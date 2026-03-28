Die gemeinsamen US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran und die Reaktion Teherans haben die Ölpreise in die Höhe getrieben, wobei die Rohölsorte Brent häufig über 100 Dollar steigt. Experten zufolge wirkt sich dies nicht nur auf die Energiepreise, sondern auch auf die Lebensmittelpreise aus.

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Die Auswirkungen könnten in Europa besonders stark sein und zu höheren Lebensmittelpreisen und steigenden Lebenshaltungskosten führen.

Wie wird sich also die Krise im Nahen Osten auf die Lebensmittelpreise in Europa auswirken? Welche Länder sind besonders gefährdet und warum?

Experten, die mit Euronews Business sprachen, weisen darauf hin, dass die Krise die weltweiten Lebensmittelpreise über mehrere Kanäle in die Höhe treiben dürfte.

"Es wird erwartet, dass die Lebensmittelpreise sowohl weltweit als auch in Europa aufgrund des Konflikts steigen werden, da die Versorgung mit Düngemitteln und Energie unterbrochen wird und die Transportkosten steigen", so Zsolt Darvas, Senior Fellow bei Bruegel, zu Euronews Business. Bruegel ist ein führender europäischer Think Tank mit Sitz in Brüssel, Belgien, der sich auf Forschung zur Wirtschaftspolitik spezialisiert.

Darvas betonte, dass ein großer Teil der weltweiten Düngemittel- und Öllieferungen durch die Straße von Hormus fließt, die aufgrund des Krieges praktisch geschlossen ist.

Höhere Düngemittelkosten schlagen sich direkt in höheren landwirtschaftlichen Produktionskosten nieder.

Die Preise für Öl und Flüssiggas sind bereits erheblich gestiegen, und die höheren Treibstoffkosten wirken sich auf die gesamte Lebensmittelkette aus und erhöhen die Produktions- und Transportkosten.

Wie wird sich die Situation weiterentwickeln?

Die Bedeutung von Düngemitteln

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) berichtet, dass die weltweiten Düngemittelpreise in der ersten Hälfte des Jahres 2026 um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent steigen dürften, wenn die Krise anhält.

Maximo Torero, Chefökonom der FAO, wies darauf hin, dass steigende Düngemittel- und Energiekosten die Produktionskosten der Landwirte erhöhen und ein geringerer Einsatz von Betriebsmitteln zu geringeren Ernteerträgen im späteren Verlauf des Jahres führen könnte, was die weltweite Getreideversorgung verknappen würde.

Der FAO-Lebensmittelpreisindex beginnt nach einer Periode relativer Stabilität bereits wieder zu steigen.

"Während die europäischen Erdgaspreise in den ersten Wochen der Krise um 50-75 Prozent in die Höhe schossen und höhere Energiekosten die Kosten in der gesamten landwirtschaftlichen Versorgungskette - einschließlich landwirtschaftlicher Betriebe, Bewässerung, Transport, Lagerung und Lebensmittelverarbeitung - erhöhen, wird sich dieser Druck letztendlich auf die Verbraucherpreise für Lebensmittel übertragen", so Torero zu Euronews Business.

Die FAO warnt, dass künftige Ernten geringer ausfallen könnten, wenn die Landwirte aufgrund der hohen Kosten weniger Dünger verwenden, was zu einer Verknappung der Getreidevorräte und einem Anstieg der Lebensmittelpreise im Jahr 2026 führen könnte.

Drei Haupttreiber der Lebensmittelinflation in Europa

Die FAO identifiziert drei Hauptübertragungswege, über die die Krise die Lebensmittelinflation in Europa vorantreiben könnte. Torero erklärte, dass die Energiekosten den ersten Druckpunkt darstellen.

Der Persische Golf ist ein wichtiger Lieferant von raffinierten Kraftstoffen, und die Unterbrechung dieser Lieferungen hat die Preise für Diesel und Kerosin in die Höhe getrieben, wodurch die Transport- und Logistikkosten in der gesamten Lebensmittelversorgungskette steigen.

Höhere Erdgaspreise wirken sich auch direkt auf die europäische Düngemittelproduktion aus, die bereits vor dem Konflikt durch hohe Energiekosten beeinträchtigt war.

Die Düngemittelpreise verschärfen das Problem. Europa ist zwar nicht direkt von großen Mengen an Düngemittelimporten aus der Golfregion abhängig, aber die Märkte sind global.

Als die Harnstoffexporte aus den Golfstaaten unterbrochen wurden, schnellten die Preise weltweit in die Höhe, und die europäischen Landwirte sehen sich infolgedessen mit höheren Inputkosten konfrontiert.

Da die Stickstoffdüngerproduktion in hohem Maße von Erdgas abhängt, hat der Anstieg der europäischen Gaspreise die inländischen Produktionskosten noch weiter in die Höhe getrieben, so dass die Landwirte einem doppelten Druck ausgesetzt sind.

Der dritte Kanal ist die Nachfrage nach Biokraftstoffen.

Höhere Ölpreise erhöhen die Rentabilität der Ethanol- und Biodieselproduktion, was Regierungen und Kraftstoffhersteller dazu veranlasst, Biokraftstoffe als Alternativen zu verwenden und die Nachfrage nach Rohstoffen wie Mais, Soja- und Palmöl zu steigern.

Diese Rückkopplung kann dazu führen, dass Ernten von der Nahrungsmittelproduktion abgezogen werden, die weltweite Getreideversorgung verknappt wird und die Nahrungsmittelpreise in Europa und darüber hinaus steigen.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Anfang 2022 erreichte die jährliche Inflation für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke in der EU ein noch nie dagewesenes Niveau und stieg auf über 19 %.

Welche europäischen Länder sind besonders gefährdet und warum?

Die FAO stellt fest, dass die Raffinerien am Golf im Jahr 2025 schätzungsweise 60 % des europäischen Flugzeugtreibstoffs und 20 % des Dieselkraftstoffs lieferten.

"Dies ist der deutlichste Beweis für die Gefährdung. Europäische Länder mit wichtigen Luftverkehrsdrehkreuzen und solche, die für den Verkehr und die Landwirtschaft auf Diesel angewiesen sind, wären am stärksten betroffen", so Torero weiter.

Was die Importe von raffinierten Kraftstoffen betrifft, so sind die Niederlande mit Europas größtem Raffinerie- und Petrochemie-Cluster in Rotterdam, das eng mit den Märkten für Rohöl und raffinierte Produkte am Golf verflochten ist, und Belgien, ein wichtiges Raffinerie- und Logistikzentrum in Antwerpen, am stärksten betroffen.

Deutschland, der größte europäische Dieselverbraucher, ist ebenso wie Frankreich, Italien und Spanien, die zusammen einen erheblichen Anteil an der Nachfrage nach Diesel für die Luftfahrt, die Landwirtschaft und die Industrie haben, einem erheblichen Risiko ausgesetzt.

Die Abhängigkeit von Erdgas ist ein weiteres Element der Anfälligkeit. Etwa ein Fünftel der weltweiten LNG-Exporte stammt aus der Golfregion und muss durch die Straße von Hormus geleitet werden.

Italien war in der Vergangenheit ein wichtiger Importeur von katarischem LNG, während Spanien, Frankreich und die Niederlande alle über eine bedeutende LNG-Importinfrastruktur verfügen, die in erheblichem Maße von den Lieferanten am Golf abhängig ist.

Die Niederlande und Belgien, in denen die größten petrochemischen Cluster Europas angesiedelt sind, sind durch eine Unterbrechung der Versorgung mit Naphtha und anderen petrochemischen Rohstoffen aus der Golfregion zusätzlich gefährdet.

Einige Auswirkungen werden später zu spüren sein

Die Senior Analystin der auf Finanzierung und Unterstützung der Landwirtschaft und der Lebensmittelbranche spezialisierten Rabobank, Maria Castroviejo, merkte an, dass die europäischen Düngemittelverbraucher den Schmerz wahrscheinlich erst ab Herbst spüren werden, da sie bereits für den aktuellen Bedarf versorgt sind.

"Vom Dünger bis zum Endprodukt findet eine ziemliche Umstellung statt. Und der Transport. Beides erfordert Energie. Das alles führt letztendlich zu höheren Lebensmittelpreisen, obwohl wir bereits 2022 gesehen haben, dass es eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Anstieg der Energiepreise und dem Anstieg der Lebensmittelpreise im Supermarkt gibt."

Der Policy Brief von Oxford Economics geht außerdem davon aus, dass der Konflikt aufgrund des Schocks auf dem Energiemarkt stärkere negative Auswirkungen auf Europa als auf die USA haben wird.

Im Jahr 2025 betrug die jährliche Inflation für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke in der EU 3,3 %. Sie reichte von 0,3 % in Zypern bis 7 % in Estland. Ein Ausreißer ist die Türkei, wo die Lebensmittelinflation jährlich um über 30 % anstieg.