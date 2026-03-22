Schläge ins Machtzentrum: Wer Irans Führung war – und wie sie starb

Von Basidsch-Kommandanten bis zum Obersten Religionsoberhaupt: In zwei Angriffswellen Israels und der USA auf Iran wurden im vergangenen Jahr zahlreiche Schlüsselfiguren des Regimes getötet. Wer waren sie – und wie kamen sie ums Leben?
Am Samstag, dem 28. Februar 2026, erlitt die Machtstruktur der Islamischen Republik einen massiven Schlag. Ali Chamenei, der Oberste Führer des Iran, wurde zusammen mit rund 40 hochrangigen Militärkommandeuren bei US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf Teheran getötet.
In einer Erklärung teilte die israelische Armee mit, dass diese 40 Personen „in weniger als einer Minute“ während der ersten Angriffswelle der Operation „Roaring Lion“ getötet worden seien.
Am 20. März 2026 wurden drei weitere hochrangige iranische Funktionäre bei israelischen Angriffen getötet: Ali-Mohammad Naeini, Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC); Esmail Ahmadi Moghaddam, Geheimdienstchef der Basij-Organisation; sowie Mehdi Rostami Shomastan, ein ranghoher Kommandeur im Geheimdienstministerium.
Die folgende Liste von Funktionären der Islamischen Republik, die bei den Angriffswellen im März sowie im Juni und Juli 2026 getötet wurden, wurde auf Grundlage veröffentlichter Berichte zusammengestellt.
Diese Liste basiert ausschließlich auf bestätigten Informationen. Darüber hinaus wurden zahlreiche unbestätigte Berichte über weitere Todesfälle innerhalb der Führung der Islamischen Republik im Zusammenhang mit diesen Angriffen veröffentlicht.
Der 12-Tage-Krieg
13. Juni 2025
Israelische Luftangriffe auf Teheran und militärische Kommandozentren (erster Tag des 12-Tage-Kriegs)
- Hossein Salami, Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)
- Mohammad Bagheri, Generalstabschef der Streitkräfte
- Gholamali Rashid, Kommandeur des zentralen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya
- Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luft- und Raumstreitkräfte der IRGC
- Davood Sheikhian, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Mohammad Bagher Taherpour, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Mansour Safarpour, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Masoud Tayeb, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Khosrow Hassani, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Javad Jorsara, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Mohammad Aghajafari, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
- Mahmoud Bagheri, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
14. Juni 2025
Israelischer Luftangriff
- Gholamreza Mehrabi, stellvertretender Geheimdienstchef im Generalstab der Streitkräfte
- Mehdi Rabbani, stellvertretender Operationschef im Generalstab der Streitkräfte
15. Juni 2025
Israelischer Angriff auf ein Gebäude mit Verbindung zu den Revolutionsgarden (IRGC)
- Mohammad Kazemi, Leiter der Geheimdienstorganisation der IRGC
- Hassan Mohaqeq, stellvertretender Leiter der Geheimdienstorganisation der IRGC
- Mohsen Bagheri, hochrangiger Geheimdienstfunktionär der IRGC
21. Juni 2025
Israelischer Luftangriff
- Mohammad Saeed Izadi, Leiter der Palästina-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC
- Behnam Shahriyari, hochrangiger Funktionär der Quds-Einheit der IRGC
23. Juni 2025
Israelischer Angriff auf das Evin-Gefängnis
- Ali Ghanaatkar Mavardiani, stellvertretender Staatsanwalt von Teheran
24. Juni 2025
- Mohammad Taqi Yousefvand, Leiter der Geheimdienstschutzabteilung der Basij
- Alireza Lotfi, stellvertretender Geheimdienstchef der Polizeibehörde (Faraja)
25. Juni 2025
- Ali Shadmani, Stellvertreter von Gholamali Rashid, Kommandeur des zentralen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya
US-amerikanisch-israelische Militäroffensive
28. Februar 2026
US-amerikanisch-israelischer Angriff auf die Residenz des Obersten Führers (erster Tag der Angriffe)
- Ali Chamenei, Oberster Führer des Iran
- Ali Shamkhani, Sicherheitsberater des Obersten Führers
- Mohammad Pakpour, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden (IRGC)
- Abdolrahim Mousavi, Generalstabschef der Streitkräfte
- Aziz Nasirzadeh, Verteidigungsminister
- Hossein Jabal-Amelian, Leiter der Organisation für defensive Innovation und Forschung
- Reza Mozaffari-Nia, Direktor der Organisation für defensive Innovation und Forschung
2. März 2026
US-amerikanisch-israelische Angriffe auf Kommandozentren
- Saleh Asadi, Geheimdienstchef des Hauptquartiers Khatam al-Anbiya
- Mohammad Shirazi, Leiter des Militärbüros des Obersten Führers
- Mohsen Darrehbaghi, stellvertretender Leiter für Logistik und Unterstützung der Streitkräfte
- Akbar Ebrahimzadeh, stellvertretender Leiter des Büros des Oberbefehlshabers
- Gholamreza Rezaeian, Geheimdienstchef der Polizeibehörde (Faraja)
- Bahram Hosseini Motlagh, Leiter für Planung und Operationen im Generalstab
- Hassanali Tajik, Leiter der Logistikabteilung im Generalstab
3. März 2026
- Mohsen Mahdavi Kalateh, stellvertretender Geheimdienstminister
8. März 2026
Israelischer Drohnenangriff auf das Ramada Plaza Hotel in Beirut
- Majid Hosseinikandesar, Finanzchef der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC
- Alireza Bi-Azar, Geheimdienstoffizier der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC
- Ahmad Rasouli, Geheimdienstoffizier der Palästina-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC
- Hossein Ahmadlou, zuständig für Israel in der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC
US-amerikanisch-israelische Angriffe auf den Iran
- Ali Hashemi, stellvertretender Koordinator der IRGC-Einheit Saheb al-Zaman (Isfahan)
- Mohammadreza Saqafifar, Sonderberater von Ali Khamenei
10. März 2026
US-amerikanisch-israelische Angriffe
- Asadollah Badfar, Leiter der Basij im Generalstab der Streitkräfte
- Esmail Dehghan, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte
12. März 2026
Israelische Angriffe
- Naqi Mohaddesnia, Leiter der Klerus-Angelegenheiten der IRGC in Ost-Aserbaidschan
- Davood Alizadeh, Kommandeur der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC
- Abuzar Mohammadi, für Raketenoperationen zuständiger Kommandeur mit Verbindung zur Hezbollah
- Akbar Ghaffari, stellvertretender Geheimdienstminister
14. März 2026
US-amerikanisch-israelische Angriffe auf Teheran
- Abolghasem Babaeian, Sonderinspektor beim Generalstabschef der Streitkräfte
17. März 2026
Israelische Angriffe auf Teheran
- Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates
- Alireza Bayat, stellvertretender Sicherheitschef im Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrates
- Gholamreza Soleimani, Leiter der Basij-Organisation
18. März 2026
- Esmail Khatib, Geheimdienstminister
20. März 2026
- Esmail Ahmadi, Leiter der Basij-Organisation
- Ali-Mohammad Naeini, Sprecher und stellvertretender Leiter für Öffentlichkeitsarbeit der IRGC
- Mehdi Rostami Shomastan, hochrangiger Kommandeur im Geheimdienstministerium