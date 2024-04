Wegen sexueller Übergriffe am Filmset: Depardieu wird in Paris verhört

Von Euronews mit AP

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu wird von mehreren Schauspielerinnen mit dem Vorwurf sexueller Übergriffe bei Dreharbeiten konfrontiert.

Der Schauspieler Gérard Depardieu ist von der Polizei in Paris vorgeladen worden, um zu den Vorwürfen von zwei Frauen wegen sexueller Übergriffe bei Dreharbeiten befragt zu werden. Während der Befragung gilt der Schauspieler als vorläufig festgenommen.

Mehrere französische Medien berichten, dass der 75-jährige an diesem Montag zu einer polizeilichen Befragung in Paris vorgeladen wurde.

Offenbar geht es bei der Befragung um die Anschuldigungen von zwei Schauspielerinnen, die Depardieu vorwerfen, sie während Dreharbeiten begrapscht zu haben - eine im Jahr 2014, die andere im Jahr 2021.

Vorwürfe zahlreicher Frauen gegen Depardieu wegen sexueller Belästigung

Depardieu wird zudem von mehr als einem Dutzend anderer Frauen beschuldigt, sie belästigt, begrapscht oder sexuell angegriffen zu haben. Nach den Vorwürfen der Schauspielerin Charlotte Arnould wurde er 2020 vorläufig verurteilt. Doch Depardieu streitet alle Anschuldigungen ab.

Im vergangenen Jahr hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die ehemalige Schauspiel Ikone verteidigt und auf die Unschuldsvermutung verwiesen. In der folgenden Debatte ging es auch um eine Reportage im französischen Fernsehen, in der Depardieu sexuelle Anspielungen in Bezug auf ein 14-jähriges Mädchen macht.

Die Pariser Polizei, die Staatsanwaltschaft, Depardieus Anwälte und ein Anwalt von reagierten am Montag nicht sofort auf E-Mails von Associated Press, in denen um eine Stellungnahme gebeten wurde.