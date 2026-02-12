Sie war das Gesicht eines Vergewaltigungsfalls, der in seiner Härte und Dauer Menschen in ganz Europa erschüttert hat: Gisèle Pelicot. Von ihrem Ex-Ehemann wurde sie mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und dabei gefilmt. Jetzt veröffentlicht sie ihre Biografie.

Fast ein ganzes Jahrzehnt hat der Ex-Mann Dutzende Fremde zu Vergewaltigungen seiner damaligen Ehefrau eingeladen und diese Taten ebenfalls dokumentiert. Der Mann und viele Mittäter wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Sie bat um einen öffentlichen Prozess, ihr Satz "Die Scham muss die Seite wechseln" hat das Jahr 2025 geprägt.

Biografie von Gisèle Pelicot

Von ihrer Begegnung mit Dominique Pelicot bis zu ihrem Leben nach den Prozessen gibt die 70-Jährige unter der Feder der Journalistin und Autorin Judith Perrignon Auskunft. Die ersten Auszüge wurden in der Dienstagszeitung Le Monde veröffentlicht.

Das Opfer (im rechtlichen Sinne, aber nicht im Angesicht des Lebens, wie sie in den Spalten der Zeitung präzisiert) übernimmt darin wieder die Kontrolle über ihre Geschichte, ohne vom Leser zu verlangen, dass er sie bemitleidet oder bewundert. So wie sie es im Prozess um ihre Vergewaltigungen getan hat.

Erzählen von wiedererlebten, aber vergessenen Ereignissen

Alles beginnt mit einem Anruf und einem Termin auf der Polizeiwache von Carpentras (Vaucluse) am Morgen des 2. November 2020. Ein Polizeibeamter befragt sie und zeigt ihr dann Fotos von ihr, auf denen sie schläft und von Personen vergewaltigt wird, die sie nicht wiedererkennt. Auch Gisèle Pelicot erkennt sich selbst nicht wieder.

"Die Frau hatte so eine schlaffe Wange", beschreibt sie. "Der Mund war so weich. Sie war eine Stoffpuppe", erzählt sie. "Mein Gehirn hat im Büro von Oberwachtmeister Perret aufgehört zu arbeiten", berichtet sie.

Am Ende der Untersuchung erzählt sie von der Verblüffung, als sie die Einzelheiten der Ereignisse las. "Die Daten taten mir weh. Ich sah den Moment davor, den Moment danach, den Ort, an dem wir uns befanden, was wir erlebten und was ich für glücklich hielt. Es war an meinem Geburtstag, es war an jenem Silvesterabend, den wir ausnahmsweise einmal zu zweit verbracht hatten, es war kurz nachdem unsere Kinder ausgezogen waren."

"Wäre ich zwanzig Jahre jünger gewesen, hätte ich mich vielleicht nicht getraut"

Dann kommt es zum Prozess. Im Jahr 2024 beschloss Gisèle Pelicot, eine der Öffentlichkeit verschlossene Verhandlung abzulehnen. In diesem Fall wäre sie allein mit ihren 50 Peinigern, ihrem Ex-Mann und deren Anwälten konfrontiert gewesen.

Aus Angst, sie zu schützen, erklärte sie, aber auch aus Angst, ihnen allein gegenüberzustehen. "Ich konnte es kaum erwarten, ihn vor mir zu haben. Vor ihnen hatte ich Angst wegen ihrer Anzahl", erinnert sie sich. "So sehr, dass mich die geschlossene Tür des Gerichtssaals, die mich vor Blicken, der Presse und Kommentaren schützen sollte, zunehmend beunruhigte. Ich wäre ihnen ganz allein ausgesetzt. Würde ich ihnen nicht genau damit einen Gefallen tun?".

Vor dem Gericht in Avignon erklärt sie,dass sie die Ausschließung der Öffentlichkeit ablehne, damit "alle Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, sich nicht mehr schämen müssen". Diese Position vertritt sie nach wie vor, aber in ihrer Biografie kontextualisiert sie diese Entscheidung.

"Wenn ich heute an den Moment zurückdenke, in dem ich meine Entscheidung getroffen habe, sage ich mir, dass ich, wenn ich zwanzig Jahre jünger gewesen wäre, es vielleicht nicht gewagt hätte, den Ausschluss der Öffentlichkeit abzulehnen", erklärt sie.

"Ich hätte die Blicke gefürchtet, diese verdammten Blicke, mit denen eine Frau meiner Generation immer zu kämpfen hat, diese verdammten Blicke, die einen morgens zwischen Hose und Kleid zögern lassen, die einen begleiten oder ignorieren, die einem schmeicheln und einen in Verlegenheit bringen, diese verdammten Blicke, die einem sagen sollen, wer man ist, was man wert ist, und die einen dann fallen lassen, wenn man älter wird."

Die Menschenmenge "einhüllend und beruhigend"

Gisèle Pelicot erinnert sich an ihre siebenwöchige Gerichtsverhandlung, an die "unaufhörlichen Angriffe", aber auch daran, dass die Angst verschwand. Und an die Menschenmenge. Während der vier Verhandlungstage, an denen sie das Schwurgericht des Departements Gard besuchte, gab es bei jedem Auftritt von Gisèle Pelicot Applaus.

"Seit vier Jahren floh ich vor den allzu starken Umarmungen der Menschen, die mich lieben, ich wollte von niemandem Mitleid, ich verließ mich nur auf meine eigene Kraft und zweifellos darauf, dass alles vergessen werden würde. Aber diese Menschenmenge hatte genug vom Vergessen, davon, wie das Leben uns auseinanderreißt und uns allein lässt mit unseren Schmerzen, die wir nicht wahrhaben wollen. Diese Menschenmenge hat mich gerettet."

Im Dezember wurde Dominique Pelicot, der ein Jahrzehnt lang die Vergewaltigungen seiner Ex-Frau organisiert hatte, in Avignon zu 20 Jahren Haft verurteilt. Dabei handelt es sich um die Höchststrafe. Neben ihm werden seine Mitangeklagten zu Haftstrafen zwischen drei Jahren, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden, und 15 Jahren verurteilt.

Pelicot stellt ihr Buch auch in Deutschland vor

"Et la joie de vivre" von Gisèle Pelicot erscheint am 17. Februar im Verlag Flammarion auf Französisch, 320 S., 22,50 €. Auch in Deutschland werden Pelicots Memoiren veröffentlicht, das Buch erscheint am selben Tag unter dem Titel: "Eine Hymne an das Leben".

Auf Einladung des Buchhändlers Thalia kommt die Französin am 24. Februar nach Hamburg, um ihr Buch vorzustellen, wie das Unternehmen mitteilte. Textpassagen werden von der Schauspielerin Maria Furtwängler gelesen. Pelicot wird dort zudem mit zwei Redakteurinnen über den Prozess von Avignon sprechen.