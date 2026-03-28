Ein Monat Iran-Krieg: Wie erfolgreich ist Trumps Kurs wirklich?

Ein Monat ist vergangen, seit die USA und Israel die erste Salve auf den Iran abgefeuert und damit einen Krieg ausgelöst haben, der die Region destabilisiert, die globalen Versorgungsketten unterbrochen und eine internationale Ölpreiskrise ausgelöst hat, während die Angriffe auf die Energieinfrastruktur andauern und der Schiffsverkehr durch die strategische Straße von Hormus gesperrt bleibt.

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US-Präsident Donald Trump hat fünf Ziele genannt, die Washington erreichen muss, bevor es seinen Krieg mit dem Iran beendet. Doch nun, einen Monat später, deutete er an, dass die USA ihre Operation möglicherweise bald beenden werden, und das obwohl einige seiner Hauptziele noch nicht definiert bzw. erfüllt sind.

Den meisten Berichten zufolge haben die US-amerikanischen und israelischen Angriffe die militärischen Fähigkeiten des Irans erheblich geschwächt und zahlreiche hochrangige Führungskräfte getötet. Diese taktischen Erfolge bedeuten jedoch nicht unbedingt, dass die strategischen Ziele des Präsidenten erfüllt wurden.

Trump hört einem Reporter während der Vereidigung von Heimatschutzminister Markwayne Mullin im Weißen Haus zu, Dienstag, 24. März 2026, in Washington Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Einige seiner Ziele sind schwer zu erreichen, und wenn die USA unvollendete Ziele verbuchen und Irans paramilitärische Islamische Revolutionsgarde immer noch an der Macht ist, könnte Trump mit politischen Konsequenzen im eigenen Land und globalen Auswirkungen auf seine Entscheidung konfrontiert sein: einen Krieg zu beginnen, der den Nahen Osten auf den Kopf gestellt und die Weltwirtschaft in Aufruhr versetzt hat.

Der US-Präsident betont, dass die Operationen im Iran sowohl in Bezug auf den Erfolg als auch auf den Zeitplan die Prognosen übertreffen. Hier ein Blick auf die von Trump formulierten Ziele und den aktuellen Stand der Dinge.

"Zerstörung der iranischen Raketenfähigkeiten"

Eines der Hauptziele des US-Präsidenten im Iran war es, die iranischen Raketen zu zerstören und die iranische Raketenindustrie dem Erdboden gleichzumachen.

Nach Angaben der US-Regierung wurde die Fähigkeit des Irans zur Zerstörung seiner Raketen erheblich reduziert. Der Iran aber schießt immer noch Raketen und Drohnen ab, darunter sind auch eine Reihe von Angriffen auf Israel. Indes betont Trump, dass die Verhandlungen mit dem Iran im Gange seien, während der Iran dies dementiert.

Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus, dass etwa 90 % der iranischen Raketen und Abschussvorrichtungen ausgeschaltet worden seien und die Zahl der Drohnen und der Fabriken, in denen Drohnen und Raketen hergestellt werden, "stark zurückgegangen" sei.

In der vergangenen Woche scheinen die iranischen Angriffe jedoch zugenommen zu haben. Teheran feuert regelmäßig Drohnen und hochentwickelte Raketen auf Israel und die benachbarten arabischen Golfstaaten ab, in denen sich US-Stützpunkte befinden.

Eine US F-35C Lightning II bei den Startvorbereitungen auf dem Flugdeck der USS Abraham Lincoln (CVN 72) zur Unterstützung der Operation Epic Fury am Montag, 2. März 2026 AP/AP

Zerstörung der iranischen Verteidigungsindustrie

Noch vorletzte Woche haben der US-Präsident und seine Regierung es als eigenständiges Ziel genannt, Irans "Raketenindustrie dem Erdboden gleichzumachen".

Später wurde dieses Ziel nicht mehr erwähnt. Das Pentagon warf es mit dem ersten Ziel, der Zerstörung der iranischen Raketenfähigkeiten, in einen Topf.

Das US-Zentralkommando erklärte, dass zu den Zielen seiner Angriffe auf den Iran auch die Waffenproduktion sowie Einrichtungen zur Herstellung von Raketen und Drohnen gehören. Dennoch gehen die iranischen Angriffe gegen die Nachbarstaaten am Golf und Israel weiter, und aus Teheran heißt es, man könne so lange weiterkämpfen, wie es nötig sei.

Analysten sind der Meinung, dass der Iran seit vielen Jahren Waffen in Massenproduktion herstellt und lagert, um sich auf einen solchen Krieg vorzubereiten, und stellen fest, dass Trumps Ziel unrealistisch ist, da diese Waffen, insbesondere Drohnen, in relativ kleinen Anlagen in großen Mengen hergestellt werden können. Es ist auch unklar, wie viele dieser Anlagen existieren.

Dieses teilweise geschwärzte Bild aus einem vom US Central Command zur Verfügung gestellten Video zeigt ein Militärflugzeug im Iran, kurz bevor es von einer US-Rakete getroffen wurde, Sonntag, 1. März 2026 AP/AP

Eliminierung ihrer Marine und Luftwaffe

Die USA und Israel erlangten schnell die Luftüberlegenheit über dem Iran, wo sie weitgehend unbehelligt fliegen konnten. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Donnerstag, Washington habe im Laufe des Krieges mehr als 150 iranische Schiffe beschädigt oder zerstört.

Nachdem ein US-U-Boot Anfang März ein iranisches Kriegsschiff torpediert und versenkt hatte, legten zwei weitere iranische Schiffe - die IRIS Bushehr und die IRIS Lavan - in Sri Lanka und Indien an und ersuchten die beiden Länder um Hilfe.

Von den USA gibt es keine Hinweise darauf, dass die Schiffe seitdem versenkt oder gekapert wurden.

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Die iranische Revolutionsgarde verfügt über eine eigene Marine, die auch auf kleinere Schiffe zurückgreift, um Schwarmangriffe durchzuführen und Minen abzuwerfen.

Es ist unklar, wie viel von dieser Truppe noch übrig ist oder ob sie Minen gelegt hat, aber iranische Raketen stören weiterhin den Schiffsverkehr durch die Meerenge von Hormus.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, Donnerstag, 26. März 2026, in Washington Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Niemals zulassen, dass der Iran auch nur in die Nähe einer Atomwaffe kommt

Trump vollzog im vergangenen Jahr eine dramatische Kehrtwende, nachdem er im Juni erklärt hatte, die USA hätten das iranische Atomprogramm "ausgelöscht", woraufhin seine Berater warnten, der Iran stehe nur noch wenige Wochen vor der Erlangung einer Bombe, um die aktuellen Maßnahmen zu rechtfertigen.

Nach Angaben der staatlichen iranischen Medien wurden die iranischen Atomanlagen am Freitag angegriffen. Eine Schwerwasseranlage und eine Anlage zur Herstellung von Yellowcake war das Ziel, und Israel bestätigte später, dass es hinter den Angriffen steckte.

Zuvor hatte Israel bereits Angriffe auf andere nukleare Ziele angekündigt, darunter die Tötung eines hochrangigen iranischen Atomwissenschaftlers.

Eine der drängendsten Fragen in diesem Krieg ist, ob Trump versuchen wird, die rund 440 Kilogramm angereichertes Uran, über die Teheran verfügt und die potenziell für den Bau einer Atomwaffe verwendet werden könnten, zu beschlagnahmen oder zu zerstören.

Dieses teilweise geschwärzte Bild aus einem Video des US-Zentralkommandos zeigt ein Militärfahrzeug im Iran, kurz bevor es von einer US-Rakete getroffen wurde, Montag, 2. März 2026 AP/AP

Am Montag sagte Trump zum ersten Mal, dass die USA das Uran, das tief unter einer Berganlage vergraben sein soll, zurückholen würden.

Er deutete an, dass dies der Fall sein würde, wenn Washington mit dem Iran eine Art Abkommen über die Rückholung des Urans schließen würde. Ohne die Erlaubnis des Irans wäre die Bergung des Urans nach Ansicht von Experten eine gefährliche Mission, die eine umfangreiche Entsendung von US-Truppen in das Land erfordern würde.

"Schutz unserer Verbündeten im Nahen Osten"

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Truth Social fügte Trump ein fünftes Ziel für die USA hinzu: "Der Schutz unserer Verbündeten im Nahen Osten, darunter Israel, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere, auf höchstem Niveau. Die Straße von Hormus muss bei Bedarf von anderen Nationen, die sie nutzen, bewacht und kontrolliert werden - die Vereinigten Staaten tun dies nicht!"

Die USA unterhalten bereits Tausende von Truppen auf Stützpunkten und anderen Einrichtungen in der Region.

Es ist nicht klar, wie weit Trump bereit ist zu gehen, um die Verbündeten im Nahen Osten vor Bedrohungen zu schützen, und der Iran ist immer noch in der Lage, diese Länder anzugreifen. Es ist auch nicht klar, wie weit die USA bereit sind zu gehen, um die Straße von Hormus offen zu halten.

Trump hat sich unschlüssig gezeigt, ob die USA eine Rolle bei der Überwachung der Straße spielen sollen. Er hat dem Iran erneut eine Frist bis zum 6. April gesetzt, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen oder Angriffe auf seine Kraftwerke zu verhindern.

Dieses vom US Central Command zur Verfügung gestellte Bild zeigt Marinesoldaten, die Flugzeuge zu einem Sammelpunkt auf dem Flugdeck der USS Abraham Lincoln rollen, Samstag, 28. Februar 2026 AP/AP

Weitere Ziele, die nicht auf der Liste stehen

Trump hat seit Beginn des Krieges von einem Regimewechsel gesprochen und das iranische Volk ermutigt, seine Regierung zu "übernehmen", nachdem Israel mit Unterstützung der USA Angriffe durchgeführt hatte, bei denen der Oberste Führer des Irans, Ali Chamenei, und ein Großteil der oberen Führungsriege des Landes getötet wurden.

Die Trump-Regierung hat einen Regimewechsel im Iran nie ausdrücklich als Ziel genannt, obwohl sie deutlich machte, dass sie die 47-jährige Herrschaft der repressiven Theokratie beenden will.

Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus, das Regime sei "weitgehend dezimiert".

"Man könnte wirklich sagen, wir haben einen Regimewechsel, weil sie getötet wurden", sagte er in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

Nun behauptet Washington, Gespräche mit Teilen derselben iranischen Regierung zu führen, um den Konflikt rasch zu beenden und die Straße von Hormus wieder für den Seeverkehr zu öffnen. Der Iran beharrt jedoch weiterhin öffentlich darauf, dass er nicht mit dem Weißen Haus verhandelt.

Und Trumps anfängliche Hoffnungen für das iranische Volk scheinen sich weiterhin nicht zu erfüllen.

Screenshot eines Beitrags von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social, in dem er die Ziele seiner Militäroperationen im Iran darlegt @realDonaldTrump/TruthSocial

Darüber hinaus hatte Trump zuvor davon gesprochen, den Iran von seiner Fähigkeit zu befreien, Stellvertretergruppen in der Region zu finanzieren, wie die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen und die Volksmobilisierungskräfte im Irak.

Beamte des Weißen Hauses haben nur wenig Neues über dieses Ziel verlauten lassen, das der Präsident so beschrieben hat, dass sichergestellt werden soll, dass "die terroristischen Stellvertreter der Region die Region oder die Welt nicht mehr destabilisieren und unsere Streitkräfte angreifen können" und "das iranische Regime nicht mehr in der Lage ist, terroristische Armeen außerhalb seiner Grenzen zu bewaffnen, zu finanzieren und anzuleiten".

Während die USA im Irak gegen mit dem Iran verbündete Milizen vorgehen und Israel seine Operationen gegen die Hisbollah im Libanon auszuweiten scheint, hat die Regierung keine Einzelheiten darüber genannt, wie sie Teherans Unterstützung für die militanten Gruppen dauerhaft unterbinden will.

Das Weiße Haus erklärte jedoch in einem Schreiben, dass die Sicherstellung, dass iranische Stellvertretergruppen die Region nicht weiter destabilisieren können, ein Hauptziel bleibt. Weiter hieß es, dass "Stellvertreter kaum einen Kampf führen, weil unser US-Militär so stark und tödlich ist".