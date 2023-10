David gegen Goliath: Wie drei Hacker-Brüder gegen Amazon vorgehen

Von Euronews

Sie galten als die Piraten in der italienischen Musikszene der 80er. Heute kämpfen die Frattasio-Brüder gegen einen Tech-Riesen.

Es ist wie bei David gegen Goliath: Die Geschichte der drei Frattasio-Brüder gegen Amazon. Vor 60 Jahren wurden sie in Neapel geboren, wo sie auch aufwuchsen. Als Teenager gelang es ihnen, ein Plattenimperium von Grund auf aufzubauen.

In den 80er-Jahren produzierten die Brüder Kassetten, italienischer und internationaler Musik - allerdings waren es Raubkopien , die sie mit „Mixed by Erry“ versahen. Was schließlich zur Mark wurde.

Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs beschäftigten die Angelo Giuseppe und Enrico mehr als 100 Mitarbeitende. Sie verkauften wöchentlich mehr als 200.000 Kassetten in Italien und im Ausland.

„Als wir anfingen, gab es Gesetze, wie etwa zum Urheberrecht, noch nicht", sagt Angelo gegenüber Euronews. "In unserer Gegend Forcella gab es Verbrechen aller Art, aber wenn die Polizei unsere Häuser durchsuchte, wo wir Kassetten verkauften, schauten sie uns an und sagten: 'Ok, das sind die By Erry-Brüder, lasst sie gehen, das sind gute Kinder."

Enrico erzählt, dass sie jeden Morgen das Haus verlassen hätten, "als ob wir das Stirnband von Rambo auf der Stirn tragen würden. Man konnte es nicht sehen, aber wir hatten es. Früher lebten wir wie jemand, der aufs Geratewohl lebt. Wir waren in unserer Gegend, wo Fälschungen, Drogen und Camorra normal waren, unsichtbar. Aber wir waren in dieser Gegend die geringsten Probleme."

Anfang der 80er Jahre hatten die Frattasio-Brüder von Grund auf einen Untergrundmarkt geschaffen und Musik in die ganze Welt exportiert. Nachdem die drei Brüder ihren Rechtsstreit beglichen hatten, ließen sie 2016 die Marke "Mixed by Erry" registrieren. Doch kürzlich fanden sie heraus, dass der Tech-Riese Amazon damit begonnen hatte, ohne Genehmigung, Kleidungsstücke mit ihrer Marke zu verkaufen. Sie kontaktierten einen Anwalt.

"Sie haben ein bisschen durch Anmaßung gesündigt", sagt Giuseppe, "ich meine durch Anmaßung von Autorität. Mal sehen was passiert. Ich möchte sehen, ob das Gesetz für alle gleich ist, denn dafür haben wir bezahlt." Und Enrico ergänzt: "Das Erste, was wir zueinander sagten, war 'Karma': Wir wurden von Piraten zu Piraten."

Enrico war DJ aus Leidenschaft und ein Pirat aus beruflichen Gründen. Jetzt bleibt ihm die große Leidenschaft für die Musik. Und die Marke, die immer noch auf der ganzen Welt bekannt ist.