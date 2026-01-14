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Vom Altar in den Club: Der portugiesische Priester, der Arenen füllt

Pater Guilherme am DJ-Pult
Pater Guilherme am DJ-Pult Copyright  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Copyright Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Von Zoltan Siposhegyi
Zuerst veröffentlicht am
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Tagsüber der Altar, nachts das DJ-Pult - Pater Guilherme kann jederzeit eine Kirche oder eine ganze Arena im Libanon füllen.

Guilherme Peixoto, 52, wurde in Portugal geboren und hat eine Leidenschaft für Gott - und elektronische Musik. Inzwischen hat er gelernt, beides meisterhaft zu verbinden.

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Vor einer ausverkauften Sonntags-Show feierte er eine Messe in der Katholischen Universität von Libanon und sprach zu Beginn seines Konzerts am Abend einen Segen. Seine Show wird dabei nicht nur durch Rauch und Stroboskoplicht untermalt, sondern auch durch religiöse Bilder wie eine weiße Taube, die über einen Projektor fliegt und den Heiligen Geist und Frieden symbolisiert.

"Religion und Musik waren schon immer eng miteinander verbunden. Schon vor Christus stand im Alten Testament, im Buch der Psalmen, geschrieben: "Singt dem Herrn mit jedem Instrument. Heute ist die elektronische Musik das beliebteste Instrument", erklärt Pater Guilherme, der sagt, dass man bei diesen Partys viel lernen kann. Schließlich tanzen die Menschen in Frieden zusammen, unabhängig von ihrer Religion oder Ethnie. "Es wäre gut, wenn dies auch außerhalb des Clubs fortgesetzt werden könnte", sagte er.

Viele kritisierten Pater Guilherme für seine seltsamen Hobbys und sein extravagantes Auftreten. Er antwortete darauf nur, dass es ihm gelungen sei, viele Gemeindemitglieder von der Tanzfläche in die Kirchenbänke zu locken. Und wenn das jemandem nicht gefällt: "Beten Sie für seine Seele."

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