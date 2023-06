Tiefenentspannt in Samarkand: Oase des Wohlbefindens

Entspannung für Körper und Geist: euronews-Mitarbeiterin Galina Polonskaya erkundet Samarkand.

Samarkand zieht Reisende aus der ganzen Welt an. Diese alte usbekische Stadt lag einst am Knotenpunkt der Seidenstraße. Es gibt viel zu entdecken.

euronews-Mitarbeiterin Galina Polonskaya: „Nach den Wanderungen durch Samarkand kann man hier entspannen. Im Urlaubsverbund der Seidenstraße in Samarkand wurde eine wahre Oase des Wohlbefindens und der Entspannung geschaffen. Ich bin hier, um dieses neue Reiseziel zu erkunden, das Körper und Geist gut tut.“

Der Flughafen: Wie ein aufgeschlagenes Buch

Die Reise beginnt am neuen Flughafen von Samarkand. Er wurde in Form eines aufgeschlagenen Buches gebaut und ist das Tor zur Stadt. Er wurde im vergangenen Jahr eröffnet und verbindet die Stadt mit verschiedenen ausländischen Zielen.

Dmitry Martynenko, kaufmännischer Direktor des Flughafens Samarkand, sagt: „Die Bauweise des Flughafens ist einzigartig, in Form eines Buches des Gelehrten Mirzo Ulugbek-Guragan, bekannt für seine astronomische Tabellen. Er verfügt über eine zeitgemäße Ausstattung, die es ermöglicht, Reisende den höchsten Maßstäben entsprechend zu bedienen.“

Vom Flughafen zum Hotel an der Seidenstraße in Samarkand braucht man 15 Minuten. Ich gönne mir eine entspannende Heilbehandlung.

Mehrere Hotels an der Seidenstraße Samarkand sind als wahre Wohlfühlzentren erdacht worden. Gesundheitsanwendungen können ein paar Tagen dauern - und bis zu zwei Wochen. Sie lassen sich gut mit dem Besuch von Sehenswürdigkeiten verbinden. Der erste Schritt: Die ärztliche Untersuchung.

„Unsere Anwendungen gehen auf Avicenna zurück, den Begründer der zeitgenössischen Medizin. Er verband Heilverfahren aus Ost und West und meinte: Ohne gute Laune keine Gesundheit“, so Chefarzt Aleksandr Owtcharow.

Entspannungskur in der Druckkammer

Zum Ablauf der Wohlfühlanwendungen gehört auch die Druckkammer - sie ist ein wichtiger Bestandteil der Entspannungskur.

„Sieht aus wie eine Kosmonautenkapsel. Wie funktioniert die?“, fragt Polonskaya. „In der Druckkammer wird der Mensch mit Sauerstoff gesättigt. Die wichtigste Auswirkung ist die antioxidative Therapie, bei der alle Schadstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden. Das ist eine der besten Möglichkeiten, sich zu entspannen", sagt Owtcharow.

Nach der Behandlung in der Druckkammer fühle sie die Klarheit des Geistes und eine Leichtigkeit im Kopf, berichtet Polonskaya.

Avicennas Gedanke, die Heilverfahren von Ost und West zu verbinden, wird hier in der Vielfalt der Möglichkeiten umgesetzt. Auch die Behandlung in der Salzkammer soll Anspannungen lösen. Sultan Muradow, der stellvertretende Chefarzt, erläutert die Vorzüge: „Die Salzkammer kommt den Atemwegen, dem Herz-Kreislauf und der Schilddrüse zugute. Sie ist eine Anwendung gegen Anspannungen und natürlich bei Allergien.“

Zwei Salze werden genutzt: Eines aus dem Himalaya und eines aus dem Ural. Nach einer Stunde setzt Tiefenentspannung ein.

Das pulsierende Leben und Sandmassage

Die Wohlfühlangebote in den Hotels an der Seidenstraße Samarkand sind vielfältig. Im Fünf-Sterne-Hotel Minyoun kommen zeitgenössische Kuranwendungen zum Einsatz. Man taucht in die Geschichte ein, in der Karawanen die hiesige Wüste durchquerten.

„Samarkand liegt in der Wüste. Alles hier ist so angelegt, dass sich der Gast in dieser grenzenlosen Weite verliert und das pulsierende Leben in sich spürt“, sagt Jana Silajewa vom Fremdenverkehrsverband Seidenstraße Samarkand.

Sand ist der Grundstoff dieser Massage. Ausstrecken auf Quarzsand: das nennt man Psammotherapie. Und ein Meister aus Bali führt die Massage mit Säckchen durch, die Sand enthalten.

„Der Quarzsand, auf dem ich liege, ist warm, und der Sand in den Säcken heiß. Völlige Entspannung und Beruhigung. Hauptsacht man schläft nicht ein", sagt Polonskaya.

Birnen: Schmackhaft und entgiftend

Ein ganz besonderer Salat steht hier auf der Speisekarte. Er ist nach Bi Bi Khanum benannt - der Frau des berühmten Herrschers Timur. Sie schwärmte für Birnen. Diese werden mithilfe von Kameldornhonig karamellisiert - eine gesunde Art, den Tag ausklingen zu lassen.

Chefkoch Sergej Pavlukow sagt: „Eine Birne ist ein natürliches Entgiftungsmittel, ebenso wie Gemüse. Kameldornhonig ist reich an Vitaminen und Spurenelementen." Polonskaya: „Der Salat ist gesund und lecker. Seine Geschichte hat mich dazu veranlasst, die Bi-Bi-Khanum-Moschee in Samarkand zu besichtigen, aber zuerst brauche ich tiefen Schlaf. Das Ziel meiner Reise ist hundertprozentig erreicht: Außerordentliche Entspannung.“