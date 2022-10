Nachfragerückgang: Europas Gaspreise sinken auf Drei-Monats-Tief

Europas Gaspreise haben ein Dreimonatstief erreicht. Grund ist der Rückgang der Nachfrage von Industrie und privaten Haushalten.

Die Preise an der niederländischen Title Transfer Facility (TTF), Europas führendem Handelsplatz, bewegten sich am Montagmorgen um die 150-Euro-Marke pro Megawattstunde und fielen zeitweise darunter, nachdem sie sich am Freitag bei 156-Euro eingependelt hatten.

Zuletzt waren die Kurse Anfang Juli unter die 150-Euro-Schwelle gefallen.

Zugleich gab die Europäische Kommission bekannt, dass die Gasspeicheranlagen der EU, die für die zusätzliche Nachfrage im Winter unerlässlich sind, zu mehr als 90 Prozent ausgelastet sind.

Die relativ guten Nachrichten bieten der EU eine dringend benötigte Atempause in ihrem Kampf zur Eindämmung der Energiekrise.

Die jüngsten Preise sind weit entfernt von dem Allzeit-Rekord von 349 Euro Ende August, einem Monat, der in allen Hauptstädten Alarm schlug und Forderungen nach einer EU-weiten Obergrenze für Gasgroßhandelspreise schürte.

Die Preise bleiben jedoch außergewöhnlich hoch: Vor einem Jahr zeigte die TTF Gas mit 38 Euro pro Megawattstunde an.

Hohe Gaspreise wirken sich auf den gesamten europäischen Energiesektor aus.

Als teuerster Brennstoff, der benötigt wird, um den gesamten Strombedarf zu decken, bestimmt Gas den endgültigen Strompreis. Mit steigenden Gaspreisen steigen auch die Stromrechnungen für private Haushalte und Unternehmen.

Die EU prüft verschiedene Wege, darunter gezielte Preisobergrenzen und eine alternativen Benchmark zum TTF, um den Einfluss der Gaspreise auf den Strom zu verringern. Aber die Mitgliedstaaten sind sich immer noch uneins darüber, welcher Weg am besten geeignet – und weniger riskant – ist.

Der Abwärtstrend bei den Gaspreisen wird die laufende Debatte leiten und könnte als Argument für Mitgliedstaaten wie Deutschland und die Niederlande dienen, die sich für vorsichtigere Methoden als für energische Markteingriffe ausgesprochen haben.

„Sinkende Gaspreise sind darauf zurückzuführen, dass die Lager jetzt fast voll sind, und auf bisher milde Temperaturen“, sagte Simone Tagliapietra, Senior Fellow bei der Bruegel-Denkfabrik, gegenüber Euronews.

"Wichtig ist, dass die Märkte einen Nachfragerückgang sehen, insbesondere im Industriesektor."

Energieeinsparungen sind zum Kernstück der Reaktion der EU auf die Energiekrise geworden. Einsparungen gelten als Schlüssel, um das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt auszugleichen.

Bereits im Juli einigten sich die Mitgliedstaaten auf einen allerersten koordinierten Plan zur Reduzierung des Gasverbrauchs um 15 Prozent von August bis März.

Der Plan war als präventiver Schutzschild gegen Russlands Manipulation der Gasversorgung konzipiert, die Marktspekulationen schürte und die Preise auf Rekordhöhen trieb.

Der Verdacht der EU erwies sich als richtig, als der Kreml als Vergeltung für westliche Sanktionen die Pipeline Nord Stream 1 abschaltete.

Ein separater Plan, der sich auf obligatorische Energieeinsparungen während der Spitzenzeiten konzentriert, wurde Ende September genehmigt.

Die Industrie war aufgrund der Energiekrise bereits gezwungen, Produktionszeiten zu kürzen und Kosten zu sparen.

Laut Eurostat ging die Industrieproduktion in der Eurozone im Juli gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent zurück. Das Verbrauchervertrauen ist auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen (-28,8 Prozent in der Eurozone) und sinkt stärker als während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie.

Ein von der Europäischen Kommission erstelltes Non-Paper zeigte große Gaseinsparungen in den meisten EU-Ländern, obwohl einige, wie Irland, Griechenland, Schweden und Spanien, ihren Verbrauch tatsächlich gesteigert haben.

Die Europäische Zentralbank, Christine Lagarde, sagte letzten Monat, die Wirtschaftsaussichten würden sich „verdunkeln“ und die Geschäftstätigkeit werde sich „wesentlich verlangsamen“. Lagarde prognostizierte auch zwei aufeinanderfolgende Quartale mit wirtschaftlicher Kontraktion im Winter, was einer technischen Rezession gleichkäme.

Laut Analysten wäre eine Rezession zwar schmerzhaft für die Europäer, aber eine gedämpfte Nachfrage würde den Druck auf die Gaspreise weiter stärken.