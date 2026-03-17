Bisher lauteste Explosion in Dubai: Iran greift Golfstaaten weiter an

In Dubai sind in den frühen Morgenstunden Warnungen und Alarm ausgelöst worden. Es ist das erste Mal seit Freitag, dass es solche Alarmmeldungen gab, und uns wurde berichtet, dass die Lage in Doha über Nacht ähnlich war.

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Es folgte der möglicherweise der lauteste Knall, den wir in Dubai seit Beginn des Krieges mit Iran gehört haben.

Die Luftabwehrsysteme der Vereinigten Arabischen Emiraten leisten unglaubliche Arbeit, und die Behörden haben den europäischen Ländern, die diese Verteidigung unterstützen - insbesondere Frankreich, Italien, Deutschland und Großbritannien - ihren Dank ausgesprochen.

Berichten zufolge wurde an diesem Dienstag im Industriegebiet von Doha ein Arbeiter aus Pakistan durch herabfallende Trümmer einer abgefangenen Rakete getötet.

Der Iran übt derzeit wirtschaftlichen Druck auf die gesamte Region, auf den gesamten Golf aus, und natürlich wird dies weitreichende Folgen auf die globale Wirtschaft insgesamt haben.

Teheran hält weiterhin die Straße von Hormus fest im Griff.

Iran startet Panikmache in den sozialen Medien

Zudem hat das Regime eine Kampagne der Panikmache in den sozialen Medien gestartet, in der Warnungen verbreitet werden – vermutlich, um eine Art psychologischen Druck auf die Menschen auszuüben, während es seine Aktivitäten eskalieren lässt.

Während Israel erklärte, dass Sicherheitschef Ali Laridschani getötet wurde, ist der neue oberste Führer des Iran seit seiner Wahl noch nicht in der Öffentlichkeit erschienen.

Ein durchgesickertes Audio hat enthüllt, dass Modschtaba Chamenei dem Tod tatsächlich wohl nur um Sekunden entgangen ist. Er war offenbar kurz in seinen Garten gegangen, als eine Rakete sein Haus traf und seinen Vater tötete.

Das kuwaitische Innenministerium hat bekannt gegeben, dass es eine mit der Hisbollah verbundene Terrorzelle festgenommen hat. Damit hat nun das dritte Land in der Region, Mitglieder von Zellen festgesetzt, die mit Destabilisierung, Sabotage und Spionage in Verbindung gebracht werden.