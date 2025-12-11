Mehr als 600 Gegenstände von "bedeutendem kulturellem Wert" wurden aus dem Museum von Bristol im Vereinigten Königreich gestohlen, was die Polizei als einen "hochwertigen" Überfall bezeichnet.

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In den frühen Morgenstunden des 25. September wurden bei einem Überfall in der Cumberland Road in Bristol Artefakte aus der Sammlung des Museums zum Britischen Empire und Commonwealth gestohlen.

"Der Diebstahl zahlreicher Gegenstände, die einen bedeutenden kulturellen Wert haben, ist ein großer Verlust für die Stadt", sagte Detective Constable Dan Burgan.

"Diese Gegenstände, von denen viele Spenden waren, sind Teil einer Sammlung, die einen Einblick in einen vielschichtigen Teil der britischen Geschichte gibt, und wir hoffen, dass die Öffentlichkeit uns helfen kann, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.

Die Polizei von Avon und Somerset bittet die Öffentlichkeit um weitere Informationen zu den vier Verdächtigen, die auf den Überwachungskameras zu sehen sind.

"Bislang haben wir im Rahmen unserer Ermittlungen umfangreiche Videoaufnahmen ausgewertet, forensische Untersuchungen durchgeführt und mit den Opfern gesprochen", so Burgan weiter.

Die Polizei bittet um Hinweise auf Personen, die einen der vier Männer auf den Überwachungsbildern wiedererkennen oder die gestohlenen Gegenstände online zum Verkauf gesehen haben.

Raubüberfall auf den Louvre

Der Überfall in Bristol ereignete sich nur drei Wochen vor einem gewagten Raubüberfall auf das Louvre-Museum in Paris, bei dem eine Bande Kronjuwelen im Wert von geschätzten 88 Millionen Euro erbeutete.

Ein Polizeiauto im Innenhof des Louvre-Museums in Paris, 26. Oktober 2025 AP Photo

Die Diebe brauchten weniger als acht Minuten, um in das Museum einzudringen und es zu verlassen. Sie benutzten einen Lastenaufzug, um eines der Fenster des Gebäudes zu erreichen, Winkelschleifer, um Schmuckvitrinen aufzuschneiden, und Motorräder, um zu entkommen.

Alle vier Verdächtigen wurden verhaftet, die gestohlenen Juwelen konnten jedoch noch nicht wiedergefunden werden.

Eine Untersuchung des Senats zu den Sicherheitsmängeln in dem meistbesuchten Museum der Welt ist in Paris im Gange.