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Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro winkt seinen Anhängern zu
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Video. Jubel in Brasília nach Bolsonaros Verurteilung wegen Putschversuchs

Zuletzt aktualisiert:

Gegner des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro feierten am Donnerstagabend in ganz Brasília, nachdem der Oberste Gerichtshof ihn zu mehr als 27 Jahren Haft wegen des Versuchs eines Staatsstreichs verurteilt hatte.

Autos hupten und Menschenmengen versammelten sich vor Bars und skandierten: „Es ist Zeit, dass Jair geht.“ Journalisten und öffentliche Persönlichkeiten nannten das Urteil einen historischen Moment für die brasilianische Demokratie.

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Vier von fünf Richtern des Obersten Gerichtshofs befanden Bolsonaro in fünf Anklagepunkten für schuldig, darunter der Versuch eines Putsches nach der Niederlage bei der Wahl 2022, die Teilnahme an einer kriminellen Organisation und der Versuch, die demokratische Rechtsordnung gewaltsam abzuschaffen. Er ist der erste ehemalige Präsident Brasiliens, der wegen des Versuchs, ein Wahlergebnis zu kippen, verurteilt wurde.

Bolsonaro, der Fehlverhalten bestreitet, steht weiterhin unter Hausarrest in Brasília und kann das Urteil anfechten, sobald das Gericht seine Entscheidung veröffentlicht. Mehrere seiner ehemaligen Beamten erhielten ebenfalls lange Haftstrafen, darunter der ehemalige Verteidigungsminister Braga Netto mit 26 Jahren und Admiral Almir Garnier mit 24 Jahren.

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