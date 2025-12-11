Schnapspralinen werden in Russland am Vorabend des Neujahrsfestes immer beliebter. Wie der Telegrammkanal Baza berichtet, werden auf den Marktplätzen massenhaft Schnapspralinen, die mit starkem Alkohol gefüllt sind, von Schulkindern gekauft, die in den Geschäften keinen Alkohol bekommen.

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Der Zeitung zufolge kaufen Jugendliche gezielt Schnapspralinen und andere Süßigkeiten mit Likör und Cognac, um sie zu festlichen Anlässen unter sich zu teilen.

Russische Schüler "probierten" Süßigkeiten mit Alkohol vor dem Hintergrund eines Trends in sozialen Netzwerken, der für Schnapspralinen der belarussischen Süßwarenfabrik "Kommunarka" und französische "Birnen" warb.

Der Inhalt der Pralinen, so heißt es in der Veröffentlichung, entspricht in etwa einem halben Schnaps. Der Durchschnittspreis liegt bei bis zu 2 Tausend Rubel für mehrere Schnapspralinen in einem Schachtel.

Einige Schüler berichten, dass ihnen bereits nach ein paar Schnapspralinen übel und schwindelig. Es besteht die Gefahr einer starken Alkoholvergiftung.

"Kleine Freuden können ein großes Wunder bewirken!"

Der belarussische Hersteller von Süßigkeiten versicherte als Reaktion auf die erschienenen Veröffentlichungen, dass "Schokoladenflaschen mit Cognac" und "Schokoladenflaschen mit Likör" nach den vom Gesundheitsministerium der Republik Belarus genehmigten Rezepten hergestellt werden. "Diese Produkte gehören zur Gruppe der "Süßwaren" und nicht zu den "alkoholischen Produkten, für die Altersbeschränkungen festgelegt sind", heißt es in dem Bericht. "Die Frage des Konsums von alkoholhaltigen Süßwaren durch Kinder fällt in den Verantwortungsbereich der Eltern. Der Verzehr solcher Produkte, wie auch aller anderen Produkte, sollte angemessen sein".

Die "Wunderflaschen" werden jedoch nicht nur als Attribut des Feierns, sondern auch als Kraftquelle für die Arbeitstage beworben. "Um die Woche wirklich produktiv zu machen, muss man sie richtig beginnen!" - betonen die Werbeslogans des Unternehmens und bezeichnen Schnapspralinen mit Likör und Cognac als "das Geheimnis von Inspiration und Energie". "Diese Bonbons geben eine unglaubliche Ladung an Positivität und Kraft für die ganze kommende Woche! - erklärt "Kommunarka". - Vergessen Sie nicht: Kleine Freuden können ein großes Wunder bewirken!"