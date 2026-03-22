Ultimatum aus Washington: Trump setzt Iran 48-Stunden-Frist

Der Iran drohte am Sonntag mit Vergeltung für den Fall, dass seine Energieanlagen angegriffen werden, und warnte, er werde im Gegenzug die Energieinfrastruktur der USA und Israels ins Visier nehmen. Das berichteten staatliche Medien unter Berufung auf einen iranischen Militärsprecher.

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Dies geschah, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran ein Ultimatum von 48 Stunden gestellt hatte, die Straße von Hormus wieder vollständig zu öffnen. Andernfalls drohte er, die Energieanlagen des Landes anzugreifen.

„Innerhalb von 48 Stunden, von diesem Zeitpunkt an, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihre verschiedenen Kraftwerke angreifen und zerstören, beginnend mit dem größten“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Sein jüngster Beitrag folgte nur einen Tag nach seiner Aussage, er erwäge, die Militäroperationen in der Region zu beenden, während die Vereinigten Staaten gleichzeitig zusätzliche Truppen und Kriegsschiffe in die Region entsandten und damit widersprüchliche Signale aussandten.

Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus – einem zentralen Korridor für den weltweiten Öltransport – sowie Drohungen mit weiteren Attacken haben den Tankerverkehr nahezu zum Erliegen gebracht. Durch die Meerenge zwischen Persischem Golf und Golf von Oman werden normalerweise rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels abgewickelt.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran, der inzwischen in die vierte Woche geht, keine Anzeichen einer Deeskalation erkennen lässt.

Am späten Samstag griff Teheran die südisraelischen Städte Dimona und Arad an, die sich in der Nähe des Atomforschungszentrums im Negev befinden.

Menschen schauen auf Wohnhäuser, die durch einen iranischen Raketenangriff in Arad, Südisrael, beschädigt wurden, Sonntag, 22. März 2026. AP Photo/Ohad Zwigenberg

„Wenn das israelische Regime nicht in der Lage ist, Raketen in dem stark geschützten Gebiet von Dimona abzufangen, ist dies operativ ein Zeichen dafür, dass eine neue Phase des Konflikts begonnen hat“, erklärte der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagher Ghalibaf auf X, noch bevor Berichte über den Angriff auf Arad bekannt wurden.

Es wird angenommen, dass Israel über Atomwaffen verfügt, bestätigt oder dementiert dies jedoch nicht offiziell.

Teheran erklärte, der Angriff sei eine Vergeltung für einen früheren Luftschlag auf die iranische Nuklearanlage in Natanz gewesen. Israel bestreitet eine Beteiligung an diesem Angriff.

Die Internationale Atomenergiebehörde teilte mit, es gebe keine Hinweise auf einen Strahlungsaustritt, rief jedoch zu „militärischer Zurückhaltung“ auf, um jedes Risiko eines nuklearen Unfalls zu vermeiden.

Washington lehnte es ab, den Angriff auf Natanz zu kommentieren, das bereits während des zwölftägigen Krieges im Juni Ziel von Angriffen gewesen war.