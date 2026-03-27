Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Umstrittene Premiere: Trumps Unterschrift ziert künftig US-Dollar-Scheine

US-Finanzministerium unter Trump will seine Unterschrift auf alle Dollar-Scheine setzen
USA: Trumps Finanzministerium druckt seine Unterschrift auf alle US-Dollar-Scheine Copyright  AP Photo - Canva
Copyright AP Photo - Canva
Von David Mouriquand
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button

Das Finanzministerium unter Donald Trump will auf allen Dollarnoten seine Unterschrift anbringen. Bisher tragen US-Banknoten keine Signatur des Präsidenten.

Das US-Finanzministerium will auf allen neuen Geldscheinen die Unterschrift von Donald Trump anbringen.

WERBUNG
WERBUNG

Das wäre ein Novum für einen amtierenden Präsidenten. Auf US-Banknoten stehen traditionell die Unterschriften des Finanzministers und des Schatzmeisters, nicht die des Präsidenten. So ist es seit 1861.

Ab Juni könnte Trumps Signatur auf allen neu gedruckten Banknoten erscheinen, zunächst auf 100-Dollar-Scheinen, weitere Stückelungen sollen folgen.

Finanzminister Scott Bessent bezeichnete den Schritt als Anerkennung „beispiellosen Wirtschaftswachstums, anhaltender Dominanz des Dollars und fiskalischer Stärke“.

Schatzmeister Brandon Beach ging noch weiter. Er nannte Trump den „Architekten der wirtschaftlichen Wiedergeburt des amerikanischen Goldenen Zeitalters“ und erklärte, sein Name auf dem Geld sei „nicht nur angemessen, sondern auch hochverdient“.

Die Ankündigung fällt in eine Phase, in der Trumps Porträt auch auf eine Münze kommen soll. Dieses Vorhaben stößt auf heftige Kritik, denn US-Bundesrecht verbietet die Darstellung eines lebenden Präsidenten auf US-Währung.

Euronews Culture hatte vergangene Woche berichtet, dass eine Gedenkmünze aus Gold mit dem Bildnis Donald Trumps von der US Commission of Fine Arts genehmigt worden ist, deren Mitglieder den Entwurf einstimmig absegneten.

Trump hatte die Mitglieder der Commission of Fine Arts im vergangenen Jahr entlassen und durch Vertraute ersetzt.

Related

Wie bei der 24-Karat-Goldmünze erklärt das Finanzministerium, der Plan, Trumps Unterschrift auf allen neuen Banknoten zu platzieren, solle an den 250. Geburtstag der Nation erinnern.

Michael Bordo, Direktor des Center for Monetary and Financial History an der Rutgers University, rechnet mit heftigem politischen Widerstand. Er wisse jedoch nicht, „ob damit eine rechtliche rote Linie überschritten ist“, da der Finanzminister womöglich das Recht habe zu bestimmen, wer die Banknoten unterschreibt.

Die Demokraten kritisieren das Vorhaben scharf. Die Abgeordnete Shontel Brown schrieb auf X, der Plan des Finanzministeriums sei „widerlich und unamerikanisch“.

Und weiter: „Aber zumindest erinnert er uns daran, wem wir danken dürfen, wenn wir mehr für Sprit, Waren und Lebensmittel bezahlen.“

Weitere Quellen • AP

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Christoph-Kolumbus-Statue im Weißen Haus? Kontroverse in den USA

Kritik an Genehmigung von 24-karätiger Trump-Goldmünze

„Slopaganda“: Hollywood-Kriegsclip des Weißen Hauses zu Iran sorgt für neuen Tiefpunkt