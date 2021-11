Im Landkreis Cuxhaven ist ein 12-jähriges Kind nach einer Covid-19-Impfung gestorben. Es sei kurz nach der Impfung plötzlich gestorben, teilte der Landkreis mit. Demnach wurde der Fall öffentlich gemacht, um Spekulationen in sozialen Medien entgegenzuwirken.

Ein abschließender Obduktionsbericht soll im Laufe des Tages vorliegen, das vorläufige Protokoll lege aber nahe, dass der Tod in Folge der Impfung eingetreten sei. Das Kind litt nach Angaben des Landkreises an Vorerkrankungen. Weil der Tod so kurz nach der zweiten Impfung eintrat, hatte das Gesundheitsamt Cuxhaven eine Obduktion angeordnet.

"Mit Blick auf die Vorerkrankungen des verstorbenen Kindes kann aber laut Rechtmedizinischem Institut des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf vor Auswertung der feingeweblichen Untersuchungen eine mögliche andere Ursache noch nicht vollständig ausgeschlossen werden", schreibt der Landkreis in seiner Pressemitteilung.

Der Leiter des Gesundheitsamts, Kai Dehne sprach in der Pressemitteilung von einem "besonders tragischen Fall". Die gravierenden Impfnebenwirkungen mit Todesfolge seien zwar "extrem selten", "aber die betroffene Familie trifft das mit aller Unbarmherzigkeit zu 100 Prozent", so Dehne.

Nach NDR-Informationen handelt es sich bei dem Kind um ein 12-jähriges Mädchen, das zwei Tage nach der zweiten Dosis mit BioNTech/Pfizer starb. An welcher Vorerkrankung das Kind litt, ist nicht bekannt.

Wie häufig sind Todesfälle nach Impfungen bei Kindern?

Laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gab es bis 30. September fünf Verdachtsfälle bei Jugendlichen. Bei ihnen sei der Tod in einem Abstand von 2 bis 24 Tagen nach Impfung mit dem Produkt von Biontech eingetreten. Bei mindestens drei der Jugendlichen bestanden laut PEI schwere Vorerkrankungen.

Seit 31. Mai ist der Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in der EU zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) prüft derzeit eine Zulassung für die Altersgruppe 5 bis 11 Jahre.

In Deutschland sind für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren die ImpfstoffeBioNTech/Pfizer und Moderna zugelassen.

Empörung der Impfgegner auf Twitter

Bei Twitter warnen zahlreiche Nutzer wegen des toten Kindes in Cuxhaven vor den Folgen einer Impfung. Unter dem Hashtag #EsKoennteDeinKindSein sind (Stand 11.30 Uhr) mehr als 6.000 Kurznachrichten abgesetzt worden.

Darunter ist auch die AfD in NRW, die schreibt "Kinder sterben nicht an Corona. Aber an der Corona-Impfung."

Andere schreiben von einer Instrumentalisierung des Falles und weisen darauf hin, wie viele Kinder ihre Eltern durch Covid-19 verloren haben.