Schläge ins Machtzentrum: Wer Irans Führung war – und wie sie starb

Am Samstag, dem 28. Februar 2026, erlitt die Machtstruktur der Islamischen Republik einen massiven Schlag. Ali Chamenei, der Oberste Führer des Iran, wurde zusammen mit rund 40 hochrangigen Militärkommandeuren bei US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf Teheran getötet.

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In einer Erklärung teilte die israelische Armee mit, dass diese 40 Personen „in weniger als einer Minute“ während der ersten Angriffswelle der Operation „Roaring Lion“ getötet worden seien.

Am 20. März 2026 wurden drei weitere hochrangige iranische Funktionäre bei israelischen Angriffen getötet: Ali-Mohammad Naeini, Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC); Esmail Ahmadi Moghaddam, Geheimdienstchef der Basij-Organisation; sowie Mehdi Rostami Shomastan, ein ranghoher Kommandeur im Geheimdienstministerium.

Die folgende Liste von Funktionären der Islamischen Republik, die bei den Angriffswellen im März sowie im Juni und Juli 2026 getötet wurden, wurde auf Grundlage veröffentlichter Berichte zusammengestellt.

Diese Liste basiert ausschließlich auf bestätigten Informationen. Darüber hinaus wurden zahlreiche unbestätigte Berichte über weitere Todesfälle innerhalb der Führung der Islamischen Republik im Zusammenhang mit diesen Angriffen veröffentlicht.

Der 12-Tage-Krieg

13. Juni 2025

Israelische Luftangriffe auf Teheran und militärische Kommandozentren (erster Tag des 12-Tage-Kriegs)

Hossein Salami, Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)

Mohammad Bagheri, Generalstabschef der Streitkräfte

Gholamali Rashid, Kommandeur des zentralen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya

Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luft- und Raumstreitkräfte der IRGC

Davood Sheikhian, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Mohammad Bagher Taherpour, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Mansour Safarpour, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Masoud Tayeb, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Khosrow Hassani, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Javad Jorsara, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Mohammad Aghajafari, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

Mahmoud Bagheri, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

14. Juni 2025

Israelischer Luftangriff

Gholamreza Mehrabi, stellvertretender Geheimdienstchef im Generalstab der Streitkräfte

Mehdi Rabbani, stellvertretender Operationschef im Generalstab der Streitkräfte

15. Juni 2025

Israelischer Angriff auf ein Gebäude mit Verbindung zu den Revolutionsgarden (IRGC)

Mohammad Kazemi, Leiter der Geheimdienstorganisation der IRGC

Hassan Mohaqeq, stellvertretender Leiter der Geheimdienstorganisation der IRGC

Mohsen Bagheri, hochrangiger Geheimdienstfunktionär der IRGC

21. Juni 2025

Israelischer Luftangriff

Mohammad Saeed Izadi, Leiter der Palästina-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC

Behnam Shahriyari, hochrangiger Funktionär der Quds-Einheit der IRGC

23. Juni 2025

Israelischer Angriff auf das Evin-Gefängnis

Ali Ghanaatkar Mavardiani, stellvertretender Staatsanwalt von Teheran

24. Juni 2025

Mohammad Taqi Yousefvand, Leiter der Geheimdienstschutzabteilung der Basij

Alireza Lotfi, stellvertretender Geheimdienstchef der Polizeibehörde (Faraja)

25. Juni 2025

Ali Shadmani, Stellvertreter von Gholamali Rashid, Kommandeur des zentralen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya

US-amerikanisch-israelische Militäroffensive

28. Februar 2026

US-amerikanisch-israelischer Angriff auf die Residenz des Obersten Führers (erster Tag der Angriffe)

Ali Chamenei, Oberster Führer des Iran

Ali Shamkhani, Sicherheitsberater des Obersten Führers

Mohammad Pakpour, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden (IRGC)

Abdolrahim Mousavi, Generalstabschef der Streitkräfte

Aziz Nasirzadeh, Verteidigungsminister

Hossein Jabal-Amelian, Leiter der Organisation für defensive Innovation und Forschung

Reza Mozaffari-Nia, Direktor der Organisation für defensive Innovation und Forschung

2. März 2026

US-amerikanisch-israelische Angriffe auf Kommandozentren

Saleh Asadi, Geheimdienstchef des Hauptquartiers Khatam al-Anbiya

Mohammad Shirazi, Leiter des Militärbüros des Obersten Führers

Mohsen Darrehbaghi, stellvertretender Leiter für Logistik und Unterstützung der Streitkräfte

Akbar Ebrahimzadeh, stellvertretender Leiter des Büros des Oberbefehlshabers

Gholamreza Rezaeian, Geheimdienstchef der Polizeibehörde (Faraja)

Bahram Hosseini Motlagh, Leiter für Planung und Operationen im Generalstab

Hassanali Tajik, Leiter der Logistikabteilung im Generalstab

3. März 2026

Mohsen Mahdavi Kalateh, stellvertretender Geheimdienstminister

8. März 2026

Israelischer Drohnenangriff auf das Ramada Plaza Hotel in Beirut

Majid Hosseinikandesar, Finanzchef der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC

Alireza Bi-Azar, Geheimdienstoffizier der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC

Ahmad Rasouli, Geheimdienstoffizier der Palästina-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC

Hossein Ahmadlou, zuständig für Israel in der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC

US-amerikanisch-israelische Angriffe auf den Iran

Ali Hashemi, stellvertretender Koordinator der IRGC-Einheit Saheb al-Zaman (Isfahan)

Mohammadreza Saqafifar, Sonderberater von Ali Khamenei

10. März 2026

US-amerikanisch-israelische Angriffe

Asadollah Badfar, Leiter der Basij im Generalstab der Streitkräfte

Esmail Dehghan, hochrangiger Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumstreitkräfte

12. März 2026

Israelische Angriffe

Naqi Mohaddesnia, Leiter der Klerus-Angelegenheiten der IRGC in Ost-Aserbaidschan

Davood Alizadeh, Kommandeur der Libanon-Abteilung der Quds-Einheit der IRGC

Abuzar Mohammadi, für Raketenoperationen zuständiger Kommandeur mit Verbindung zur Hezbollah

Akbar Ghaffari, stellvertretender Geheimdienstminister

14. März 2026

US-amerikanisch-israelische Angriffe auf Teheran

Abolghasem Babaeian, Sonderinspektor beim Generalstabschef der Streitkräfte

17. März 2026

Israelische Angriffe auf Teheran

Ali Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates

Alireza Bayat, stellvertretender Sicherheitschef im Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrates

Gholamreza Soleimani, Leiter der Basij-Organisation

18. März 2026

Esmail Khatib, Geheimdienstminister

20. März 2026