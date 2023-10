Von Euronews mit AP

Das Gemälde "Landschaft italienischen Charakters" des österreichischen Künstlers Johann Franz Nepomuk Lauterer aus dem 18. Jahrhundert wird demnächst wieder in München zu sehen sein.

Nach einem Zwischenstopp in den USA, der fast ein ganzes Jahrhundert dauerte, wurde am Donnerstag, dem 19. Oktober, ein während des Zweiten Weltkriegs verschollenes barockes Landschaftsgemälde nach Deutschland zurückgebracht.

Das FBI übergab das Kunstwerk des österreichischen Künstlers Johann Franz Nepomuk Lauterer (1700 - 1733) in einer kurzen Zeremonie im deutschen Konsulat in Chicago, wo das pastorale Gemälde ausgestellt war, an einen deutschen Museumsvertreter.

Art Recovery International, ein Unternehmen, das sich auf das Auffinden und die Wiederbeschaffung gestohlener und geraubter Kunst spezialisiert hat, war dem Gemälde auf die Spur gekommen, nachdem sich letztes Jahr eine Person aus Chicago gemeldet hatte, die behauptete, ein "gestohlenes oder geraubtes Gemälde" zu besitzen, das ihr Onkel nach seinem Kriegseinsatz im Zweiten Weltkrieg in die USA mitgebracht hatte.

"Landschaft italienischen Charakters" Claire Savage/AP

Das Gemälde wird seit 1945 vermisst und wurde zunächst aus den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München, Deutschland, als gestohlen gemeldet. 2012 wurde es in die Datenbank der Deutschen Stiftung für Vermisste Kunst aufgenommen, heißt es in einer Erklärung des Kunstwiederbeschaffungsunternehmens.

"Der Kernpunkt unserer Arbeit bei Art Recovery International ist die Erforschung und Rückgabe von Kunstwerken, die von den Nationalsozialisten geraubt und in öffentlichen oder privaten Sammlungen entdeckt wurden. Gelegentlich stoßen wir auf Fälle wie diesen, in denen alliierte Soldaten Objekte als Souvenirs oder Kriegstrophäen mit nach Hause genommen haben", so Christopher Marinello, Gründer von Art Recovery International.

"Auf der Seite der Sieger zu stehen, macht das aber nicht richtig", fügte er hinzu.

Das Übergabedokument Claire Savage/AP

Das Gemälde mit dem Titel "Landschaft italienischen Charakters" wird nach Angaben des Museums nun mit seinem Gegenstück, das ähnliche Motive und Darstellungen aufweist, zusammengeführt.

Die beiden Gemälde bilden zusammen eine Panoramaszene, die Hirten und Reisende mit ihren Ziegen, Kühen, Eseln und Schafen an einer Flussfurt zeigt.

Laut Bernd Ebert, dem Chefkurator für niederländische und deutsche Barockmalerei des Museums, werden die beiden Gemälde demnächst zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder gemeinsam in der Alten Pinakothek in München zu sehen sein.