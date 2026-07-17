Katars Luftabwehr stoppt neuen iranischen Raketenangriff über Doha

Iran hat erneut schwere Angriffe auf Katar gestartet. Am frühen Freitagmorgen feuerten iranische Streitkräfte in zwei Wellen ballistische Raketen ab, um 3.30 Uhr und 5.45 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr und 4.45 Uhr MEZ).

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Euronews-Reporter berichteten aus ganz Doha, dass Luftalarm über Mobiltelefone die Stadt geweckt und die Menschen aufgefordert hat, Schutz zu suchen.

Die Hauptstadt wurde zweimal von lauten Detonationen erschüttert, als Katars Luftabwehr die Raketen abfing. Die Druckwellen waren in weiten Teilen der Stadt zu spüren.

Die Behörden meldeten, dass ein Kind durch herabfallende Raketensplitter verletzt wurde. Der Minderjährige wird nach offiziellen Angaben medizinisch versorgt.

Katars Militär holte nach eigenen Angaben alle anfliegenden Raketen vom Himmel. Sie schienen auf den US-Luftstützpunkt Al-Udeid im Nahen Osten gezielt zu sein, den größten in der Region, von dem aus das US-Militär seit einer Woche Angriffe auf Ziele im Iran durchführt.

Die Angriffe erfolgten am Ende der vier Tage langen Staatstrauer Katars für den früheren Emir Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani.

Irans Außenminister Abbas Araghchi war am Mittwoch nach Doha gereist, um sich mit katarischen Vertretern zu treffen und sein Beileid zu bekunden, wie das iranische Außenministerium mitteilte.

Irans Revolutionsgarden (IRGC) hatten bereits frühere Raketenangriffe auf Katar bestätigt und erklärt, sie hätten dabei den Stützpunkt Al-Udeid ins Visier genommen.

In den vergangenen Tagen haben iranische Streitkräfte ihre Angriffe auf Nachbarstaaten wie Kuwait, Bahrain und Jordanien erneuert. Zuvor waren die Waffenruhe und ein Zwischenabkommen mit den USA zusammengebrochen, das den Weg zu einem umfassenden Friedensabkommen ebnen sollte.

Katar gehört zusammen mit Pakistan zu den wichtigsten Vermittlern zwischen den beiden Seiten.