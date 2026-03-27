Nur wenige Stunden, nachdem Israel mit einer "Eskalation und Ausweitung" seines Angriffs gedroht hatte, wurden iranische Atomanlagen aus der Luft angegriffen, wie staatliche Medien und Vertreter des Teheraner Regimes am Freitag mitteilten.

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Die iranische Atomenergiebehörde erklärte, eine Uranaufbereitungsanlage in Zentraliran sei getroffen worden.

"Die Anlage in Ardakan in der Provinz Yazd wurde vor wenigen Minuten angegriffen", teilte die Behörde auf ihrem Telegramm-Kanal mit und fügte hinzu, dass bei dem Angriff "kein radioaktives Material freigesetzt wurde".

Unterdessen meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars, dass auch ein Schwerwasserreaktor getroffen worden sei. Sogenanntes schweres Wasser wird als Neutronenmoderator in Kernreaktoren verwendet.

Eine iranische Flagge vor dem Reaktorgebäude des Kernkraftwerks Bushehr, 21. August 2010 AP Photo

"Der Khondab-Schwerwasserkomplex wurde in zwei Phasen durch einen Angriff des Feindes angegriffen", so die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Hassan Ghamari, einen Beamten in der zentralen Provinz Markazi.

Fars und andere Medien berichteten, es habe keine Opfer gegeben und es sei keine Strahlung ausgetreten.

Die Nachrichtenagentur IRNA berichtete, dass auch eine Anlage zur Herstellung von Yellowcake getroffen worden sei. Yellowcake ist eine konzentrierte Form von Uran, nachdem Verunreinigungen aus dem Roherz entfernt wurden.

Israel nimmt iranische Waffenproduktion ins Visier

Unterdessen ertönten in Israel Luftangriffssirenen, und das Militär erklärte, es fange täglich iranische Raketen ab.

Verteidigungsminister Israel Katz sagte, der Iran werde "einen hohen und steigenden Preis für dieses Kriegsverbrechen zahlen".

Ersthelfer bergen eine Leiche aus den Trümmern eines Wohnhauses, das bei einem nächtlichen Angriff in Teheran getroffen wurde, 27. März 2026 AP Photo

"Trotz der Warnungen geht der Beschuss weiter", sagte Katz. "Und deshalb werden die Angriffe im Iran eskalieren und sich auf weitere Ziele und Gebiete ausweiten, die das Regime beim Bau und Betrieb von Waffen gegen israelische Bürger unterstützen."

Nach Angaben des israelischen Militärs richteten sich die Angriffe am Freitag gegen Einrichtungen "im Herzen Teherans", wo ballistische Raketen und andere Waffen hergestellt werden.

Auch Raketenabschussrampen und Lagerstätten im Westen Irans seien getroffen worden.

Ringen um ein Friedensabkommen

Die Nachricht von den Angriffen auf den Iran kam, nachdem US-Präsident Donald Trump behauptet hatte, die Gespräche zur Beendigung des Krieges verliefen gut.

Da die Aktienmärkte ins Taumeln geraten sind und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges weit über den Nahen Osten hinausreichen, steht Trump unter wachsendem Druck, den Würgegriff des Irans an der Meerenge der Straße von Hormus zu beenden. Durch diese strategische Wasserstraße wird normalerweise ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert.

Washington hat Teheran einen 15-Punkte-Vorschlag für einen Waffenstillstand unterbreitet, der den Verzicht auf die Kontrolle über die Meerenge vorsieht, gleichzeitig aber Tausende von Soldaten in die Region beordert, möglicherweise in Vorbereitung eines militärischen Versuchs, die Wasserstraße dem iranischen Griff zu entreißen.

Fischerboote tummeln sich auf dem Meer, während Frachtschiffe durch den Arabischen Golf in Richtung der Straße von Hormuz vor den Vereinigten Arabischen Emiraten fahren, 27. März, 2026 AP Photo

Am Freitag forderten die Revolutionsgarden (IRGC) die Zivilbevölkerung im gesamten Nahen Osten auf, sich von Gebieten in der Nähe der US-Streitkräfte fernzuhalten, und verschärften ihre Drohungen trotz Trumps Behauptung, die Friedensgespräche machten Fortschritte.

Die Warnung der IRGC erfolgte, nachdem Trump die Frist für Teheran, die Straße von Hormuz zu öffnen oder mit der Zerstörung seiner Energieanlagen zu rechnen, erneut verlängert hatte, und zwar von Freitag auf den 6. April.

Trump sagte, er habe dies auf Bitten Teherans getan und betonte, die Islamische Republik wolle "ein Abkommen" zur Beendigung des Krieges, der seit dem 28. Februar in der Region tobt.

Doch Teheran, das deutlich gemacht hat, dass es die Kämpfe zu seinen eigenen Bedingungen beenden will, ließ bei seinen Vergeltungsangriffen gegen Israel und Ziele am Golf nicht locker.