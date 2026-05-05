Mindestens 26 Menschen sind allein am Dienstag bei russischen Angriffen in der Ukraine getötet worden, wie Kyjiw mitteilte. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte Moskaus "völligen Zynismus" nach den tödlichen Luftangriffen, weil der Kreml zuvor einen Waffenstillstand während der Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit der sogenannten Siegesparade am 9. Mai vorgeschlagen hatte.

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Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischschja im Süden der Ukraine wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs Iwan Federow zwölf Menschen getötet.

Mindestens fünf Zivilpersonen kamen nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj ums Leben, nachdem Russland das Zentrum der östlichen Stadt Kramatorsk angegriffen hatte. Die ukrainischen Truppen kontrollieren weiterhin diese Stadt in der Region Donezk. Doch Selenskyj warnte, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

"Der Angriff fand im Stadtzentrum statt und traf Zivilisten", sagte der ukrainische Staatschef.

Am Montag kündigte Moskau einen Waffenstillstand während der Siegesfeiern zum Zweiten Weltkrieg am 9. Mai an. Gleichzeitig forderte Selenskyj eine Feuerpause ab dem 6. Mai.

Die Parade in Moskau am 9. Mai ist in der Regel eine Demonstration der militärischen Stärke Russlands, mit der seit 2022 versucht wird, den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland mit dem Krieg in die Ukraine zu verbinden.

Der Kreml ordnete jedoch für dieses Jahr eine abgespeckte Version der Parade an, bei der kein militärisches Gerät gezeigt werden soll, da befürchtet wird, dass die Militärshow von der Ukraine angegriffen werden könnte.

"Es ist blanker Zynismus, um einen Waffenstillstand zu bitten, um Propagandafeiern abzuhalten, während man jeden einzelnen Tag davor solche Raketen- und Drohnenangriffe durchführt", sagte Selenskyj nach den jüngsten Angriffen.

"Russland könnte jederzeit das Feuer einstellen, und das würde den Krieg und unsere Reaktionen beenden".

Intensivierung der Angriffe

In Russland wurden nach offiziellen Angaben bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die Wolga-Stadt Tscheboksary zwei Menschen getötet.

Laut der regionalen russischen Behörden wurden 32 Menschen verletzt, als die Drohne in ein Wohnhaus einschlug, das Hunderte von Kilometern von der Ukraine entfernt liegt.

Kyjiw hat in den vergangenen Wochen seine Vergeltungsschläge mit Langstreckendrohnen intensiviert und eine Reihe russischer Öleinrichtungen sowie ein Luxus-Hochhaus in Moskau getroffen.

Die Ukraine bezeichnet die Angriffe als gerechte Vergeltung für die nächtlichen russischen Bombardierungen seiner Städte mit Drohnen und Raketen.

Ort eines Lenkbombenangriffs nach einem russischen Luftangriff in Kramatorsk, 5. Mai 2026 Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigade

Über Nacht wurden bei einem russischen Luftangriff in der zentralen Region Poltawa in der Ukraine vier Menschen, Mitarbeiter des staatlichen Energieunternehmens Naftogaz und Sanitäter, getötet. Die löste in Kyjiw Empörung aus.

"Zwei der Getöteten waren Sanitäter, die bei einem abscheulichen Doppelangriff auf diejenigen getötet wurden, die den Menschen am Ort des Anschlags zu Hilfe kamen", sagte der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha und verurteilte Moskaus "kriminelle Taktik".

Der staatliche Katastrophenschutz der Ukraine teilte mit, Russland habe nach einem vorherigen Drohnentreffer vier Raketen auf die Anlage abgefeuert. Das Amt veröffentlichte ein Video, das einen Feuerball zeigt, der die Anlage trifft.