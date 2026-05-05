9 Bergleute bei Minenexplosion in Kolumbien getötet

Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich 15 Personen in der Mine: 9 starben, während die anderen 6 bereits lebend geborgen werden konnten. Der Unfall wird auf eine Ansammlung von Gasen zurückgeführt.
Wie die Behörden am Montag mitteilten, starben mindestens neun Bergleute in einem Kohlebergwerk in Zentralkolumbien nach einer Explosion, die auf eine Gasansammlung zurückzuführen ist.
Zum Zeitpunkt der Verpuffung befanden sich 15 Bergleute in dem Bergwerk. Neun von ihnen starben, während die anderen sechs lebend geborgen werden konnten, wie die Nationale Bergbaubehörde mitteilte. Die Verletzten werden im Regionalkrankenhaus von Ubaté medizinisch behandelt.
Die Mine befindet sich in Sutatausa, einer Gemeinde etwa 75 Kilometer von Bogotá entfernt und 2.500 Meter über dem Meeresspiegel. Rettungsteams eilten zum Unglücksort, um den eingeschlossenen Bergleuten zu helfen.
Unfälle im Bergbau sind in Kolumbien, wo Dutzende von kleinen Betreibern Kohle- und Smaragdminen betreiben, vor allem im Zentrum des Landes häufig. Im Jahr 2023 kamen 11 Bergleute bei einer Explosion in einer anderen Kohlemine in Sutatausa ums Leben. Im Jahr 2020 starben 11 Bergleute bei einem Unfall in Cucunubá, einer anderen Gemeinde im Departement Cundinamarca.