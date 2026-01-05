Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Trump widerspricht Moskau: Ukraine habe nicht Putins Residenz angegriffen

Präsident Donald Trump verlässt mit der Air Force One den Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, Sonntag, 4. Januar 2026
Präsident Donald Trump verlässt mit der Air Force One den Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, Sonntag, 4. Januar 2026 Copyright  Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Copyright Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Von Malek Fouda
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button

Trump sagt, dass nach einer US-Untersuchung der Kreml-Behauptungen die US-Beamten festgestellt haben, dass die Ukraine keinen Angriff auf die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der nordwestlichen Region Nowgorod verübt hat.

US-Präsident Donald Trump teilte Reportern an Bord der Air Force One mit, dass US-Beamte festgestellt haben, dass die Ukraine vergangene Woche bei einem Drohnenangriff nicht auf die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin gezielt hat, und widersprach damit russischen Behauptungen, die der US-Präsident selbst zunächst als "zutiefst beunruhigend" bezeichnet hatte.

WERBUNG
WERBUNG

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte vergangene Woche, Moskau habe eine Welle von Drohnenangriffen auf Putins Staatsresidenz in der nordwestlichen Region Nowgorod gestartet, die von russischen Luftabwehrsystemen abgefangen und vereitelt werden konnten.

Lawrow kritisierte die Ukraine auch dafür, dass sie den Angriff zu einem Zeitpunkt startete, zu dem die weltweiten Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe auf diplomatischem Wege verstärkt wurden.

Die Anschuldigung kam nur einen Tag, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Florida gereist war, um sich mit Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach zu treffen und den noch in der Entwicklung befindlichen 20-Punkte-Friedensplan der USA für sein umkämpftes Land zu erörtern.

Selenskyj wies die gegen Kiew erhobenen Vorwürfe umgehend zurück. Trump wies am Sonntag darauf hin, dass Washington nach einer umfassenden Untersuchung der Vorwürfe nicht zu dem Schluss gekommen sei, dass die Ukraine Putins Residenz angegriffen habe, räumte aber ein, dass in der Gegend "etwas" passiert sei.

Trump sagte, dass "etwas in der Nähe" von Putins Residenz passiert sei, dass aber amerikanische Beamte nicht festgestellt hätten, dass die Residenz des russischen Präsidenten angegriffen worden sei.

"Ich glaube nicht, dass dieser Angriff stattgefunden hat", sagte Trump am Sonntag auf seiner Rückreise nach Washington, nachdem er zwei Wochen in seinem Haus in Florida verbracht hatte. "Wir glauben nicht, dass das passiert ist, nachdem wir es jetzt überprüfen konnten.

Trump sprach die Entschlossenheit der USA an, nachdem europäische Beamte behauptet hatten, die russische Behauptung sei nichts anderes als ein Versuch Moskaus, die Friedensbemühungen zu untergraben. Zumindest anfangs schien Trump jedoch die russischen Behauptungen für bare Münze zu nehmen.

Am Montag vergangener Woche erklärte er gegenüber Reportern, dass sein russischer Amtskollege die Angelegenheit bei einem Telefonat mit dem russischen Staatschef am selben Tag ebenfalls angesprochen habe. Und Trump sagte, er sei "sehr verärgert" über die Anschuldigung.

Am Mittwoch schien Trump die russischen Behauptungen herunterzuspielen. Er postete auf seiner Social-Media-Plattform einen Link zu einem Leitartikel der New York Post, der Zweifel an der russischen Behauptung aufkommen ließ.

In dem Leitartikel wurde Putin vorgeworfen, "Lügen, Hass und Tod" zu wählen, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem Trump behauptet, er sei "näher als je zuvor" an einem Abkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den beiden Seiten.

Related

Der US-Präsident hat sich schwer getan, sein Versprechen zu erfüllen, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden, das er innerhalb von 24 Stunden nach seinem Amtsantritt abgeben wollte, und hat sich sowohl bei Selenskyj als auch bei Putin irritiert gezeigt, als er versuchte, ein Ende der Kämpfe zu vermitteln.

Sowohl Trump als auch Selenskyj erklärten vergangene Woche, sie hätten bei ihren Gesprächen in Trumps Ferienanlage in Florida Fortschritte erzielt.

Putin hat jedoch wenig Interesse an einer Beendigung des Krieges gezeigt, solange nicht alle maximalistischen Forderungen Russlands erfüllt sind. Dazu gehören die Beibehaltung der Kontrolle über das gesamte ukrainische Territorium in der wichtigen östlichen Donbass-Region und die Auferlegung strenger Beschränkungen für den Umfang der ukrainischen Militär- und Verteidigungskapazitäten in der Nachkriegszeit.

Weitere Quellen • AP

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Verfassungsschutz warnt: Russische Hackergruppe infiltriert deutsche Router

Deutsche Auslandshandelskammer: Russland macht Milliarden-Profite mit Hormus-Krise

Medien: Orbán soll Putin "in jeder Hinsicht" Hilfe zugesagt haben