.

Er beschuldigte aber auch die USA und Israel, Teheran eine Falle stellen zu wollen.

"Es hat eine große Anzahl von Fällen gegeben, in denen die Vereinigten Staaten oder Israel einige Operationen in diesen Ländern durchgeführt haben, um sie dem Iran zuzuschreiben", behauptete er, ohne weitere Beweise zu liefern.

"Unsere Streitkräfte haben ganz klar versichert, dass sie keine zivilen Ziele in diesen Ländern ins Visier nehmen. Das einzige, was sie tun, ist, Militärbasen anzugreifen".

Gleichzeitig spielte der iranische Botschafter auf die Tatsache an, dass die USA angeblich zivile Einrichtungen in der Golfregion für militärische Zwecke nutzen könnten.

"Manchmal nutzt das US-Militär Orte, die zivil zu sein scheinen, aber in Wirklichkeit ist es ein militärisches Zentrum, das von den Vereinigten Staaten genutzt wird, um den Iran anzugreifen".

In diesem Fall, fuhr er fort, werden zivile Einrichtungen zu einem legitimen Ziel für den Iran".

Euronews-Korrespondenten vor Ort in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar haben sich vergewissert, dass die zivilen Einrichtungen, die vom Iran angegriffen wurden, keine Verbindung zum amerikanischen oder israelischen Militär haben.

Eine Euronews-Korrespondentin in Dubai musste während des Angriffs durch Teheran auf dem Flughafen Schutz suchen.

Als er mit diesen Beweisen konfrontiert und gefragt wurde, welchen Zweck die USA und Israel mit ihren Angriffen auf zivile Einrichtungen in der Region verfolgten, behauptete Bahreini, dass dies dazu diene, "diese Länder in einen Krieg zu ziehen".

Alle Golfstaaten, die seit Beginn des Krieges von Iran angegriffen wurden, haben bei zahlreichen Gelegenheiten bekräftigt, dass sie "die unprovozierten iranischen Angriffe" gegen sie scharf verurteilen.

Die Äußerungen des Botschafters erfolgten einige Tage, nachdem sich der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bei seinen Golfnachbarn für die Angriffe entschuldigt hatte .

Er erklärte außerdem, die iranischen Streitkräfte seien angewiesen worden, "von nun an keine Nachbarländer mehr anzugreifen oder Raketen auf sie abzufeuern, es sei denn, wir werden von diesen Ländern angegriffen".

Diese Erklärung wurde vor der Ernennung des neuen Hardliners Ayatollah Mojtaba Chameini abgegeben.

Iranischer Botschafter bei der UN schließt Angriffe auf Europa nicht aus

Seit Beginn des Iran-Krieges eskalierte die Situation über den Nahen Osten hinaus, als eine britische Basis auf Zypern von einer iranischen Shahed-Drohne angegriffen wurde und zwei iranische ballistische Raketen von der Türkei abgefangen wurden, als sie in den NATO-Luftraum eindrangen.

Bahreini sagte, iranische Beamte "haben diese Nachrichten über einen Angriff im Raum der Türkei zurückgewiesen".

Er sagte jedoch auch, dass der Iran wie in der Golfregion jeden Stützpunkt oder jede Einrichtung angreifen werde, "die dazu benutzt werden, unser Land anzugreifen", selbst wenn dieser Ort in Europa liege.

"Jede Einrichtung, jeder Stützpunkt, der genutzt wird, um den Iran anzugreifen, wäre ein legitimes Ziel für unsere Streitkräfte", sagte er Euronews und schloss Angriffe auf Europa nicht aus.

"Unsere Streitkräfte werden ihre Verteidigungspolitik entsprechend der Bedrohung und dem Ausmaß der Bedrohungen, die gegen unser Land gerichtet sind, festlegen."

In Europa sind Zehntausende von US-Soldaten auf rund 40 Militärstützpunkten stationiert.