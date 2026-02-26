Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un behauptete, sein Land könne Südkorea "vollständig zerstören", sollte dessen Sicherheit bedroht sein. Er bekräftigte während des Kongresses seiner regierenden Arbeiterpartei erneut, dass er sich weigern werde, mit Seoul zu verhandeln.

Nordkorea habe "absolut nichts mit Südkorea, seinem feindlichsten Gegner, zu tun und wird Südkorea dauerhaft aus der Kategorie der Landsleute ausschließen", so Kim.

"Solange Südkorea sich den geopolitischen Gegebenheiten einer gemeinsamen Grenze mit uns nicht entziehen kann, besteht die einzige Möglichkeit, in Sicherheit zu leben, darin, alles aufzugeben, was mit uns zu tun hat, und uns in Ruhe zu lassen."

Verhältnis zu Südkorea angespannt

Kim hat in den vergangenen Jahren seine Rhetorik gegenüber Seoul verschärft und seine Ablehnung der innerkoreanischen Diplomatie bekräftigt. Experten sagen, dass dies höchstwahrscheinlich nicht auf militärische Auseinandersetzungen hindeutet, sondern darauf abzielt, eine stärkere Rolle in der Region zu erlangen. Dies wird durch Kims Atomwaffenarsenal und seine Beziehungen zu Moskau und Peking unterstützt.

Gleichzeitig ließ Kim die Tür für einen Dialog mit Washington offen, wenn es das Land als Atommacht anerkennt.

Wenn Washington "den aktuellen (nuklearen) Status unseres Landes, wie er in der Verfassung festgelegt ist, respektiert ... und seine feindselige Politik aufgibt ... gibt es keinen Grund, warum wir uns nicht gut mit den Vereinigten Staaten verstehen können", sagte Kim laut der staatlichen Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur (KCNA).

Es gibt zunehmend Spekulationen, dass US-Präsident Donald Trump bei seiner Reise nach China im Laufe dieses Jahres ein Treffen mit Kim anstreben könnte.

Kim fordert Entwicklung neuer Waffensysteme

Laut KCNA forderte Kim auch die Entwicklung neuer Waffensysteme, um sein nuklear bewaffnetes Militär zu verstärken, darunter Interkontinentalraketen, die von Unterwasser aus gestartet werden können, und ein erweitertes Arsenal taktischer Atomwaffen, wie Artillerie- und Kurzstreckenraketen, die auf Südkorea gerichtet sind.

Ein nach Russland entsandter Soldat trägt eine russische Flagge während einer Parade auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang, Nordkorea, am Mittwoch, den 25. Februar 2026. Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Der Kongress der Arbeiterpartei, der am vergangenen Donnerstag in Pjöngjang begann, ist das wichtigste politische Ereignis des Landes. Laut KCNA veranstaltete Nordkorea am Mittwoch zum Abschluss des Kongresses, der bereits 2016 und 2021 stattfand, eine Militärparade in der Hauptstadt.

Kim verfolgte die Parade zusammen mit seiner zunehmend prominenten Tochter Kim Ju Ae, die vermutlich etwa 13 Jahre alt ist und Kim Ju Ae heißt.

Nordkorea unterstützt Russland

Kim hat in seiner Außenpolitik in vergangener Zeit Russland Priorität eingeräumt und Tausende Soldaten sowie große Mengen an militärischer Ausrüstung entsandt, um Moskaus Krieg in der Ukraine zu unterstützen, möglicherweise im Austausch für Hilfe und Militärtechnologie.

Experten zufolge wäre es jedoch sinnvoll, sich alle Optionen offen zu halten, da der Krieg in der Ukraine bald zu Ende gehen könnte, wodurch Nordkorea für Moskau möglicherweise an Wert verlieren würde.

Nordkorea hat wiederholt die Aufforderungen Washingtons und Seouls zurückgewiesen, die Diplomatie zur Beendigung seines Atomprogramms wieder aufzunehmen. Diplomatische Beziehungen waren 2019 nach dem Scheitern des zweiten Gipfeltreffens zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump während dessen erster Amtszeit ins Stocken geraten.

Die Aussichten für die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea "hängen ganz von der Haltung der USA ab", sagte Kim. "Ob friedliche Koexistenz oder permanente Konfrontation, wir sind zu beidem bereit, und die Wahl liegt nicht bei uns."