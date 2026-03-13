Nachfolger im Iran: Was wissen wir über Mojtaba Chameneis Zustand?

In der Anfangszeit hatte einige Medien berichtet, dass Mojtaba zusammen mit seinem Vater getötet worden war. Aber im Laufe der Tage wurde klar, dass Mojtabas Mutter, Vater, Frau und Tochter zwar getötet worden waren, er selbst aber die Angriffe überlebt hatte.

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Zu diesem Zeitpunkt intensivierten sich die Bemühungen, ihn als neuen Führer des Iran einzuführen. In einem Prozess, dessen Einzelheiten bisher niemand kennt, beschloss die Versammlung der Führungsexperten, Ali Chameneis zweiten Sohn zum neuen Staatsoberhaupt des Landes zu ernennen.

Doch in den Tagen seit der Ankündigung ist der neue Staatschef weder in den Medien noch anderswo erschienen. Die anhaltende Abwesenheit lässt Zweifel an seinem Gesundheitszustand aufkommen.

Berichte über Verletzte bei einem Angriff

Einigen Berichten zufolge wurde Mojtaba Chamenei bei demselben Angriff verwundet, bei dem sein Vater ums Leben kam.

Die Zeitung Guardian zitierte Ali Reza Salarian, den iranischen Botschafter in Zypern, mit den Worten, Mojtaba sei bei dem Angriff verletzt worden. In einem Gespräch, das in der iranischen Botschaft in Nikosia, der zyprischen Hauptstadt, geführt wurde, sagte der iranische Diplomat: "Ich habe gehört, dass seine Beine, Hände und Arme verletzt sind. Ich glaube, er ist im Krankenhaus, weil er verletzt ist."

Ihm zufolge wurde Mojtaba bei demselben Angriff verletzt, bei dem sein Vater und mehrere Mitglieder seiner Familie ums Leben kamen.

Zu dieser Zeit teilte Youssef Pedeshekian, der Sohn und Berater des iranischen Präsidenten Masoud Pezehedakian, auf seinem Telegram-Kanal mit, dass er von den Menschen, die Mojtaba Chamenei um Hilfe baten, informiert worden sei und festgestellt habe, dass er gesund und an einem sicheren Ort sei.

Unterschiedliche Narrative der Verletzungsraten

Andere Medien haben unterdessen Berichte mit unterschiedlichen Details veröffentlicht. CNN zitiert eine Quelle, die über seinen Zustand Bescheid wusste, mit der Aussage, Mojtaba Chamenei habe sich das Bein gebrochen und relativ wenige Verletzungen erlitten. Zu den Anzeichen der Verletzungen gehörten Blutergüsse am linken Auge und einige oberflächliche Platzwunden im Gesicht, so die Quelle.

Zuvor hatten einige israelische Quellen gesagt, er sei bei dem Angriff ins Visier genommen worden, habe aber überlebt. Israels Channel 12 hatte letzte Woche ebenfalls berichtet, dass Mojtaba Chamenei verwundet wurde, aber überlebt habe.

Das iranische Staatsfernsehen hatte ebenfalls kurz über seine Verwundung berichtet, nachdem es der Führung seine Auswahl bekannt gegeben hatte, gab aber keine weiteren Erklärungen zu seinem körperlichen Zustand oder zu seiner Behandlung ab.

Vollständige Abwesenheit von der öffentlichen Bühne

Obwohl Mojtaba Chamenei offiziell zum Führer der Islamischen Republik Iran gewählt wurde, trat er bisher nicht in der Öffentlichkeit auf.

So nahm er beispielsweise nicht an den Beerdigungen hochrangiger Militärbefehlshaber teil, die in den ersten Tagen der amerikanisch-israelischen Offensive getötet wurden. Seit der Ankündigung seiner Führung wurden auch keine offiziellen Botschaften, Reden oder gar aktuelle Fotos von ihm veröffentlicht.

Das gleiche Thema hat Fragen zu seiner Fähigkeit aufgeworfen, das Land in einer Kriegssituation zu regieren.

Warum hält er keine Rede?

In einem Gespräch mit dem Guardian als Antwort auf eine Frage zur Abwesenheit des neuen Staatsoberhauptes sagte Ali Reza Salarian, der iranische Botschafter in Zypern, dass Mojtaba Khamenei grundsätzlich nicht daran interessiert sei, in der Öffentlichkeit zu sprechen.

"Ich glaube, er fühlt sich unter keinen Umständen wohl dabei, Reden zu halten", sagte er in dem Interview.

Im Iran spielt der Führer in der Regel eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Politik und der Propaganda des Systems durch öffentliche Reden und Botschaften.

Der iranische Botschafter in Zypern hat in dem Interview auch erklärt, Ali Chamenei habe zu Lebzeiten kein Interesse an der Nachfolge seines Sohnes gehabt.

Wie wählt man Mojtaba Khamenei zum Staatsoberhaupt

Laut Salarian hatten hochrangige Kleriker Mojtaba Chamenei aufgefordert, Führungsverantwortung zu übernehmen, nachdem der frühere Führer der Islamischen Republik getötet worden war.

Er sagte dazu: "Hochrangige Kleriker haben ihn gefragt, aber der verstorbene Führer hatte zuvor nein gesagt. Nach dem Angriff sagten ihm die Kleriker, es sei seine Pflicht und er solle sie akzeptieren."

Diese Erzählung basiert auf Berichten, denen zufolge in den letzten Tagen eine Gruppe von Mitgliedern der Expertenversammlung den staatlichen Medien mitteilte, Ali Chamenei habe keine Empfehlungen oder Vorschläge zur Ernennung eines Nachfolgers gemacht.

Doch das britische Medienunternehmen Amaaj Media hatte vor einigen Tagen in einem Bericht unter Berufung auf iranische Quellen berichtet, Ali Chamenei habe in seinem Testament eine Bedingung für eine neue Führung gestellt, die Mojtaba fehle. Laut den Medien lautete dieser Satz, dass die Option "Führung" in der Vergangenheit darauf zurückzuführen sein muss, ein hohes Amt im Land zu bekleiden und bei Wahlen den Wählern Stimmen abzunehmen.

Die Welle von Berichten wurde jedoch durch die Bemühungen von Hussein Taieb, dem ehemaligen Chef des IRGC-Geheimdienstes, und von Personen, die Mojtaba Chamenei sehr nahe stehen, gestärkt. Die einflussreiche Expertenversammlung des Korps hat für ihn gestimmt. Gleichzeitig sollen sich Vertreter wie Ali Larijani und Ali Asghar Hijazi gegen die Ernennung ausgesprochen haben.

Unklarheiten bestehen weiter

Detaillierte Informationen über seinen Gesundheitszustand gibt es nicht.

Einige Analysten gehen davon aus, dass er möglicherweise immer noch medizinisch versorgt wird. Andere vermuten, dass er sich aus Sicherheitsgründen an einem unbekannten Ort aufhält.

In einer Zeit, in der der Iran weiterhin in militärische Spannungen mit Israel und den USA verwickelt ist, ist die völlige Abwesenheit des neuen Führers der Islamischen Republik in der Öffentlichkeit zu einem der Hauptdiskussionsthemen in den Medien und sozialen Netzwerken geworden.

Bis ein aktuelles Foto oder eine direkte Nachricht von ihm veröffentlicht wird, dürften die Spekulationen über Mojtaba Khameneis wahren Zustand weitergehen.