US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Frist für die Wiederöffnung der Straße von Hormus durch den Iran ein weiteres Mal um 10 Tage zu verlängern, angeblich als Reaktion auf eine Bitte der Regierung in Teheran.

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"Die Gespräche sind im Gange und laufen trotz gegenteiliger Behauptungen der Fake-News-Medien und anderer sehr gut", schrieb er in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social.

Vergangenen Sonntag hatte Trump dem Iran 48 Stunden Zeit gegeben, die wichtige Wasserstraße wieder zu öffnen, andernfalls würden die USA die gesamte Energieinfrastruktur des Landes zerstören.

Bei einer Kabinettssitzung am Donnerstag bestritt Trump, dass er unbedingt ein Abkommen zur Beendigung des Krieges anstrebe, und betonte, dass Teheran trotz der kühlen Reaktion der Islamischen Republik auf einen amerikanischen Friedensvorschlag bereit sei, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Trumps Gesandter Steve Witkoff sagte vor dem Kabinett, es gebe "starke Anzeichen" dafür, dass Teheran bereit sei, über ein Ende der Kämpfe zu verhandeln. Er bestätigte zum ersten Mal öffentlich, dass Washington über pakistanische Beamte eine 15 Punkte umfassende "Aktionsliste" an Teheran weitergegeben habe.

US-Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, 26. März 2026 AP Photo

"Wir werden sehen, wohin die Dinge führen, und ob wir den Iran davon überzeugen können, dass dies der Wendepunkt ist, an dem es für ihn keine guten Alternativen gibt, außer noch mehr Tod und Zerstörung", sagte Witkoff.

Trump seinerseits erklärte gegenüber Reportern: "Ich habe heute eine Geschichte gelesen, dass ich verzweifelt ein Abkommen anstrebe. Ich bin das Gegenteil von verzweifelt. Es ist mir egal."

Während eines 90-minütigen, im Fernsehen übertragenen Treffens im Weißen Haus schwankte Trump zwischen wiederholten Drohungen, den Iran "auszulöschen", und der Behauptung, die islamische Republik stehe bereits kurz vor der Kapitulation.

"Sie wollen ein Abkommen schließen. Der Grund dafür, dass sie ein Abkommen schließen wollen, ist, dass sie einfach zu Tode geprügelt worden sind", behauptete er.

Auf die Frage eines Reporters sagte Trump auch, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über das iranische Öl übernehmen könnten, und verglich dies mit dem Deal, den Washington mit Venezuela nach der Entführung von Nicolás Maduro geschlossen hat. Dies sei eine Option.

Bis zum Äußersten gedehnt

Derweil warnte in Israel Oppositionsführer Yair Lapid die Regierung seines Landes zum ersten Mal, dass der Krieg einen zu hohen Tribut fordere.

"Die IDF ist bis an ihre Grenzen und darüber hinaus belastet. Die Regierung lässt die Armee verwundet auf dem Schlachtfeld zurück", wiederholte Lapid eine Warnung, die am Vortag von Generalleutnant Eyal Zamir ausgesprochen worden war.

"Die Regierung schickt die Armee in einen Mehrfrontenkrieg ohne Strategie, ohne die notwendigen Mittel und mit viel zu wenigen Soldaten", beklagte Lapid.

In einem im Fernsehen übertragenen Briefing sagte der israelische Militärsprecher Brigadegeneral Effie Defrin: "An der libanesischen Front erfordert die vorgeschobene Verteidigungszone, die wir schaffen, zusätzliche IDF-Kräfte... es werden mehr Kampfsoldaten beim IDF benötigt."

Ein Mann in den Trümmern seines Hauses, das bei einem israelischen Luftangriff auf die südlibanesische Hafenstadt Tyrus zerstört wurde, 26. März 2026 AP Photo

Unterdessen meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim: "Die iranische Antwort auf die von den USA vorgeschlagenen 15 Punkte wurde gestern Abend offiziell über Mittelsmänner übermittelt, und der Iran wartet auf die Antwort der anderen Seite."

In dem Tasnim-Bericht, in dem ein ungenannter Beamter zitiert wird, heißt es, die iranische Antwort fordere ein Ende der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran und auch auf von Teheran unterstützte Gruppen in anderen Teilen der Region, was unter anderem eine implizite Anspielung auf die libanesische Hisbollah darstellt.

Es sollten Kriegsreparationen gezahlt und die "Souveränität" des Irans über die Straße von Hormus respektiert werden, hieß es. Der Bericht zitierte Bedingungen Teherans, die weit über den US-Plan hinausgehen.