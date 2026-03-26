Die ungarischen Zollbehörden verfügten über alle erforderlichen Dokumente und hatten den Bargeld- und Goldtransport der ukrainischen Oschadbank im Voraus genehmigt, bevor der Konvoi von der ungarischen Anti-Terror-Polizei gestoppt und festgenommen wurde, so Bankangestellte und Beamte.

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Zum ersten Mal seit dem Vorfall am 5. März gab ein Mitglied des Geldtransportteams weitere Einzelheiten über die Geschehnisse an jenem Tag auf der Budapester Ringstraße bekannt.

Hennadiy Kuznetsov, der am Dienstag in Kyjiw zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Oschadbank, Jurii Katsion, sprach, sagte, die Fahrt sei "routinemäßig" vorbereitet und durchgeführt worden.

Auf der ersten Pressekonferenz der staatlichen Oschadbank seit dem Vorfall sagte Kuznetsov, das Team habe die Wertgegenstände am Morgen des 5. März bei der Raiffeisen Bank in Wien abgeholt und sich auf den Weg gemacht.

Der Transport sei gründlich vorbereitet worden, sowohl in Bezug auf die Logistik als auch auf die Beschaffung der relevanten internationalen Dokumente für die Reise quer durch das Land. "Die Ladung wurde in Wien von den zuständigen Fachleuten des österreichischen Zolls abgefertigt, und wir waren nur im Transit durch ungarisches Gebiet unterwegs", so Kuznetsov.

Er fügte hinzu, dass die zuständigen ungarischen Zollbehörden am Kontrollpunkt Chop-Zagon an der ukrainisch-ungarischen Grenze im Voraus über die Ankunft des Geldtransportteams zu einem bestimmten Zeitpunkt informiert und ihnen Kopien der relevanten Dokumente zur Verfügung gestellt worden seien.

"Sie bearbeiteten diese Dokumente und erteilten uns die Genehmigung, einschließlich eines Codes", so Kuznetsov.

Die Route wurde von den zuständigen Dienststellen der ukrainischen Oschadbank überwacht, und es gab keine Abweichungen.

Das Team der Oschadbank in Kyjiw bemerkte, dass der Geldtransporter an einem Ort angehalten wurde, an dem er nicht hätte halten sollen, was sie zu der Annahme veranlasste, dass etwas nicht nach Plan gelaufen war. Daraufhin alarmierten sie die ukrainischen diplomatischen Vertreter in Ungarn.

Was dann geschah, war nach Angaben der Ukraine eine Mischung aus Einschüchterung und harten Bandagen.

Wie die Wertsachen aufgehalten wurden

Während der Fahrt auf der Ringstraße in Budapest hielt ein ungarisches Polizeifahrzeug vor dem ukrainischen Team und forderte den Konvoi mit rotem Licht auf, ihm zu folgen.

Kuznetsov sagte, dass Kontrollen durch die zuständigen ungarischen Strafverfolgungs- und Zollbehörden "während unserer Reise gängige Praxis" seien, so dass sich das Team zunächst nichts dabei dachte, bis sich die Situation plötzlich änderte.

Auf Aufforderung des Polizeibeamten legte er die erforderlichen Dokumente vor, bevor ein ungarischer Polizeibeamter mit den Papieren zur weiteren Kontrolle zum Fahrzeug zurückkehrte.

Dann wurde das Fahrzeug "gewaltsam" beschlagnahmt, schildert Kuznetsov.

"Unsere beiden Fahrzeuge wurden von gepanzerten Fahrzeugen der Anti-Terror-Einheit blockiert. Alle Arten von Waffen, Blinklichter."

Als sie aus dem Auto stiegen, "legten sie uns sofort Handschellen an, stülpten einigen Leuten Säcke über den Kopf und setzten anderen Sturmhauben auf. Bei der Verhaftung wurden keinerlei Formalitäten eingehalten. Die einzige Frage, die gestellt wurde, war: 'Wo, wo sind eure Waffen?"

Kuznetsov sagte, sein Team habe keine Waffen bei sich gehabt. Jedes Mitglied wurde in ein separates Fahrzeug gebracht und zu den Räumlichkeiten des Anti-Terror-Zentrums in Budapest gefahren.

Die Mitarbeiter wurden in getrennten Räumen untergebracht, wo sie laut Kuznetsov "mehr als 24 Stunden lang verhört wurden".

"Weder während der Verhaftung noch während unseres Aufenthalts im Anti-Terror-Zentrum wurden Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Als wir um konsularische Unterstützung und einen Rechtsbeistand baten, wurde uns gesagt, dass der Konsul sich geweigert habe, uns zu helfen, dass er nicht kommen würde und dass sie keine Anwälte finden könnten."

Bis es so weit war, waren sie über 28 Stunden in Handschellen. Dem Team der Oschadbank wurde kein ukrainischer Dolmetscher zur Verfügung gestellt, sondern nur ein russischsprachiger.

Erzwungene Injektion im Krankenhaus

Nach der Verhaftung kamen Vertreter der Ermittlungsbehörden des ungarischen Zolls, um "Zeugen zu befragen".

"Als ich fragte: Wie ein Zeuge Handschellen und eine Sturmhaube tragen könne, antworteten sie, das fiele nicht in ihren Zuständigkeitsbereich."

Kuznetsov sagte, er habe sich geweigert, unter diesen Bedingungen befragt zu werden, woraufhin die ungarischen Behörden erklärten, er müsse sich "einem obligatorischen medizinischen Verfahren" unterziehen.

Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

"Es wurde eine Injektion verabreicht, und dann wurde direkt im Krankenhaus eine weitere intravenöse Injektion gegeben. Danach wurde ich zum Verhör zurückgebracht".

Nach diesen Injektionen habe er sich während des Verhörs "unwohl" gefühlt. Die Vollzugsbeamten brachten ihn zurück in ein Krankenhaus, wo er an einen Tropf gehängt wurde.

Kuznetsov blieb bis zu seiner Rückkehr in die Ukraine im Krankenhaus. Er sagte, dass seine Kollegen während der Festnahme "moralischem und psychologischem Druck und Schlägen" ausgesetzt waren.

"Es ist überhaupt nicht klar, was genau sie von dem Team wollten. Denn wenn sie Fragen zur Rechtmäßigkeit der Ladung hätten, würde die Antwort darauf fünf Minuten dauern", betonte er und verwies auf die offiziellen Papiere, die das Team bei sich hatte.

Nach ihrer Rückkehr in die Ukraine wurde das Team der Oschadbank einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterzogen.

"Bei dieser Untersuchung wurde das Vorhandensein bestimmter Substanzen festgestellt", sagte Kuznetsov, der von den ungarischen Strafverfolgungsbehörden keine Informationen über die Art der verabreichten Injektionen erhalten hatte.

"Mir wurde gesagt, dass Blutproben zur Analyse entnommen wurden."

Nähere Angaben zum Testergebnis machte er nicht. Die Substanz wurde ihm aufgrund der laufenden Ermittlungen ausgehändigt.

Ermittlungen dauern an, Gold und Bargeld bleiben in Ungarn

Eine Woche nach der Beschlagnahme des Transits gab Ungarn die beiden gepanzerten Bankfahrzeuge an die Ukraine zurück.

Am Dienstag sagte der Vorstandsvorsitzende der Oschadbank, Katsion, dass in den Fahrzeugen die Kabel des internen Überwachungssystems durchtrennt worden seien. Auch die Festplatten des Videoüberwachungssystems seien aus den Fahrzeugen entfernt worden, so die ukrainische Bank.

Die GPS-Ortungssysteme aber, "die Route und die Parkpositionen der Autos - all das ist erhalten geblieben", so die Bank.

Die von der Oschadbank transportierten Wertgegenstände - 40 Millionen Dollar, weitere 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold - befinden sich noch in Ungarn.

Die ukrainische Nationalbank (NBU) teilte Euronews zuvor mit, dass sie "eine unabhängige internationale Prüfung der Prozesse und vertraglichen Beziehungen aller am Devisentransit Beteiligten" eingeleitet habe.

Die NBU appellierte an die Leitung der Europäischen Zentralbank, die Österreichische Zentralbank, die Generaldirektion für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte (DG FISMA) der Europäischen Kommission, das Büro der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und andere um Unterstützung.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wies die Regierung an, Bargeld und Gold, die bei einer ukrainischen Bank beschlagnahmt wurden, im Rahmen der laufenden Ermittlungen bis zu 60 Tage lang zurückzuhalten.

Budapest bringt die Beschlagnahmung der Lieferung mit dem Verdacht auf Geldwäsche in Verbindung.

Ungarns Verkehrsminister János Lázár sagte, die Regierung habe Beweise dafür, dass die Ukraine die oppositionelle Theiß-Partei finanziere.