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Libyens Militärchef bei Flugzeugabsturz in der Türkei getötet

Türkische Soldaten und Rettungskräfte suchen nach dem Absturz eines Privatjets mit dem libyschen Militärchef und vier weiteren Personen an Bord in der Nähe von Ankara, Türkei, Dienstag, 23. Dezember 2025.
Türkische Soldaten und Rettungskräfte suchen nach dem Absturz eines Privatjets mit dem libyschen Militärchef und vier weiteren Personen an Bord in der Nähe von Ankara, Türkei, Dienstag, 23. Dezember 2025. Copyright  Efekan Akyuz/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Copyright Efekan Akyuz/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Von Euronews mit AP
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
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Die libyschen Behörden erklärten, das Flugzeug habe vor dem Absturz eine technische Störung gehabt. Vier weitere Beamte und drei Besatzungsmitglieder waren ebenfalls an Bord, es gab keine Überlebenden.

Wie der libysche Ministerpräsident Abdul-Hamid Dbeibah mitteilte, ist der libysche Generalstabschef am Dienstag bei einem Flugzeugabsturz kurz nach dem Start in Ankara ums Leben gekommen.

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General Mohammed Ali Ahmed al-Haddad befand sich auf dem Rückflug nach Libyen von hochrangigen Verteidigungsgesprächen in der türkischen Hauptstadt, bei denen es um die Stärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern ging.

Nach Angaben libyscher Behörden handelte es sich bei dem Flugzeug um ein Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Falcon 50, das offenbar eine technische Störung hatte.

An Bord befanden sich neben drei Besatzungsmitgliedern vier weitere Offiziere: der Chef der libyschen Bodentruppen, General Al-Fitouri Ghraibil, der Direktor der militärischen Produktionsbehörde, Brigadegeneral Mahmoud Al-Qatawi, der Berater des Generalstabschefs, Mohammed Al-Asawi Diab, sowie der Militärfotograf Mohammed Omar Ahmed Mahjoub. Keiner der Insassen überlebte den Absturz.

Der türkische Generalstabschef, General Selcuk Bayraktaroglu, und der libysche Generalstabschef, General Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, während eines Treffens in Ankara, Türkei, 23. Dezember 2025.
Der türkische Generalstabschef, General Selcuk Bayraktaroglu, und der libysche Generalstabschef, General Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, während eines Treffens in Ankara, Türkei, 23. Dezember 2025. Turkish Defence Ministry/AP

Kurz nach dem Start vom Esenboga-Flughafen in Ankara bat das Flugzeug um eine Notlandung in der Nähe von Haymana, nachdem die Besatzung die Flugsicherung über eine elektrische Störung informiert hatte. Die türkischen Fluglotsen verloren daraufhin den Kontakt zu der Maschine, als sie sich auf dem Weg zur Notlandung befand - rund 40 Minuten nach Beginn des Fluges.

Aufnahmen von Sicherheitskameras, die im lokalen Fernsehen ausgestrahlt wurden, zeigten, wie der Nachthimmel über Haymana von einer mutmaßlichen Explosion erhellt wurde.

Das Wrack des Flugzeugs wurde nahe dem Dorf Kesikkavak in der Region Haymana gefunden, etwa 70 Kilometer südlich von Ankara.

Nach Angaben des türkischen Justizministeriums untersuchen vier Staatsanwälte den Absturz. Auch Libyen will ein Team in die türkische Hauptstadt entsenden, um mit den örtlichen Behörden zusammenzuarbeiten.

Der Flughafen in Ankara wurde vorübergehend geschlossen, mehrere Flüge wurden umgeleitet.

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