Der weitverzweigte Prozess um die Vergewaltigungen der Französin Gisèle Pelicot ist am Donnerstag, den 9. Oktober, zu Ende gegangen. Das Berufungsschwurgericht des Departements Gard verurteilte den einzigen Angeklagten, der eine Berufung aufrechterhielt, zu zehn Jahren Haft. Das ist ein Jahr länger als in der ersten Instanz.

Husamettin Dogan, ein 44-jähriger ehemaliger Bauarbeiter, wurde zudem zu einer fünfjährigen sozialrechtlichen Betreuung mit Behandlungsanordnung verurteilt, wie der Vorsitzende Richter Christian Pasta nach einer viertägigen Verhandlung bekannt gab.

Das Ministerium hatte zunächst zwölf Jahre Haft für den Mann gefordert.

Husamettin Dogan: "In eine Falle gelockt"

Wie schon bei seinem Prozess in erster Instanz bestritt Husamettin Dogan, dass er die 70-Jährige, die er nach eigenen Angaben "respektiert", vergewaltigen wollte. Er behauptet, von dem "Manipulator" Dominique Pelicot "hereingelegt" worden zu sein. Dieser hatte seine Frau unter Drogen gesetzt, bevor er sie online gefundenen Unbekannten angeboten und die Übergriffe filmte.

Der Angeklagte versicherte, er habe geglaubt, an dem einvernehmlichen Spiel eines freien Paares teilzunehmen, und behauptete, er habe "nie gewusst, dass sie unter Drogen stand".

Eine Argumentation, die vom Untersuchungsleiter bestritten wurde, der erklärte, er sei sich "des Zustands des Opfers voll bewusst" gewesen. "Jeder, der die Videos sieht, versteht das sofort", fügte er am zweiten Tag des Berufungsverfahrens hinzu.

Anhand von Fotos und Videos, die auf einer Festplatte gefunden wurden, sagte Kommissar Jérémie Bosse-Platière, dass Husamettin Dogan "besorgt war, dass Gisèle Pelicot aufwachen könnte". "Nach 30 Sekunden, als er sah, dass es sich um einen Reflex aufgrund von Schmerzen oder Unwohlsein handelte, fügte er sein Geschlechtsteil wieder in ihre Vagina ein", fügte er hinzu.

Pelicot: "Ich schäme mich für Sie"

"An welchem Punkt habe ich Ihnen die Einwilligung gegeben? Niemals", warf Gisele Pelicot Husamettin Dogan an den Kopf. Bei der Gegenüberstellung am Mittwoch forderte das Opfer ihn auf, "die Verantwortung zu übernehmen", bevor sie sagte, dass sie sich für ihn "schäme". "Sie haben nicht verstanden, was eine Vergewaltigung ist. Wann werden Sie zugeben, dass es ein Verbrechen ist?", fragte sie.

Mit hochrotem Kopf versicherte Gisèle Pelicot, dass sie das einzige Opfer in diesem Fall war. "Natürlich ist Dominique Pelicot für mein Leid verantwortlich, aber Husamettin Dogan und die anderen 50 auch", sagte sie.

In dem Prozess im Dezember letzten Jahres wurde Dominique Pelicot zu 20 Jahren Haft verurteilt, während die anderen Angeklagten Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren erhielten.

Der Prozess erregte internationale Aufmerksamkeit, nachdem Gisèle Pelicot auf ihr Recht auf Anonymität verzichtet hatte."Ich muss mich nicht schämen. Die Scham muss die Seiten wechseln", versicherte sie am Tag der Prozesseröffnung. Seitdem ist Gisèle Pelicot zu einem Symbol für den Kampf gegen sexuelle Gewalt geworden und der Fall löste eine nationale Bewusstseinsbildung über die Vergewaltigungskultur und das Problem der chemischen Unterwerfung in Frankreich aus. Im Juli wurde Pelicot zum Ritter der Ehrenlegion, der höchsten französischen Auszeichnung, geschlagen.

Gisèle Pelicot kann sich nun auf ihre Zukunft konzentrieren. "Das ist auf gutem Wege", versicherte sie. "Ich habe das Gefühl, dass ich das Ende dieser Tortur erreicht habe. Ich wünsche mir, dass ich nie wieder in meinem Leben einen Gerichtssaal betreten muss. Der Schaden ist ausreichend", versicherte sie.