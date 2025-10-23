Juwelenraub im Louvre: Jetzt spricht die Museumsdirektorin

Es ist das erste Mal, dass sich die Präsidentin und Direktorin des Louvre zu Wort meldet. Laurence des Cars, die seit dem spektakulären Einbruch am Sonntag geschwiegen hatte, ergriff am Mittwochnachmittag vor dem Kulturausschuss des Senats das Wort.

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Ziel war es, zu erklären, wie Diebe mehrere Juwelen aus dem Besitz von Herrscherfamilien im Frankreich des 19. Jahrhunderts stehlen konnten. Der Schaden wird allein für die wirtschaftliche Komponente auf 88 Millionen Euro geschätzt, ist aber für Frankreich von unschätzbarem historischen und patrimonialen Wert.

Fehlende Kamera-Überwachung am Balkon der Apollon-Galerie

Seit ihrer Ernennung im Jahr 2021 hat die Chefin des Louvre nach eigenen Angaben regelmäßig vor dem "Zustand des Verfalls und der allgemeinen Veralterung" ihrer Einrichtung gewarnt. Sie erinnerte auch daran, dass die Bediensteten "nicht bewaffnet" waren.

Laurence des Cars räumte ein, dass das Videoüberwachungssystem im Außenbereich des Museums "sehr unzureichend" sei.

"Es gibt einige Perimeterkameras, die aber veraltet sind (...), der Bestand ist sehr unzureichend, deckt nicht die gesamten Fassaden des Louvre ab", bedauerte sie. Des Cars zufolge ist auf der Seite der Galerie d'Apollon, wo der Diebstahl stattfand, "die einzige Kamera, die angebracht ist, nach Westen gerichtet und erfasst daher nicht den Balkon, der von dem Einbruch betroffen war".

Schließlich machte die Präsidentin und Direktorin des Louvre angesichts dieser Feststellung der Verwundbarkeit einen überraschenden Vorschlag: die Einrichtung eines Polizeikommissariats direkt im Museum, um die Sicherheit einer Stätte zu erhöhen, die jährlich mehr als acht Millionen Besucher anzieht.

Eine "chronische" Unterinvestition

Laurence des Cars sagte zwar, dass "das Sicherheitssystem (...) in der Apollon-Galerie perfekt funktioniert hat", räumt aber dennoch ein, dass dieses System "nicht an eine neue Art von Angriff, an neue Vorgehensweisen angepasst war, die nicht in Betracht gezogen worden waren und auf die man nun reagieren muss".

"Vor zwei Jahren bestand die Hauptsorge des Louvre darin, Aktionen von Aktivisten zu antizipieren, die in der Regel mit der Klimafrage verbunden waren (...) und Farbe oder Suppe auf Gemälde warfen", fügte sie hinzu und wies gleichzeitig auf"chronische Unterinvestitionen in Ausrüstung und Infrastruktur" hin.

Warnungen wurden bereits ausgesprochen

Laut dem Präsidenten des Rechnungshofs, Pierre Moscovici, der im RTL-Fernsehen zu Gast war, waren die Sicherheitslücken des Museums "der Verwaltung bekannt". Ein Vorbericht der Institution, der von mehreren Medien eingesehen wurde, wies bereits auf einen eklatanten Mangel an Überwachungskameras und erhebliche Mängel beim Schutz des Geländes hin.

Laurence des Cars bestätigte außerdem, dass sie im Anschluss an den Diebstahl ihren Rücktritt eingereicht hatte, der ihr von Kulturministerin Rachida Dati jedoch verweigert wurde.

Am Mittwochmorgen öffnete der Louvre nach seiner wöchentlichen Schließung am Dienstag und nach drei Tagen der Störung wieder seine Türen für die Öffentlichkeit, wie Euronews von Museumsmitarbeitern erfuhr.

Die Apollo-Galerie, Schauplatz des Einbruchs, bleibt jedoch bis auf weiteres geschlossen.