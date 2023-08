In der ersten Playboy-Ausgabe seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ist ein ukrainisches Model und dreifache Mutter zu sehen, die ein Auge verloren und einen mutmaßlichen Mordanschlag überlebt hat.

Die erste Playboy-Ausgabe, die seit der russischen Invasion in der Ukraine gedruckt wurde, ist erschienen und zeigt auf dem Cover eine Überlebende eines mutmaßlichen Attentats.

Iryna Bilotserkovets, ein ukrainisches Model und eine Fernsehmoderatorin, ist auf dem Titelbild in einem Metallbikini und mit einer herzförmigen Augenklappe zu sehen. Am 26. Februar letzten Jahres wurde sie in Kiew in einen Schusswechsel verwickelt und verwundet. Danach musste sich mehreren rekonstruktiven Operationen unterziehen.

Die dreifache Mutter war mit ihren Kindern auf dem Heimweg, als ihr Auto von mehreren Kugeln getroffen wurde. Der Angriff wurde prorussischen Kräften angelastet. Sie verlor ein Auge und trug am ganzen Körper Narben von Schusswunden davon.

Seitdem ist Iryna Bilotserkovets zu einem Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. Sie weiß nicht, weshalb sie Ziel der Schüsse geworden ist, möglicherweise, weil die Ehefrau eines Politikers ist, der Vitali Klitschko berät, den Bürgermeister von Kiew.

Iryna Bilotserkovets on the cover of Ukrainian Playboy Playboy Ukraine

In der Zeitschrift erwähnt sie, dass sie in einem Berliner Krankenhaus am linken Auge operiert wurde und erinnert sich: "Ein Auge fehlt, überall ragen Schläuche heraus, die Haare sind von der Operation abrasiert. Überall Nähte, Narben, Wunden. Ich war Frankensteins Monster. Mein Kiefer war zersplittert, wie ein Zweig."

"Die Ärzte in der Ukraine sagten, dass ich wahrscheinlich sterben würde", sagt Bilotserkovets. "Ich war damit nicht einverstanden."

"Ich habe kein hübsches Gesicht mehr, aber der Rest meines Körpers ist schön", sagt das Model, das jetzt mit den "Ukrainischen Kulturkräften" zusammenarbeitet, einer Vereinigung von Künstlern und Musikern, die für die Truppen an der Front Veranstaltungen zur Stärkung der Moral organisieren.

Die aktuelle Ausgabe des Playboy stehe unter dem Motto "Women Stay Strong" und sei "der Widerstandsfähigkeit ukrainischer Frauen" gewidmet, die während des Krieges verletzt wurden, aber ihren Lebenswillen nicht verloren hätten und ein Beispiel für Stärke und Motivation seien, so Bilotserkovets.

Mrs Bilotserkovets has emerged as a symbol of Ukrainian resistance X-Twitter / @bukanero101

Es ist das erste Mal, dass der Playboy in den letzten 18 Monaten eine Ausgabe gedruckt hat. Nach der Corona-Pandemie hatte der Herausgeber beschlossen, nur noch Online zu veröffentlichen.

Nach Angaben des Herausgebers wird der Erlös des Magazins für die medizinische Notfallausrüstung der ukrainischen Armee gespendet.