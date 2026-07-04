250 Jahre USA: Reaktionen von Royals und Staats- und Regierungschefs

Die USA feiern am Samstag den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Das Weiße Haus spricht von dem „wichtigsten Meilenstein“ in der Geschichte des Landes.

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Geplant sind Feuerwerke, Flugshows und eine Rede von US‑Präsident Donald Trump. Washington hofft, damit „die Liebe zur amerikanischen Geschichte neu zu entfachen“.Regierungen, Amtsträger und Mitglieder von Monarchien in ganz Europa schließen sich den Feierlichkeiten an.

Hier eine Auswahl der Glückwünsche.

Ursula von der Leyen

In einem Beitrag auf X schrieb von der Leyen, Präsidentin der EU‑Kommission: „Heute schließen wir uns unseren amerikanischen Freunden an und feiern 250 Jahre Unabhängigkeit.“

„Seit 250 Jahren prägen gemeinsame Werte und familiäre Bande unsere transatlantische Partnerschaft. Immer wieder wurde sie durch enorme Tapferkeit und den Verlust von Menschenleben im Einsatz für die Freiheit weiter gestärkt“, ergänzte sie.

Wolodymyr Selenskyj

Der ukrainische Präsident sprach von „einem der leuchtendsten, stärksten und einflussreichsten Träume der Menschheit – dem amerikanischen Traum von einem unabhängigen, freien und wohlhabenden Staat, der die Freiheit, den Glauben und das Streben nach Glück seiner Bürger schützt“.

„Auch im 21. Jahrhundert sind Einfluss und Bedeutung der USA ungebrochen. Das sehen wir besonders deutlich in der Ukraine, die mit ähnlicher Hoffnung, mit einem vergleichbaren Ziel und mit derselben Entschlossenheit für ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit und das Recht unserer Menschen auf Glück kämpft, mit der die Amerikaner einst ihre eigene Unabhängigkeit errangen und verteidigten.“

Ein nostalgischer Ford Mustang mit US‑Flagge fährt am Freitag, 3. Juli 2026, im kalifornischen Huntington Beach durch eine Kreuzung, im Vorfeld des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Britisches Königshaus

Das britische Königshaus veröffentlichte in sozialen Netzwerken Aufnahmen der USA‑Reise von König Charles III. im April. Der Besuch war eigens zum Jahrestag organisiert worden.

Charles ließ außerdem eine gesonderte Erklärung verbreiten und sandte „herzliche Glückwünsche“ nach Washington.

„Wir waren stolz und empfanden es als Ehre, diesen besonderen Jahrestag bei unserem Besuch in den Vereinigten Staaten im April mitfeiern zu können“, heißt es darin.

„Die Geschichte der Beziehungen zwischen unseren beiden Staaten ist eine Geschichte bemerkenswerter Wandlung – vom Überwinden von Konflikten hin zu einer der engsten und produktivsten Allianzen, die die Welt kennt“, heißt es weiter. „In Verteidigung und Sicherheit, Handel und Investitionen, Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kultur und Kunst sind die Bande zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten einzigartig und weitreichend.“

Karol Nawrocki

Der polnische Präsident nannte den Jahrestag einen „Meilenstein für eine Nation, die der Geschichte des Kampfes um Freiheit und Demokratie einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt hat“.

„Polen und die Vereinigten Staaten verbindet seit dem 18. Jahrhundert das Ideal der Freiheit. Zusammengeführt haben sie Persönlichkeiten wie Pułaski und Kościuszko, die Tradition des Verfassungsstaates, Millionen von Polinnen und Polen, die zum Erfolg Amerikas beigetragen haben, und der gemeinsame Einsatz für eine sichere und freie Welt“, sagte er.

„Heute ist unser Bündnis eine der tragenden Säulen für die Sicherheit Europas und des gesamten Nordatlantikbündnisses“, fügte er hinzu.

Französisches Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten

In Frankreich erstrahlte der Eiffelturm in den Farben der USA. Das französische Außenministerium für Europa und internationale Angelegenheiten sprach von einem „starken Symbol dafür, dass die Freundschaft zwischen unseren beiden Staaten bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht“.

Friedrich Merz

In einem Beitrag auf X schrieb der deutsche Bundeskanzler: „Vor 250 Jahren wurden die USA auf Freiheit, Demokratie und Verantwortung gegründet“.

„Deutschland und die USA verbinden seit jeher enge Freundschaft. Gerade in herausfordernden Zeiten bleibt unsere transatlantische Partnerschaft unverzichtbar“, fügte er hinzu.

Die US‑Flagge wird auf die Fassade des Rumänischen Atheneums, eines Konzertsaals aus dem 19. Jahrhundert, projiziert. Die Aufnahme entstand am Freitag in Bukarest, im Vorfeld des Unabhängigkeitstages der Vereinigten Staaten. Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Kristrún Frostadóttir

Islands Regierungschefin Kristrún Frostadóttir sandte „herzliche Glückwünsche“ an Islands „liebe Freunde in den Vereinigten Staaten von Amerika“, kurz vor den Jubiläumsfeiern.

„Im Lauf unserer Freundschaft haben wir viele prägende Momente erlebt. Für die Unterstützung der USA im Jahr 1944 werden wir immer dankbar sein – damals waren die Vereinigten Staaten das erste Land der Welt, das die Republik anerkannte, die wir am 17. Juni jenes Jahres gegründet haben“, sagte sie in einer Videobotschaft.

Sergio Mattarella

Der italienische Staatspräsident schickte eine Botschaft an US‑Präsident Donald Trump und übermittelte „herzlichste Glückwünsche an das Volk der Vereinigten Staaten, unsere Freunde“.

„In einer historischen Phase mit beispiellosen Herausforderungen für die Menschheit ist es entscheidend, dass Washington und Rom – im Rahmen der Atlantischen Allianz und durch ihre Mitarbeit in den Vereinten Nationen und anderen multilateralen Foren – weiter gemeinsam daran arbeiten, Frieden, Sicherheit und Wohlstand für ihre Bevölkerungen und für die ganze Welt zu fördern“, fügte er hinzu.