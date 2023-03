EU-Deal über Ausnahme von E-Kraftstoffen bei Verbrenner-Aus verabschiedet

Die Europäische Union hat eines der ehrgeizigsten und weitreichendsten Elemente ihres Green Deals auf den Weg gebracht: ein Verbot des Neuverkaufs von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035.

Die Verordnung schreibt eine 100-prozentige Senkung der CO2-Emissionen bis zum Stichtag vor und verbietet damit den Kauf neuer Pkw und Lieferwagen, die mit fossilen Brennstoffen wie Diesel und Benzin betrieben werden, im gesamten Binnenmarkt.

Die Einigung wurde bei einem Treffen der Energie- und Verkehrsminister am Dienstag in Brüssel offiziell gemacht, bei dem die Verordnung in letzter Minute genehmigt wurde.

Nach einer Last-Minute-Kampagne Deutschlands wird das Verbot 2035 jedoch Fahrzeuge ausnehmen, die ausschließlich mit E-Kraftstoffen betrieben werden, einer neu entstehenden Technologie, bei der Wasserstoff und Kohlendioxid zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe kombiniert werden.

E-Kraftstoffe werden in einem Motor verbrannt und setzen daher Emissionen in die Atmosphäre frei, aber Befürworter argumentieren, dass ihr Produktionsprozess klimaneutral sein und die Verschmutzung ausgleichen kann.

Im Gegensatz dazu behaupten die Gegner, E-Kraftstoffe seien teuer, energieineffizient und eine Verschwendung von Ressourcen.

Die derzeitige Produktion von E-Kraftstoffen ist sehr begrenzt und es ist noch unklar, inwieweit sie eine Alternative zu Elektrofahrzeugen darstellen können, die bereits in großem Maßstab hergestellt werden.

Die Forderung Deutschlands, E-Kraftstoffe von der CO2-Verordnung auszunehmen, war höchst ungewöhnlich und brachte das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum Stillstand.

Die Blockade dauerte fast einen Monat und löste intensive Gespräche zwischen der Europäischen Kommission und dem deutschen Bundesverkehrsministerium aus, das derzeit von den Liberalen in der Drei-Parteien-Koalition kontrolliert wird.

Die Gespräche trugen am Wochenende Früchte in Form eines Nebenabkommens, das den Verkauf von Fahrzeugen, die ausschließlich mit E-Kraftstoffen betrieben werden, nach der Frist 2035 ermöglicht.

"Der Weg ist frei: Europa bleibt technologieneutral", sagte Volker Wissing, der deutsche Verkehrsminister, als Reaktion auf die Nachricht.

Die Einigung fügt eine zusätzliche Rechtsauslegung hinzu, bringt aber keine Änderungen an der CO2-Verordnung mit sich, die zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament gründlich ausgehandelt worden war.

Es wird erwartet, dass die Kommission nun weitere Schritte zur Umsetzung der Ausnahmeregelung für E-Kraftstoffe bekannt gibt.

Obwohl dies ein politischer Gewinn für Berlin ist, wurde die Strategie von anderen Mitgliedstaaten und Europaabgeordneten wegen der Missachtung etablierter Verfahrensregeln stark kritisiert.

"Grundsätzlich gefällt uns dieser Ansatz nicht. Wir denken, dass es nicht fair ist", sagte Teresa Ribera, Spaniens Ministerin für den ökologischen Übergang, vor der Sitzung am Dienstag.

"Dies ist keine gute und schöne Bewegung, die aus Deutschland kommt. Ich hoffe, wir lernen daraus, dass wir dies nicht als Präzedenzfall betrachten können, denn das könnte schwierige Zeiten für Europa bedeuten".

Italien, Polen, Bulgarien und Rumänien hatten zuvor Vorbehalte gegen das Verbot von 2035 geäußert, aber ohne die Unterstützung Deutschlands waren die vier Länder nicht in der Lage, eine sogenannte Sperrminorität zu bilden.

Am Ende stimmte Polen als einziger Mitgliedstaat gegen den Gesetzesvorschlag, während sich Italien, Bulgarien und Rumänien der Stimme enthielten.

Die CO2-Verordnung wird nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft treten.