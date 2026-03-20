Panzerfahrt mit Signal? Kim Jong Uns Tochter im Rampenlicht

Die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist bei einer Militärübung dabei zu sehen gewesen, wie sie an der Seite ihres Vaters einen Panzer fuhr. Das hat neue Spekulationen ausgelöst, wonach sie als mögliche Nachfolgerin gehandelt werden könnte.

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Auf Aufnahmen, die von den staatlichen Medien veröffentlicht wurden, sind Kim und seine Tochter in schwarzen Lederjacken zu sehen. Das Mädchen, das Berichten zufolge Kim Ju Ae heißt, scheint den olivgrünen Panzer zu steuern, während ihr Kopf aus der Luke ragt. Kim sitzt lächelnd auf dem Dach des Panzers und ist von Soldaten umgeben.

"Sie fuhr nur geradeaus und mit geringer Geschwindigkeit. Auch moderne Panzer sind einfach zu fahren, und ich denke, dass es für sie auf dem flachen Gelände noch leichter war", sagte Lee Illwoo, Experte des Korea Defense Network in Südkorea.

Die amtliche Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass Kim eine Übung mit Panzer- und Infanterieeinheiten beaufsichtigte, nachdem die beiden Raketenstarts verfolgt und mit Pistolen geschossen hatten.

Kim Jong Un und seine Tochter besuchen einen militärischen Übungsplatz in Nordkorea, 19. März 2026 Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Kims Tochter war in den vergangenen Monaten mehrfach an der Seite ihres Vaters bei hochrangigen militärischen Veranstaltungen zu sehen, darunter bei Waffentests, Militärparaden und Werkseröffnungen. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie bei einem Langstreckenraketentest im November 2022.

Südkoreanische Beamte bezweifelten zunächst, dass sie als künftige Führungspersönlichkeit Nordkoreas infrage kommen könnte. Als Gründe nannten sie ihr junges Alter, die tief konservative Kultur des Landes und die Geschichte einer von Männern dominierten Führung.

Ihre zunehmend öffentlichkeitswirksamen Auftritte in den staatlichen Medien haben inzwischen jedoch zu einer Neubewertung geführt.

Trotz ihrer häufigeren Auftritte haben die nordkoreanischen Staatsmedien den Namen von Kims Tochter nie offiziell genannt. Sie bezeichnen sie lediglich als sein "respektiertes" oder "geliebtes" Kind.