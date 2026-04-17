Zehntägige Waffenruhe im Libanon tritt in Kraft

US-Präsident Donald Trump kündigte am Freitag eine zehntägige Waffenruhe im Libanon an. Sie soll die Kämpfe nach wochenlangen israelischen Angriffen und Bodenoperationen stoppen und könnte zugleich die Bemühungen um eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen dem Iran, den Vereinigten Staaten und Israel voranbringen.

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Israel kämpft dabei nicht gegen den Libanon selbst, sondern gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah im Land, die offiziell nicht an dem Abkommen beteiligt ist. In Beirut waren kurz nach Mitternacht Schüsse zu hören, als Bewohner in die Luft feuerten, um den Beginn des Waffenstillstands zu feiern.

"Ich hatte gerade ausgezeichnete Gespräche mit dem hoch angesehenen libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Premierminister Bibi Netanjahu. Diese beiden Staatsoberhäupter haben sich darauf geeinigt, dass sie, um FRIEDEN zwischen ihren Ländern zu erreichen, um 17.00 Uhr EST offiziell einen 10-tägigen Waffenstillstand einleiten werden", schrieb Trump auf Truth Social.

Screenshot eines Beitrags von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social, 16. April 2026 @realDonaldTrump/TruthSocial

Vertriebene Familien machten sich daraufhin auf den Weg in den Südlibanon und in die südlichen Vororte von Beirut, obwohl die Behörden davor gewarnt hatten, in ihre Häuser zurückzukehren, solange nicht klar sei, ob die Waffenruhe tatsächlich halte.

Zuvor hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, er habe der Waffenruhe zugestimmt, um die Friedensbemühungen mit dem Libanon voranzubringen. Zugleich machte er deutlich, dass die israelischen Truppen, die weite Teile des Südlibanon besetzt haben, um eine "Sicherheitszone" einzurichten, nicht abziehen würden.

In seiner Videoansprache sagte Netanjahu, diese Zone werde sich zehn Kilometer weit in den Libanon erstrecken. "Dort befinden wir uns, und wir werden nicht abziehen", sagte er. Die Hisbollah erklärte dagegen, die israelische Besatzung gebe dem Libanon und seinem Volk das Recht, sich ihr zu widersetzen, und deutete an, dass die Kämpfe wieder aufflammen könnten, falls die IDF-Truppen nicht abziehen.

Leuchtspurgeschosse erhellen den Nachthimmel, während die Menschen die Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Israel und der Hisbollah feiern, Beirut, Freitag, 17. April 2026 Hassan Ammar/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Das US-Außenministerium, dessen Chef Marco Rubio die Gespräche vermittelte, erklärte, Israel behalte sich laut Vereinbarung das Recht vor, sich "jederzeit gegen geplante, bevorstehende oder laufende Angriffe" zu verteidigen.

Zugleich heißt es in der Vereinbarung, Israel werde ansonsten "keine offensiven militärischen Operationen gegen libanesische Ziele, einschließlich ziviler, militärischer und anderer staatlicher Ziele, durchführen".

Der Wortlaut legt damit nahe, dass Israel sich weiterhin die Freiheit vorbehält, bei Bedarf zuzuschlagen - so wie in den Monaten nach dem Waffenstillstand, der den letzten Krieg beendete. Die Hisbollah wiederum erklärte, sie werde auf jeden israelischen Angriff reagieren.

Nach Angaben eines Beamten des Weißen Hauses kam die Vereinbarung nach einem Treffen der Botschafter Israels und des Libanon in Washington sowie nach einer Reihe von Telefonaten zwischen Trump und Außenminister Marco Rubio zustande.

Ein Arbeiter ordnet Möbel aus einer Wohnung eines zerstörten Gebäudes, das vor einer Woche bei einem israelischen Luftangriff im Zentrum von Beirut, Libanon, getroffen wurde, Donnerstag, 16. April 2026 Hussein Malla/Copyright 2026 The AP. All right reserved

Es waren die ersten direkten diplomatischen Gespräche zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten. Die Hisbollah hatte sich zuvor gegen direkte Gespräche zwischen dem Libanon und Israel ausgesprochen.

Der Libanon hat auf einem Waffenstillstand bestanden, um die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah zu beenden, bevor weitere Gespräche aufgenommen werden. Zugleich versprach Beirut, sich für die Entwaffnung der Gruppe einzusetzen. Israel und der Libanon befinden sich technisch gesehen seit der Gründung Israels im Jahr 1948 im Kriegszustand. Im Libanon ist das Land in der Frage einer diplomatischen Zusammenarbeit mit Israel weiterhin tief gespalten.

Trump lud außerdem die Staats- und Regierungschefs Israels und des Libanon ins Weiße Haus ein, um, wie er sagte, die "ersten bedeutsamen Gespräche" zwischen den beiden Ländern seit 1983 zu führen.

"Ich werde den israelischen Premierminister Bibi Netanjahu und den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun ins Weiße Haus einladen, um die ersten bedeutsamen Gespräche zwischen Israel und dem Libanon seit 1983 zu führen", schrieb der US-Präsident.

Screenshot eines Beitrags von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social, 16. April 2026 @realDonaldTrump/TruthSocial

"Beide Seiten wünschen sich FRIEDEN, und ich glaube, dass dies schnell geschehen wird", fügte er hinzu.

Der Libanon und Israel unterzeichneten 1983 ein Abkommen, das vorsah, dass der Libanon Israel formell anerkennt und Israel sich im Gegenzug aus dem Libanon zurückzieht. Das Abkommen zerbrach jedoch während des libanesischen Bürgerkriegs und wurde ein Jahr später offiziell aufgekündigt.

Ein Vertreter der Hisbollah sagte, die Waffenruhe sei Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Iran und Washington, in denen Teheran darauf bestanden habe, den Libanon in seine eigene Waffenruhe einzubeziehen. Zustande gekommen sei sie außerdem durch die Bemühungen des Vermittlers Pakistan, der sich darum bemühe, in den kommenden Tagen eine zweite Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu organisieren.