US-Präsident Donald Trump teilte Reportern an Bord der Air Force One mit, dass US-Beamte festgestellt haben, dass die Ukraine vergangene Woche bei einem Drohnenangriff nicht auf die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin gezielt hat, und widersprach damit russischen Behauptungen, die der US-Präsident selbst zunächst als "zutiefst beunruhigend" bezeichnet hatte.

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Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte vergangene Woche, Moskau habe eine Welle von Drohnenangriffen auf Putins Staatsresidenz in der nordwestlichen Region Nowgorod gestartet, die von russischen Luftabwehrsystemen abgefangen und vereitelt werden konnten.

Lawrow kritisierte die Ukraine auch dafür, dass sie den Angriff zu einem Zeitpunkt startete, zu dem die weltweiten Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe auf diplomatischem Wege verstärkt wurden.

Die Anschuldigung kam nur einen Tag, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Florida gereist war, um sich mit Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach zu treffen und den noch in der Entwicklung befindlichen 20-Punkte-Friedensplan der USA für sein umkämpftes Land zu erörtern.

Selenskyj wies die gegen Kiew erhobenen Vorwürfe umgehend zurück. Trump wies am Sonntag darauf hin, dass Washington nach einer umfassenden Untersuchung der Vorwürfe nicht zu dem Schluss gekommen sei, dass die Ukraine Putins Residenz angegriffen habe, räumte aber ein, dass in der Gegend "etwas" passiert sei.

Trump sagte, dass "etwas in der Nähe" von Putins Residenz passiert sei, dass aber amerikanische Beamte nicht festgestellt hätten, dass die Residenz des russischen Präsidenten angegriffen worden sei.

"Ich glaube nicht, dass dieser Angriff stattgefunden hat", sagte Trump am Sonntag auf seiner Rückreise nach Washington, nachdem er zwei Wochen in seinem Haus in Florida verbracht hatte. "Wir glauben nicht, dass das passiert ist, nachdem wir es jetzt überprüfen konnten.

Trump sprach die Entschlossenheit der USA an, nachdem europäische Beamte behauptet hatten, die russische Behauptung sei nichts anderes als ein Versuch Moskaus, die Friedensbemühungen zu untergraben. Zumindest anfangs schien Trump jedoch die russischen Behauptungen für bare Münze zu nehmen.

Am Montag vergangener Woche erklärte er gegenüber Reportern, dass sein russischer Amtskollege die Angelegenheit bei einem Telefonat mit dem russischen Staatschef am selben Tag ebenfalls angesprochen habe. Und Trump sagte, er sei "sehr verärgert" über die Anschuldigung.

Am Mittwoch schien Trump die russischen Behauptungen herunterzuspielen. Er postete auf seiner Social-Media-Plattform einen Link zu einem Leitartikel der New York Post, der Zweifel an der russischen Behauptung aufkommen ließ.

In dem Leitartikel wurde Putin vorgeworfen, "Lügen, Hass und Tod" zu wählen, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem Trump behauptet, er sei "näher als je zuvor" an einem Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den beiden Seiten.

Der US-Präsident hat sich schwer getan, sein Versprechen zu erfüllen, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden, das er innerhalb von 24 Stunden nach seinem Amtsantritt abgeben wollte, und hat sich sowohl bei Selenskyj als auch bei Putin irritiert gezeigt, als er versuchte, ein Ende der Kämpfe zu vermitteln.

Sowohl Trump als auch Selenskyj erklärten vergangene Woche, sie hätten bei ihren Gesprächen in Trumps Ferienanlage in Florida Fortschritte erzielt.

Putin hat jedoch wenig Interesse an einer Beendigung des Krieges gezeigt, solange nicht alle maximalistischen Forderungen Russlands erfüllt sind. Dazu gehören die Beibehaltung der Kontrolle über das gesamte ukrainische Territorium in der wichtigen östlichen Donbass-Region und die Auferlegung strenger Beschränkungen für den Umfang der ukrainischen Militär- und Verteidigungskapazitäten in der Nachkriegszeit.