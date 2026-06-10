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„Amaterasu“-Aufführung feiert 160 Jahre belgisch-japanische Beziehungen in Brüssel
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Video. Brüssel: Amaterasu-Aufführung feiert 160 Jahre belgisch-japanische Beziehungen

Zuletzt aktualisiert:

Im Brüsseler Rathaus zeigte die japanische Aufführung „Amaterasu“ zum 160. Jubiläum der Beziehungen Belgien–Japan traditionelles Erbe mit Kimonos und zog Kulturliebhaber an.

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