Frankreichs Präsident schreibt auf X - auf Englisch: "We remain resolut." Also: "Wir bleiben standhaft." Und weiter: "Heute Morgen hat die französische Marine im Mittelmeer ein weiteres Schiff der Schattenflotte, die "Deyna“, abgefangen und geentert. Der Krieg, in den der Iran verwickelt ist, wird Frankreich nicht davon abhalten, die Ukraine zu unterstützen, da Russlands Angriffskrieg unvermindert weitergeht."

WERBUNG WERBUNG

Die französische Marine hatte zuvor in einer Pressemitteilung bekannt gebeben, dass sie am Freitag, den 20. März, im westlichen Mittelmeer den Tanker Deyna aufgebracht hat. Der Frachter, der unter mosambikanischer Flagge fährt und aus Murmansk im Nordwesten Russlands kommt, wird verdächtigt, Teil der russischen Schatttenflotte zu sein.

Tanker wurde in den Hafen von Marseille gebracht

Es wurde nach einer Operation im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen abgefangen. Es gehe darum, "die Nationalität dieses Schiffes zu überprüfen, das im Verdacht stand, eine falsche Flagge zu führen", so der Seepräfekt des Mittelmeers. Die Prüfung der Dokumente "bestätigte die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der geführten Flagge".

Daher wurde eine Meldung an die Staatsanwaltschaft von Marseille gemacht, die beschloss, das Schiff für weitere Überprüfungen zu einem Ankerplatz zu eskortieren.

Laut einem vom Generalstab der Streitkräfte veröffentlichten Video landeten die Soldaten per Hubschrauber auf der Deyna, einem 250 Meter langen Schiff, das unter EU-Sanktionen steht.

Die Operation wurde in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich durchgeführt, "das sich an der Überwachung des Tankers beteiligt hat", wie die Seefahrtspräfektur mitteilte.

Dritte Aufbringung durch französische Marine

Dies ist das dritte Schiff, das von Frankreich abgefangen wurde, weil es zur russischen Schattenflotte gehört. Moskau wird verdächtigt, diese Schiffe zu benutzen, um die Sanktionen im Zusammenhang mit seinem Krieg gegen die Ukraine zu umgehen. Frankreich und andere Länder haben sich verpflichtet, das harte Durchgreifen zu verschärfen.

Im vergangenen September war die Boracay, die auch unter dem Namen Pushpa bekannt ist, von den französischen Behörden vor der Küste der Bretagne aufgebracht worden. Am 23. Februar forderte die Staatsanwaltschaft von Brest ein Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe von 150 000 Euro für den Kommandanten dieses Tankers.

Die endgültige Entscheidung sollte am 30. März fallen.

Im Januar 2026 wurde die Grinchebenfalls im Mittelmeer abgefangen, da sie Öl transportiert haben soll, das gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen verstößt. Es war von Murmansk aus gestartet und fuhr unter einer falschen komorischen Flagge, wie die französischen Behörden berichteten.

Am 17. März gab Paris bekannt, dass die Grinch weiterfahren durfte, nachdem die Gesellschaft, der das Schiff gehörte, eine Geldstrafe in Höhe von "mehreren Millionen Euro" gezahlt hatte .

Auf France 2 erklärte Admiral Nicolas Vaujour, Stabschef der französischen Marine, dass die russische Schattenflotte - die laut Wolodymyr Selenskyj 40% der russischen Kriegsausgaben finanziert - aus etwa 1.000 Schiffen besteht. Auch wenn nur wenige aufgebracht werden, verfolgt Paris diese Schiffe weiterhin, um "diese Geschäftsmodelle zu schwächen, die die mit Russland gefälligen Reedereien aufgebaut haben", sagte der Admiral. "Russland wird also zunehmend Probleme haben, Reedereien zu finden, die bei der Schattenflotte mitmachen."