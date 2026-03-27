Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) hat an diesem Freitag die Zivilbevölkerung im gesamten Nahen Osten aufgefordert, sich von Gebieten in der Nähe der US-Streitkräfte fernzuhalten. Sie verschärfte ihre Drohungen, entgegen der Behauptung von US-Präsident Donald Trump, die Gespräche zur Beendigung des monatelangen Krieges verliefen "gut".

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Die Warnung des IRGC erfolgte, nachdem Trump das Ultimatum gegen den Iran zur vollständigen Freigabe der Straße von Hormus erneut verlängert hatte, und zwar bis zum 6. April.

Trump hatte erklärt, er habe dies auf Bitten Teherans getan und betont, die Islamische Republik wolle "ein Abkommen" zur Beendigung des Krieges, der seit dem 28. Februar in der Region tobt.

Der Iran ließ jedoch nicht von seinen Vergeltungsangriffen gegen Israel und Ziele am Golf ab. Seine Führung hat Medienberichten zufolge deutlich gemacht, dass sie die Kämpfe zu ihren eigenen Bedingungen beenden will.

"Wir empfehlen Ihnen, Orte, an denen amerikanische Streitkräfte stationiert sind, dringend zu verlassen, damit Ihnen kein Leid geschieht", erklärte die IRGC - Stunden, nachdem das iranische Militär gedroht hatte, Hotels in der Region anzugreifen, in denen US-Soldaten untergebracht sind.

Die Warnung kam, als Kuwait mitteilte, dass sein wichtigster Handelshafen bei einem Drohnenangriff im Morgengrauen beschädigt worden sei.

Die paramilitärischen Elitetruppen der Iranischen Revolutionsgarde, die direkt dem Ajatollah unterstellt sind, erklärten auf ihrer Website Sepah News außerdem, dass die Straße von Hormus für Schiffe, die von und zu feindlichen Häfen fahren, "geschlossen" sei, und dass sie drei Schiffe, die den Transitpunkt passieren wollten, zurückgewiesen hätten.

Die Weltwirtschaft als Geisel

Die Ölpreise und Aktien tendierten am Freitag uneinheitlich, nachdem Trump sein Ultimatum an den Iran erneut verschoben hatte. Dies ließ die Energiepreise in die Höhe schießen und droht, der Weltwirtschaft nachhaltigen Schaden zuzufügen.

Als jüngstes Anzeichen für die Auswirkungen erklärte ein japanischer Beamter, die Regierung plane, die Beschränkungen für Kohlekraftwerke vorübergehend aufzuheben, um der Energieknappheit zu begegnen. Vietnam verzichtet seinerseits vorübergehend auf eine Kraftstoffsteuer.

US-Außenminister Marco Rubio hielt sich an diesem Freitag zu Gesprächen mit seinen G7-Kollegen in Frankreich auf. Die britische Außenministerin Yvette Cooper forderte eine "rasche" Beilegung des Krieges und ein Ende der iranischen Blockade der Straße von Hormus.

"Der Iran kann nicht einfach die Weltwirtschaft als Geisel nehmen", sagte sie im Vorfeld des Treffens.

Trumps Einlenken in der Hormus-Frage bildete den Höhepunkt der tagelangen widersprüchlichen Signale zu den Friedensgesprächen mit der Führung in Teheran, aber sein Sondergesandter Steve Witkoff sprach am Donnerstag von "starken Anzeichen" für Verhandlungsbereitschaft.

Die Verhandlungen drehen sich um eine 15 Punkte umfassende "Aktionsliste" der USA, die über Pakistan übermittelt wurde und auf die Teheran Berichten zufolge geantwortet hat - und auf eine Antwort wartet.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete, der Iran fordere Kriegsreparationen und die Achtung seiner "Souveränität" über die Straße von Hormus, außerdem ein Ende der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf das eigene Land wie auch auf Stellvertretergruppen in der Region. Eine Anspielung auf die libanesischen Hisbollah-Kämpfer und andere.

Lokale Medien bestätigten am Freitag neue Angriffe in der iranischen Hauptstadt sowie in der weiter südlich gelegenen Stadt Qom und in Urmia im Nordwesten, nachdem das israelische Militär "weitreichende" Angriffe auf die Infrastruktur in Teheran angekündigt hatte.

Die neuen Angriffe erfolgten einen Tag, nachdem Israels Oppositionsführer Yair Lapid davor gewarnt hatte, dass der Krieg einen zu hohen Tribut fordere und das Militär "bis an die Grenzen und darüber hinaus" beansprucht werde.

IDF-Sprecher Effie Defrin sagte, es würden mehr Kampfsoldaten benötigt, um eine "defensive" Pufferzone im Südlibanon einzurichten, der in die Kämpfe hineingezogen wurde, nachdem die Hisbollah Raketen auf Israel abgefeuert hatte.

Libanesische Staatsmedien berichteten am Freitag über einen neuen Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut, während die Hisbollah nach eigenen Angaben Raketen auf den Norden Israels abgefeuert hat. Dort flüchteten die Bewohner nach den Signalen der Luftschutzsirenen in Schutzräume.