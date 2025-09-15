Nach Bolsonaro-Urteil: Lula versucht, weitere US-Zölle abzuwehren

Brasilien bereitet sich nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen Ex-Präsident Bolsonaro offenkundig auf weitere mögliche US-Sanktionen vor. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wehrte sich am Sonntag gegen die Einführung von US-Zöllen in Höhe von 50 % auf brasilianische Importe und bezeichnete diese als "politisch" und "unlogisch". In einem Gastbeitrag in der New York Times erklärte Lula, seine Regierung sei jedoch offen für Verhandlungen über alles, was beiden Seiten Vorteile bringe. "Aber Brasiliens Demokratie und Souveränität stehen nicht zur Debatte", fügte er hinzu.

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US-Präsident Donald Trump hatte die Zölle gegen Brasilien im Juli mit der Begründung verhängt, es handele sich um eine "Hexenjagd" gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dieser war beschuldigt, sich illegal an der Macht halten zu wollen. Am Donnerstag entschied nun Brasiliens Oberster Gerichtshof, dass Bolsonaro nach seiner Wahlniederlage gegen Lula im Jahr 2022 einen Putschversuch unternommen hatte. Bolsonaro wurde zu 27 Jahren Haft verurteilt. Das Gerichtsurteil hat die Angst vor weiteren Maßnahmen der USA gegen Brasilien geschürt.

Lula sagte, er sei stolz auf den Obersten Gerichtshof für seine "historische Entscheidung", die die brasilianischen Institutionen und den demokratischen Rechtsstaat schütze und keine "Hexenjagd" sei.

"(Die Entscheidung) folgte auf monatelange Ermittlungen, die Pläne zur Ermordung von mir, dem Vizepräsidenten und einem Richter des Obersten Gerichtshofs aufgedeckt hatten", so Lula.

Er fügte hinzu, dass die Zollerhöhung "nicht nur fehlgeleitet, sondern auch unlogisch" sei, und verwies auf den Überschuss von 410 Milliarden Dollar (474 Milliarden Euro) im bilateralen Handel mit Waren und Dienstleistungen, den die USA in den vergangenen 15 Jahren angehäuft hätten.

Nach dem Gerichtsurteil vom Donnerstag hatte US-Außenminister Marco Rubio auf X mitgeteilt, dass Trumps Regierung "entsprechend reagieren" werde. Das brasilianische Außenministerium bezeichnete Rubios Äußerungen als unangemessene Drohung, die die Regierung nicht einschüchtern würde. Die Justiz des Landes sei unabhängig und Bolsonaro habe ein ordnungsgemäßes Verfahren erhalten.

Bolsonaro unter Hausarrest

Bolsonaro verließ am Sonntag kurz sein Haus in Brasilia, wo er unter Hausarrest steht, um sich in einem nahegelegenen Krankenhaus einem medizinischen Eingriff zu unterziehen. Es war sein erstes öffentliches Erscheinen seit dem Urteil.

In Begleitung der Polizei begab sich Bolsonaro am Morgen in ein Krankenhaus in der brasilianischen Hauptstadt, um sich wegen Hautverletzungen behandeln zu lassen - eine vorübergehende Freilassung, die von Richter Alexandre de Moraes am 8. September gewährt wurde. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus erklärten die Ärzte, mehrere Hautläsionen würden zur Analyse geschickt, um eine endgültige Diagnose zu stellen und die Notwendigkeit einer weiteren Behandlung zu beurteilen.

Der 70-jährige rechtsradikale Politiker war Anfang August unter Hausarrest gestellt worden, nachdem Richter de Moraes erklärt hatte, Bolsonaro habe gegen Vorsichtsmaßnahmen verstoßen, die ihm im Zusammenhang mit dem Putschversuch auferlegt worden waren. Er trug bereits eine Fußfessel. Ende August verschärfte de Moraes die Sicherheitsmaßnahmen weiter und ordnete die polizeiliche Überwachung aller Fahrzeuge, die Bolsonaros Wohnsitz verlassen, und der Außenanlagen des Hauses an.

Nach dem Arztbesuch muss Bolsonaro dem Obersten Gerichtshof eine Teilnahmebescheinigung vorlegen, aus der das Datum und die Uhrzeit der Termine hervorgehen. Sein Sohn Carlos beschwerte sich in den sozialen Medien über die seiner Meinung nach übertriebenen Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Krankenhausbesuch seines Vaters.

"Ich bin bei meinem Vater und erlebe die Fortsetzung des größten Zirkus in der brasilianischen Geschichte", schrieb er auf X. "Ein Konvoi mit mehr als 20 Männern, die angeblich mit Gewehren bewaffnet sind (...), nur um die Erniedrigung eines ehrlichen Mannes zu fördern."

Eingefleischte Anhänger Bolsonaros erwarteten den Ex-Präsidenten, als er am Sonntag im Krankenhaus ankam, und begrüßten ihn mit Rufen wie "Amnesty now". Die Rufe beziehen sich auf den Vorstoß von Bolsonaros Verbündeten im Kongress, dem Ex-Präsidenten eine Art Amnestie zu gewähren.

"Wir sind hier, um geistigen und psychologischen Beistand zu leisten", sagte Deusélis Filho, der Vorsitzende einer Gruppe von Bolsonaro-Anhängern, die sich Influencers of Brazil nennt.

Das Urteil vom Donnerstag bedeutet nicht, dass Bolsonaro sofort ins Gefängnis muss. Das Gericht hat nun bis zu 60 Tage Zeit, um das Urteil zu veröffentlichen. Danach haben Bolsonaros Anwälte fünf Tage Zeit, um einen Antrag auf Klärung zu stellen.

Seine Anwälte haben erklärt, dass sie versuchen werden, sowohl gegen die Verurteilung als auch gegen das Urteil vor dem gesamten Obersten Gerichtshof mit seinen 11 Richtern Berufung einzulegen. Nach Expertenmeinung ist es allerdings unwahrscheinlich, dass dies angenommen wird.