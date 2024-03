Europa ist eine Fundgrube für hochkarätige Kunstausstellungen, und das ist auch in diesem Frühjahr nicht anders! Wir haben unsere Lieblingsausstellungen für Sie zusammengestellt.

Vom Musée d'Orsay, das den 150. Jahrestag der Geburt des Impressionismus feiert, bis zum schottischen Perth Museum, das die Ursprünge des Einhorns erforscht, gibt es in den nächsten Monaten ein buntes Sammelsurium an Kunstausstellungen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen - hier ist unsere handverlesene Auswahl der Crème de la Crème:

"Angelica Kauffman" in der Royal Academy of Arts (London, UK)

"Porträt von Emma, Lady Hamilton, als Muse der Komödie" von Angelica Kauffman, Öl auf Leinwand, 1791 Credit: RA/Angelica Kauffman

Die Schweizer Künstlerin Angelica Kauffman aus dem 18. Jahrhundert, die von einem ihrer Zeitgenossen als "die kultivierteste Frau in Europa" bezeichnet wurde, steht im Mittelpunkt einer großen Ausstellung in der Royal Academy in London. Sie zeichnet ihren Weg von einem begabten Kind zu einer renommierten Malerin nach, die in ganz Europa für ihre neoklassizistischen Frauenporträts und mythologischen Szenen geschätzt wurde. Die Ausstellung beleuchtet auch ihre entscheidende Rolle bei der Gründung der Royal Academy und ihre spätere Karriere in Rom. Die Besucher können ihre Gemälde, vorbereitenden Zeichnungen, darunter bemerkenswerte Selbstporträts, und ihre speziell für die Royal Academy geschaffenen Deckengemälde bewundern.

Die Ausstellung "Angelica Kauffman" in der Royal Academy of Arts wurde am 1. März 2024 eröffnet undläuft bis zum 30. Juni 2024.

Warum sich ein Besuch lohnt - Eine brillante Sammlung bahnbrechender, zutiefst romantischer Werke einer der wenigen erfolgreichen Künstlerinnen des 18.

"Britta Marakatt-Labba - Moving the Needle" im Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design (Oslo, Norwegen)

Britta Marakatt-Labba, "Die Krähen", 2021 Credit: Britta Marakatt-Labba / BONO

Entdecken Sie im Osloer Nationalmuseum fünf Jahrzehnte des künstlerischen Schaffens der schwedischen Sámi-Textilkünstlerin Britta Marakatt-Labba: "Moving the Needle", ihre bisher größte Ausstellung, lädt die Besucher auf eine Reise durch ihr Werk ein, von ihren noch nie gezeigten frühen Skizzen bis hin zu ikonischen Werken wie "Garjját / Die Krähen" und "Girddi noaiddit / Fliegende Schamanen". Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das atemberaubende Meisterwerk "Historjá", eine monumentale, 24 Meter lange Stickerei, die Szenen aus der samischen Geschichte, der Mythologie und dem täglichen Leben kunstvoll miteinander verwebt.

Britta Marakatt-Labba - Moving the Needle" im Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design wird am 15. März 2024 eröffnet und läuft bis zum 25. August 2024.

Warum sich ein Besuch lohnt: Mehr als fünf Jahrzehnte atemberaubender samischer Textilkunst, darunter das monumentale, 24 Meter lange Meisterwerk "Historjá".

"Leila Babirye: Obumu" im Yorkshire Sculpture Park (West Yorkshire, UK)

Diverse Skulpturen von Leilah Babirye Credit: Leilah Babirye/YSP

"Obumu (Einheit)" ist die erste museale Einzelausstellung der ugandischen Künstlerin Leilah Babirye. Sie wird in der Kapelle des Yorkshire Sculpture Park (YSP) aus dem 18. Jahrhundert gezeigt. Babiryes künstlerische Reise begann als eine Form des Aktivismus, der sich aus ihrer Identität als homosexuelle Frau in Uganda ergab, einem Land, in dem Homosexualität illegal ist und mit dem Tod bestraft wird. Nach einem Aufenthalt bei YSP im Sommer 2023 schuf sie eine Reihe beeindruckender Holz- und Keramikskulpturen, die ihre Kultur, ihr Erbe und ihre Erfahrungen mit dem Leben im Exil widerspiegeln. Die Ausstellung zeigt sieben überlebensgroße Holzskulpturen, die aus einer 200 Jahre alten Buche aus dem Park geschnitzt wurden, sowie fünf großformatige Porträt-Skulpturen aus Keramik.

Leila Babirye: Obumu" im Yorkshire Sculpture Park wurde am 23. März 2024 eröffnet und läuft bis zum 8. September 2024.

Warum es sich lohnt, die Ausstellung zu besuchen: Wahrhaft einzigartige ugandische Queer-Kunstwerke aus der Natur.

"Paris 1874: Der Moment des Impressionismus" im Musée d'Orsay (Paris, Frankreich)

Claude Monet, 'Impression',1872, Öl auf Leinwand Credit: Musée Marmottan Monet, Paris

Im Jahr 1874 beschloss eine Gruppe von Kunstrebellen - bestehend aus 31 Künstlern, darunter Monet, Cézanne, Renoir und Degas - mit der ersten Impressionisten-Ausstellung in Paris mit den traditionellen Regeln zu brechen. Heute, 150 Jahre später, präsentiert das renommierte Musée d'Orsay eine seltene Wiedervereinigung von 130 Werken, die an dieser legendären Ausstellung teilnahmen. Vor dem Hintergrund der Unruhen der Zeit nach dem verlorenen Preussisch-Französischen Krieg bildeten diese damals relativ unbekannten Künstler einen "Clan von Rebellen", der das moderne Leben und die Landschaften mit leichten, aber sichtbaren Pinselstrichen und blassen Farbtönen festhielt. "Paris 1874" stellt ihre radikalen Werke denen des offiziellen Salons der gleichen Zeit gegenüber und enthüllt die visuelle Wirkung und die unerwarteten Parallelen zwischen beiden. Diese Ausstellung sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

"Paris 1874: The Impressionist Moment" im Musée d'Orsay wurde am 26. März 2024 eröffnet undläuft bis zum 14. Juli 2024.

Warum sich ein Besuch lohnt - Eine Reihe der schönsten Gemälde des Impressionismus, die anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der beliebten Kunstbewegung ausgestellt werden.

"Pino Pascali" in der Fondazione Prada (Mailand, Italien)

Pino Pascalis mit "Vedova blu (Blaue Witwe)", 1968, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rom Photo credit: Claudio Abate

Pino Pascali starb 1968 im Alter von nur 32 Jahren in Rom, Italien, an den Folgen eines tragischen Motorradunfalls. Doch obwohl er so jung starb, hinterließ er mit seinen Skulpturen, Bühnenbildern und Performances einen wichtigen Beitrag zur Nachkriegskunst. Jetzt werden über 50 Werke des in Italien geborenen Künstlers im Museum Fondazione Prada in Mailand ausgestellt. Pascalis künstlerische Praxis, für die seine "Fake-Skulpturen" und die "Armi-Serie" stehen, spiegelt eine spielerische und zugleich tiefgründige Erforschung von Illusion und Realität wider, die oft auf seine Kindheitserfahrungen mit Kriegsspielen zurückgeht: "Pascali erforschte die Beziehung zwischen Skulptur und Bühnenelementen und stellte Skulptur und Alltagsgegenstände einander gegenüber. Er hat Werke geschaffen, die aus der Ferne wie Readymades wirken, sich aber bei näherer Betrachtung als aus recycelten Materialien hergestellt entpuppen", erklärt der Kurator der Ausstellung, Mark Godfrey.

Die Ausstellung "Pino Pascali" in der Fondazione Prada wurdw am 28. März 2024 eröffnet und läuft bis zum 23. September 2024.

Sehenswert: Eine riesige Ausstellung mit einigen von Pascalis ikonischsten Werken, darunter eine märchenhafte, riesige Spinne mit blauem Kunstfell.

"Unicorn" im Perth Museum (Perth, Schottland)

'Unicorns' von John Duncan, 1933 Photo Credit: University of Edinburgh

Diese faszinierende Ausstellung im Perth Museum präsentiert eine verführerische Reise zu Schottlands Nationalsymbol, dem Einhorn, und zeigt eine beeindruckende Sammlung seltener Artefakte und Kunstwerke aus aller Welt. Unter den Star-Leihgaben befinden sich bemerkenswerte Stücke wie das bezaubernde "Danny Jewel", ein elisabethanischer Anhänger aus Narwalhorn und emailliertem Gold, der normalerweise im Victoria and Albert Museum (V&A) in London zu sehen ist. Die Besucher können auch einen 700 Jahre alten, 2,5 Meter langen Narwal-Stoßzahn aus der angesehenen Wellcome Collection sowie das Ölgemälde "Die Dame und das Einhorn" des italienischen Künstlers Luca Longhi (1507-1580) aus der Spätrenaissance bewundern, das erstmals im Vereinigten Königreich ausgestellt wird.

Die Ausstellung "Unicorn" im Perth Museum wurde am 30. März 2024 eröffnet und läuft bis zum 22. September 2024.

Warum sich ein Besuch lohnt: Zwei Jahrtausende Geschichte, die kulturelle Bedeutung des Fabelwesens und seine Entwicklung zu einem Symbol für Vielfalt und Widerstandsfähigkeit.

"Jean Cocteau: Die Rache des Gauklers" in der Peggy Guggenheim Collection (Venedig, Italien)

Jean Cocteau, fotografiert von Philippe Halsman, New York, 1949 © PHILIPPE HALSMAN / MAGNUM PHOTOS

Nach dem Erfolg der Ausstellung "Marcel Duchamp und die Verlockung der Kopie" präsentiert die Peggy Guggenheim Collection nun die größte Retrospektive der Avantgarde-Ikone Jean Cocteau, die jemals in Italien organisiert wurde. Eine bedeutende Figur der Kunstszene der 20. Jahrhunderts, die mit Pablo Picasso, Coco Chanel, Apollinaire und Édith Piaf auf Tuchfühlung ging, tat sich auch als Schriftsteller, Dichter, Dramatiker, Essayist, Illustrator, Filmemacher und Schauspieler hervor. Mit einer bemerkenswerten Auswahl von über 150 Werken, die Zeichnungen, Grafiken, Schmuck, Wandteppiche, Bücher, Zeitschriften, Fotografien und Filme umfassen, erforscht "Die Rache des Gauklers" die Entwicklung von Cocteaus einzigartigem und zutiefst persönlichem Stil inmitten der entscheidenden Momente seiner turbulenten Karriere.

"Jean Cocteau: The Juggler's Revenge" in der Peggy Guggenheim Collection wird am 13. April 2024 eröffnet und läuft bis zum 16. September 2024.

Warum es sich lohnt - Erfahren Sie mehr über eine der faszinierendsten und einflussreichsten Figuren der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts.

"Der letzte Caravaggio" in der National Gallery (London, UK)

Caravaggios Das Martyrium der Heiligen Ursula (1610) Credit: Metropolitan Museum of Art, New York.

Im Mai 1610 beendete Caravaggio das Gemälde "Das Martyrium der heiligen Ursula". Nur zwei Monate später war er tot. Eine neue Ausstellung der Londoner National Gallery konzentriert sich auf die letzten Lebensjahre des führenden italienischen Barockmalers, dessen großformatige Gemälde für ihren intensiven und verstörenden Realismus bekannt sind. Zu sehen ist sein letztes bekanntes Gemälde der Heiligen Ursula, das von einem Brief begleitet wird, in dem seine Entstehung beschrieben wird, sowie "Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers", das einen Einblick in Caravaggios turbulentes Leben gibt, das von Gewalt und rechtlichen Problemen geprägt war.

Die Ausstellung "The Last Caravaggio" in der Londoner National Gallery wird am 18. April 2024 eröffnet und läuft bis zum 21. Juli 2024.

Warum es sich lohnt, die Ausstellung zu besuchen - Erkunden Sie das turbulente Ende von Caravaggios Leben, die Geschichten von Ursula und Salome und denken Sie über die Gewalt von heute nach.

"Caspar David Friedrich: Unendliche Landschaften" in der Alten Nationalgalerie (Berlin, Deutschland)

Die Abtei im Eichenwald von Caspar David Friedrich (1809-10) Credit: Wikimedia Commons

Anlässlich des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich zeigt die Alte Nationalgalerie eine große Ausstellung mit 60 seiner Gemälde sowie 50 Zeichnungen aus dem In- und Ausland. Friedrich gilt als der bedeutendste Landschaftsmaler der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts. Die Ausstellung zeigt viele seiner berühmtesten Werke, darunter "Mönch am Meer" und "Abtei im Eichenwald", und beleuchtet die Rolle der Nationalgalerie bei der Wiederbelebung von Friedrichs Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nachdem der Maler im späten 19. Jahrhundert in Vergessenheit geraten war, ehrte ihn die Nationalgalerie 1906 mit einer umfassenden Retrospektive. Sie zeigte 93 seiner Werke und trug dazu bei, sein Vermächtnis als großen Künstler wiederzubeleben.

Die Ausstellung "Caspar David Friedrich: Unendliche Landschaften" in der Alten Nationalgalerie wird am 19. April 2024 eröffnet und läuft bis zum 4. August 2024.

Warum es sich lohnt - Tauchen Sie ein in die über 100 großartigen Werke Friedrichs, 250 Jahre nach seiner Geburt.

"Olympismus: Moderne Erfindung, antikes Erbe" im Musée du Louvre (Paris, Frankreich)

Jets überfliegen das Louvre-Museum am französischen Nationalfeiertag Credit: Paris 2024

Während sich die Stadt Paris auf die Olympischen Spiele vorbereitet, wird eine faszinierende Ausstellung mit dem Titel "Olympismus: Moderne Erfindung, antikes Erbe" im renommierten Louvre-Museum zu sehen sein. Die Ausstellung, die sich mit den Ursprüngen der ersten modernen Olympischen Spiele befasst, beleuchtet den politischen Hintergrund, der diese Spiele hervorbrachte, und untersucht die visionären Bemühungen der Organisatoren, die antiken griechischen Sportwettkämpfe neu zu interpretieren. Neben der bekannten Figur von Pierre de Coubertin, dem "Vater" der modernen Spiele, beschäftigt sich die Ausstellung mit wichtigen Persönlichkeiten griechisch-französischer Herkunft, darunter Emile Gilliéron, ein in Griechenland lebender Schweizer Künstler und archäologischer Zeichner, der zum offiziellen Künstler der Olympischen Spiele von 1896 und 1906 ernannt wurde. Ein Höhepunkt der Ausstellung ist der erste olympische Pokal, der für den Sieger des Marathonlaufs bei den Spielen von 1896 in Athen geschaffen wurde. Merken Sie sich den Termin vor!

"Olympismus: Moderne Erfindung, antikes Erbe" im Musée du Louvre wird am 24. April 2024 eröffnet und läuft bis zum 16. September 2024.

Warum es sich lohnt: Erforschen Sie die Geschichte der antiken Olympischen Spiele und den Einfluss Frankreichs auf die modernen Spiele.

"Ana Lupas: Auf dieser Seite der Elbe" im Stedelijk Museum (Amsterdam, Niederlande)

Ana Lupas, Mäntel zum Ausleihen, 1989. Credit: Carlo Favero/Stedelijk Museum, Amsterdam

Diese Ausstellung, die am 9. Mai 2024 im Stedelijk Museum Amsterdam eröffnet wird, bietet den ersten umfassenden Überblick über das Werk von Ana Lupas. Die rumänische Installations- und Textilkünstlerin wurde in den 1960er Jahren als eine der führenden osteuropäischen Künstlerinnen bekannt. "On This Side of the River Elbe" umspannt ihre Karriere von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart und zeigt viele Höhepunkte ihres künstlerischen Schaffens, von ihren Textilien bis zu ihren Skulpturen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Arbeit "Coats to Borrow" (1989) mit handgefertigten Mänteln, die an orange lackierten Metallmöbeln aufgehängt sind. Die Mäntel wurden in verschiedenen Städten Rumäniens von Freund zu Freund weitergereicht, wobei jeder Einzelne aufgefordert wurde, seinen Namen auf einem Etikett einzutragen, das diskret im Inneren des Mantels angebracht war. Das Kunstwerk mit den Namen, das von außen nicht sichtbar ist, symbolisiert die sozialen Verbindungen innerhalb einer Gemeinschaft, die aufgrund der Zwänge des repressiven kommunistischen Regimes keinen offenen Widerstand leisten konnte. Weitere bemerkenswerte Werke, die in der Ausstellung gezeigt werden, sind die "Feuchte Installation" (1970), die die bäuerliche Kultur ihrer Heimat darstellt, sowie "Der feierliche Prozess" (1964-1976, 1980-1985 und 1985-2008), der sich mit den lokalen Gemeinschaften im ländlichen Siebenbürgen befasst.

"Ana Lupas: On this Side of the River Elbe" im Stedelijk Museum wird am 9. Mai 2024 eröffnet und läuft bis zum 15. September 2024.

Warum es sich lohnt - Die erste große Ausstellung von Lupas' zutiefst politischem und persönlichem Werk.

"Silvia Bächli: Partitura" im Centro Botín (Santander, Spanien)

das (für Inger Christensen) von Silvira Bächli, 2008/2009 Credit: Silvia Bächli

Wenn Sie minimalistische und konzeptuelle Kunstwerke mögen, dann sollten Sie sich die erste Ausstellung der Schweizer Künstlerin Silvia Bächli in Spanien im Centro Botín ansehen, in der ihre neuesten Werke neben früheren Zeichnungen gezeigt werden. Bächlis abstrakte und minimale Zeichnungen sind eng mit den Bewegungen ihres Körpers verwoben und spiegeln sensorische Erfahrungen und körperliche Gesten wider. "Zeichnungen sind Handlungen. Linien erzählen Geschichten. Was machen diese Linien? Wo beginnt eine Linie, berührt sie eine andere Linie? Wie berührt sie diese? Worte tauchen auf, welche kommen auf die Zunge?", sagt die Künstlerin. Ihre mit einfachen Materialien wie Papier und Tinte geschaffenen Werke sind in rhythmischen Clustern im gesamten Galerieraum angeordnet und laden den Betrachter ein, über die Verbindungen zwischen Linien, Gesten und Gefühlen nachzudenken.

Die Ausstellung "Silvia Bächli: Partitura" im Centro Botín wird am 11. Mai 2024 eröffnet und läuft bis zum 20. Oktober 2024.

Warum es sich lohnt - Erleben Sie in Bächlis Debütausstellung und die fesselnde Überschneidung von Minimalismus und sinnlicher Erkundung.