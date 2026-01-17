Seit Monaten droht US-Präsident Donald Trump, die Kontrolle über Grönland übernehmen zu wollen.

WERBUNG WERBUNG

"Ab dem 1. Februar 2026 wird für alle oben genannten Länder (Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Niederlande und Finnland) ein Zollsatz von 10 % auf alle Waren erhoben, die in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt werden. Am 1. Juni 2026 wird der Zollsatz auf 25 % erhöht. Dieser Zollsatz ist fällig und zahlbar, bis eine Vereinbarung über den vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands erzielt wird"m schrieb Trump auf Truth Social.

Am Freitag erinnerte der US-Präsident bei einer Veranstaltung im Weißen Haus zum Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum daran, wie er den europäischen Verbündeten mit Zöllen auf pharmazeutische Produkte gedroht hatte, falls sie die US-Initiative nicht unterstützen würden.

"Das kann ich auch mit Grönland machen", sagte er. "Ich kann Ländern Zölle auferlegen, wenn sie Grönland nicht zustimmen, weil wir Grönland für die nationale Sicherheit brauchen. Ich kann das also tun", betonte der US-Präsident.

Zölle zur Einschüchterung

Trump hatte bisher nicht erwähnt, dass er Zölle zur Einschüchterung einsetzen wolle.

Anfang der Woche trafen sich die Außenminister Dänemarks und Grönlands in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio.

Bei diesem Treffen konnten die tiefgreifenden Differenzen zwischen den beiden Seiten nicht ausgeräumt werden, aber es kam zu einer Einigung über die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, zu der Dänemark und das Weiße Haus in der Öffentlichkeit sehr unterschiedliche Stellungnahmen abgegeben haben.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs beharrten darauf, dass es allein Dänemark und Grönland obliege, über Fragen im Zusammenhang mit dem Gebiet zu entscheiden. Dänemark erklärte diese Woche, dass es seine Militärpräsenz in Grönland in Zusammenarbeit mit seinen Verbündeten, die ebenfalls Militärpersonal in das Gebiet entsandt haben, verstärken werde.

Eine Beziehung, die "wir kultivieren müssen"

In Kopenhagen traf sich am Freitag eine Gruppe von Senatoren und Mitgliedern des Repräsentantenhauses mit dänischen und grönländischen Gesetzgebern. An dem Treffen nahm auch die dänische Premierministerin Mette Frederiksen teil.

Der Leiter der Delegation, Senator Chris Coons, Demokrat aus Delaware, dankte den Gastgebern für "225 Jahre guter und vertrauensvoller Allianz und Partnerschaft" und erklärte, es habe "einen starken und robusten Dialog darüber gegeben, wie man dies in Zukunft ausbauen kann".

Senatorin Lisa Murkowski, Republikanerin aus Alaska, sagte nach dem Treffen mit den Gesetzgebern, der Besuch spiegele eine jahrzehntelange starke Beziehung wider, die "wir pflegen müssen". Grönland muss als unser Verbündeter gesehen werden, nicht als ein Aktivposten, und ich denke, das ist es, was Sie von dieser Delegation hören", sagte sie vor Reportern.

Dieser Ton stand im Gegensatz zu dem, der aus dem Weißen Haus kam.

Trump hat versucht, seine Forderung nach einer Übernahme der Kontrolle durch die USA zu rechtfertigen, indem er wiederholt behauptete, dass China und Russland eigene Pläne für Grönland haben, das über riesige unerschlossene Reserven an wichtigen Mineralien verfügt.

Das Weiße Haus hat die Möglichkeit einer gewaltsamen Übernahme des Gebiets nicht ausgeschlossen.